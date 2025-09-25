    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zahl der Fabrik-Roboter weltweit in zehn Jahren verdoppelt (FOTO)

    Frankfurt (ots) -

    - Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation
    of Robotics

    Die herstellende Industrie hat im Jahr 2024 in den Fabriken weltweit insgesamt
    542.000 neue Industrie-Roboter installiert - mehr als doppelt so viele wie vor
    zehn Jahren. Das übertraf die Marke von 500.000 Einheiten bereits das vierte
    Jahr in Folge. Den größten Anteil verzeichnete erneut Asien: 74 % aller neuen
    Roboter wurden dort in Betrieb genommen. Europa kam auf 16 %, Amerika auf

    9 %. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Jahrbuch der International Federation
    of Robotics hervor.

    "Die neue World Robotics-Statistik zeigt bei den jährlichen Installationen für
    2024 das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen - nur 2 % unter dem
    Höchststand von vor zwei Jahren", sagt Takayuki Ito, Präsident der International
    Federation of Robotics. "Der Übergang vieler Branchen ins digitale und
    automatisierte Zeitalter ist von einem enormen Nachfrageanstieg geprägt. Der
    weltweite operative Bestand an Industrie-Robotern belief sich 2024 auf 4.664.000
    Einheiten - ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr."

    Asien, Europa und Amerika - Überblick

    China ist im Jahr 2024 mit einem globalen Anteil von 54 % aller Einheiten der
    größte Robotermarkt weltweit. Mit 295.000 Stück nahm die chinesische Industrie
    die höchste jemals in einem Jahr installierte Zahl an Robotern in Betrieb. Zum
    ersten Mal verkauften chinesische Hersteller dabei mehr Roboter im eigenen Land
    als ausländische Anbieter. Der Marktanteil stieg auf 57 % und übertraf damit
    deutlich die Quote früherer Jahre, die vor 10 Jahren noch bei 28 % lag. Chinas
    operativer Bestand an Industrie-Robotern überschritt 2024 die Marke von 2
    Millionen Einheiten - ebenfalls ein weltweiter Rekord. Den Anbietern von Robotik
    in China gelingt es, neue Märkte für die Automation zu erschließen. Das schafft
    die Basis für weitere Nachfrage. Bis 2028 besteht für die chinesische
    Fertigungsindustrie Potenzial für ein durchschnittliches jährliches Wachstum von
    10 %.

    Japan ist mit 44.500 installierten Einheiten im Jahr 2024 der zweitgrößte Markt
    für Industrieroboter weltweit und hat damit seine Position trotz eines leichten
    Rückgangs um 4 % behauptet. Der operative Bestand stieg um 3 % auf 450.500
    Einheiten. Die Nachfrage nach Fabrik-Robotern wird im Jahr 2025 leicht um
    niedrige einstellige Raten und in den nächsten Jahren durchschnittlich um
    mittlere einstellige Raten wachsen.

    Südkorea installierte 2024 insgesamt 30.600 Stück - ein Rückgang um 3 %. Seit
    2019 bewegen sich die jährlichen Raten bei einer Marke von rund 31.000 Einheiten
    Seite 1 von 3 




