xLean TR1 rundet die IFA 2025 mit wichtigen Innovationsgewinnen ab

Live-Demonstrationen, die den sekundenschnellen Übergang des TR1 vom autonomen Roboter zum Handgerät demonstrierten, stießen auf anhaltendes Interesse bei Händlern, Fachpresse und Verbrauchern. Besucher lobten das Design als intuitiv und wirklich praktisch für alle Arten von Verschmutzungen, von großflächig Verschüttetem und Flüssigkeit-Feststoff-Gemischen bis hin zur schnellen Reinigung von Flecken in Küchen und Wohnbereichen. Der abnehmbare, bidirektional angetriebene Griff sorgt für ein geringes Gewicht und reduziert die Ermüdung des Nutzers bei der Fleckenreinigung.

BERLIN, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- xLean Robotics schloss eine herausragende IFA 2025 (5.–9. September) in Berlin ab, wobei der xLean TR1, der als weltweit erster transformierbarer Bodenreinigungsroboter mit zwei Formen angepriesen wurde, mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter „Best in IFA Next Winner" (Sieger der IFA-Next-Bestenwahl) sowie „Best in Design Honoree" (Ehrung für herausragendes Design) und zu den „Top 5 Cleaning Robots" (die Top 5 Reinigungsroboter) von Tom's Guide ernannt wurde. Homecrux hob auch TR1 als eine der bemerkenswertesten Smart-Home-Innovationen der Messe hervor.

Der TR1 wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und kombiniert fortschrittliche Wahrnehmung mit einem völlig neuen Reinigungsmechanismus. Die Multi-Sensor-Fusion und der Reinforcement-Learning-Algorithmus steuern das kompakte, quadratische Gehäuse durch enge Räume, während die Doppelwalzen mit 800 Umdrehungen pro Minute und das DirectSuction-Reinigungssystem mit zwei Motoren Feststoffe und Flüssigkeiten in einem einzigen Durchgang reinigen. Die VortexMatrix-Trenntechnologie von xLean sorgt für die Trennung von Wasser sowie für einen Hochgeschwindigkeitsluftstrom und verhindert Verstopfungen ohne sperrige Hardware. Die Smart OMNI Station automatisiert die Trennung von flüssigen und festen Abfällen, führt eine 60°C-Heißwasserspülung durch und trocknet die Komponenten an der Luft, um den Wartungsaufwand zu minimieren.

Neben der Hardware ist der xLean TR1 auch mit Reinforcement Learning with Human Feedback (RLHF) ausgestattet, das den Roboter in die Lage versetzt, Haushaltsmuster zu erlernen und das Reinigungsverhalten zu optimieren, wobei der Schutz der Privatsphäre des Nutzers ein zentrales Designprinzip ist. Diese Kombination aus Hardware-Zuverlässigkeit und adaptiver Intelligenz machte den TR1 auf der IFA zu einem herausragenden Bodenreinigungsroboter.

„Es war unglaublich ermutigend zu sehen, wie viele Teilnehmer den xLean TR1 testeten und seine Flexibilität in zwei Formen sowie seine mühelose Handhabung lobten", sagte Kehan Xue, Gründer und Geschäftsführer von xLean Robotics. „Die Auszeichnungen und die Resonanz am Messestand bestärken uns in unserer Mission, Roboter zu bauen, bei denen der Schutz der Privatsphäre im Vordergrund steht und die sich ständig weiterentwickeln, um die chaotischen Realitäten des täglichen Lebens zu meistern."

xLean wurde auf der IFA auch mit dem „Best of Kickstarter"-Abzeichen ausgezeichnet. TR1 ist ab sofort als Pre-Launch auf Kickstarter verfügbar, wo interessierte Nutzer vor der für Ende Oktober erwarteten vollständigen Kampagne auf „Folgen" klicken können: https://www.kickstarter.com/projects/xlean/xlean-tr1-dual-form-transformable-floor-washing-robot

Informationen zur Verfügbarkeit im Einzelhandel und zu Vorbestellungen finden Sie auf: www.xlean.ai

Medienkontakt: David Kwok, davy@xlean.ai

