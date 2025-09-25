Wirtschaft
Xiaomi plant Auto-Start in Deutschland
Foto: Straßenverkehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der chinesische Smartphone-Konzern Xiaomi will ab 2027 erstmals Autos in Europa verkaufen - und setzt dabei auf Deutschland als Schlüsselmarkt. Wie das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet, hat das Unternehmen in München ein Forschungszentrum mit mehr als 50 Fachleuten aufgebaut. Ein Xiaomi-Sprecher habe das auf Anfrage bestätigt.
Derzeit wird das Team ausgebaut. Auf der Karriereplattform Linkedin sind mehr als 20 Stellen für Auto- und Software-Ingenieure ausgeschrieben. Gesucht werden auch Spezialisten, die die Zulassung von Fahrzeugen in Deutschland und der EU vorbereiten sollen. Mehrere Insider berichten, dass Xiaomi bereits mit deutschen Behörden im Austausch steht, um die notwendigen Genehmigungen zu erhalten.
Mit dem Schritt in München treibt Xiaomi seine Internationalisierung im Autogeschäft voran. In China hat der Konzern mit dem Elektroauto SU7 bereits mehr als 300.000 Fahrzeuge verkauft. München biete "unmittelbaren Zugang zu jahrzehntelanger Erfahrung - von Hochleistungsdynamik über EV-Architektur bis hin zu strengen Prozess- und Validierungsstandards", sagte der Xiaomi-Sprecher. Das Unternehmen strebe Kooperationen mit Hochschulen und Industriepartnern in Deutschland an.
Erbsenzaehlerxy schrieb heute 07:48
Es spricht der Vollprofi.
Tbgraf schrieb heute 06:59
Xiaomi-Aktie: Jetzt kommt die Entscheidung! Die Lage hat sich zugespitzt!
Die jüngsten Quartalszahlen von Xiaomi lassen aufhorchen. Der Umsatz stieg zuletzt auf 125,13 Milliarden HKD. 30 Prozent mehr als im vergleichbaren Abschnitt des Vorjahrs. Der Gewinn je Aktie hat sich auf 0,50 HKD gesteigert. Das ist mehr als 100 Prozent mehr. 😎😎😎 Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Xiaomi trotz aller Turbulenzen im E-Auto-Geschäft seine Kernkompetenzen nicht vernachlässigt hat. Der Smartphone-Gigant hat sich längst zu einem Technologie-Ökosystem entwickelt, das weit über Handys hinausreicht. Die Expansion nach Deutschland mit dem ersten eigenen Flagship-Store in Essen unterstreicht die globalen Ambitionen. Hier werden nicht nur die neuesten Smartphones präsentiert, sondern das komplette Xiaomi-Universum aus Smart-Home-Geräten und Lifestyle-Produkten. Der clevere Schachzug, die 16er-Generation zu überspringen und direkt mit der 17-Serie gegen Apples iPhone 17 anzutreten, zeigt den Mut des Unternehmens zu innovativen Marketing-Strategien. Das E-Auto-Abenteuer bleibt trotz der Rückrufe vielversprechend. Xiaomi gehört zu den am schnellsten wachsenden Autoherstellern weltweit. Das Jahresziel von 350.000 verkauften Einheiten scheint durchaus erreichbar.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66517347-xiaomi-aktie-jetzt-kommt-die-entscheidung-die-lage-hat-sich-zugespitzt-012.htm
Adanossus schrieb 22.09.25, 13:12
Sagt mal, seid ihr imstande, Nachrichten komplett zu lesen? Die "Reparatur" wird per OTA update gemacht. Nix Rückruf, nix Werkstattaufenthalt.
Das interessiert für die Jahresbilanz überhaupt nicht.
