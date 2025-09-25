Xiaomi plant Auto-Start in Deutschland

Xiaomi-Aktie: Jetzt kommt die Entscheidung! Die Lage hat sich zugespitzt!





Die jüngsten Quartalszahlen von Xiaomi lassen aufhorchen. Der Umsatz stieg zuletzt auf 125,13 Milliarden HKD. 30 Prozent mehr als im vergleichbaren Abschnitt des Vorjahrs. Der Gewinn je Aktie hat sich auf 0,50 HKD gesteigert. Das ist mehr als 100 Prozent mehr. 😎😎😎 Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Xiaomi trotz aller Turbulenzen im E-Auto-Geschäft seine Kernkompetenzen nicht vernachlässigt hat. Der Smartphone-Gigant hat sich längst zu einem Technologie-Ökosystem entwickelt, das weit über Handys hinausreicht. Die Expansion nach Deutschland mit dem ersten eigenen Flagship-Store in Essen unterstreicht die globalen Ambitionen. Hier werden nicht nur die neuesten Smartphones präsentiert, sondern das komplette Xiaomi-Universum aus Smart-Home-Geräten und Lifestyle-Produkten. Der clevere Schachzug, die 16er-Generation zu überspringen und direkt mit der 17-Serie gegen Apples iPhone 17 anzutreten, zeigt den Mut des Unternehmens zu innovativen Marketing-Strategien. Das E-Auto-Abenteuer bleibt trotz der Rückrufe vielversprechend. Xiaomi gehört zu den am schnellsten wachsenden Autoherstellern weltweit. Das Jahresziel von 350.000 verkauften Einheiten scheint durchaus erreichbar.





https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66517347-xiaomi-aktie-jetzt-kommt-die-entscheidung-die-lage-hat-sich-zugespitzt-012.htm



