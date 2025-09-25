Zahl der Fabrik-Roboter weltweit in zehn Jahren verdoppelt (FOTO)
Frankfurt (ots) -
- Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation
of Robotics
Die herstellende Industrie hat im Jahr 2024 in den Fabriken weltweit insgesamt
542.000 neue Industrie-Roboter installiert - mehr als doppelt so viele wie vor
zehn Jahren. Das übertraf die Marke von 500.000 Einheiten bereits das vierte
Jahr in Folge. Den größten Anteil verzeichnete erneut Asien: 74 % aller neuen
Roboter wurden dort in Betrieb genommen. Europa kam auf 16 %, Amerika auf
9 %. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Jahrbuch der International Federation
of Robotics hervor.
- Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation
of Robotics
Die herstellende Industrie hat im Jahr 2024 in den Fabriken weltweit insgesamt
542.000 neue Industrie-Roboter installiert - mehr als doppelt so viele wie vor
zehn Jahren. Das übertraf die Marke von 500.000 Einheiten bereits das vierte
Jahr in Folge. Den größten Anteil verzeichnete erneut Asien: 74 % aller neuen
Roboter wurden dort in Betrieb genommen. Europa kam auf 16 %, Amerika auf
9 %. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Jahrbuch der International Federation
of Robotics hervor.
"Die neue World Robotics-Statistik zeigt bei den jährlichen Installationen für
2024 das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen - nur 2 % unter dem
Höchststand von vor zwei Jahren", sagt Takayuki Ito, Präsident der International
Federation of Robotics. "Der Übergang vieler Branchen ins digitale und
automatisierte Zeitalter ist von einem enormen Nachfrageanstieg geprägt. Der
weltweite operative Bestand an Industrie-Robotern belief sich 2024 auf 4.664.000
Einheiten - ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr."
Asien, Europa und Amerika - Überblick
China ist im Jahr 2024 mit einem globalen Anteil von 54 % aller Einheiten der
größte Robotermarkt weltweit. Mit 295.000 Stück nahm die chinesische Industrie
die höchste jemals in einem Jahr installierte Zahl an Robotern in Betrieb. Zum
ersten Mal verkauften chinesische Hersteller dabei mehr Roboter im eigenen Land
als ausländische Anbieter. Der Marktanteil stieg auf 57 % und übertraf damit
deutlich die Quote früherer Jahre, die vor 10 Jahren noch bei 28 % lag. Chinas
operativer Bestand an Industrie-Robotern überschritt 2024 die Marke von 2
Millionen Einheiten - ebenfalls ein weltweiter Rekord. Den Anbietern von Robotik
in China gelingt es, neue Märkte für die Automation zu erschließen. Das schafft
die Basis für weitere Nachfrage. Bis 2028 besteht für die chinesische
Fertigungsindustrie Potenzial für ein durchschnittliches jährliches Wachstum von
10 %.
Japan ist mit 44.500 installierten Einheiten im Jahr 2024 der zweitgrößte Markt
für Industrieroboter weltweit und hat damit seine Position trotz eines leichten
Rückgangs um 4 % behauptet. Der operative Bestand stieg um 3 % auf 450.500
Einheiten. Die Nachfrage nach Fabrik-Robotern wird im Jahr 2025 leicht um
niedrige einstellige Raten und in den nächsten Jahren durchschnittlich um
mittlere einstellige Raten wachsen.
Südkorea installierte 2024 insgesamt 30.600 Stück - ein Rückgang um 3 %. Seit
2019 bewegen sich die jährlichen Raten bei einer Marke von rund 31.000 Einheiten
2024 das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen - nur 2 % unter dem
Höchststand von vor zwei Jahren", sagt Takayuki Ito, Präsident der International
Federation of Robotics. "Der Übergang vieler Branchen ins digitale und
automatisierte Zeitalter ist von einem enormen Nachfrageanstieg geprägt. Der
weltweite operative Bestand an Industrie-Robotern belief sich 2024 auf 4.664.000
Einheiten - ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr."
Asien, Europa und Amerika - Überblick
China ist im Jahr 2024 mit einem globalen Anteil von 54 % aller Einheiten der
größte Robotermarkt weltweit. Mit 295.000 Stück nahm die chinesische Industrie
die höchste jemals in einem Jahr installierte Zahl an Robotern in Betrieb. Zum
ersten Mal verkauften chinesische Hersteller dabei mehr Roboter im eigenen Land
als ausländische Anbieter. Der Marktanteil stieg auf 57 % und übertraf damit
deutlich die Quote früherer Jahre, die vor 10 Jahren noch bei 28 % lag. Chinas
operativer Bestand an Industrie-Robotern überschritt 2024 die Marke von 2
Millionen Einheiten - ebenfalls ein weltweiter Rekord. Den Anbietern von Robotik
in China gelingt es, neue Märkte für die Automation zu erschließen. Das schafft
die Basis für weitere Nachfrage. Bis 2028 besteht für die chinesische
Fertigungsindustrie Potenzial für ein durchschnittliches jährliches Wachstum von
10 %.
Japan ist mit 44.500 installierten Einheiten im Jahr 2024 der zweitgrößte Markt
für Industrieroboter weltweit und hat damit seine Position trotz eines leichten
Rückgangs um 4 % behauptet. Der operative Bestand stieg um 3 % auf 450.500
Einheiten. Die Nachfrage nach Fabrik-Robotern wird im Jahr 2025 leicht um
niedrige einstellige Raten und in den nächsten Jahren durchschnittlich um
mittlere einstellige Raten wachsen.
Südkorea installierte 2024 insgesamt 30.600 Stück - ein Rückgang um 3 %. Seit
2019 bewegen sich die jährlichen Raten bei einer Marke von rund 31.000 Einheiten
Autor folgen