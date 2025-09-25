Zahl der Fabrik-Roboter weltweit in zehn Jahren verdoppelt (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation

of Robotics



Die herstellende Industrie hat im Jahr 2024 in den Fabriken weltweit insgesamt

542.000 neue Industrie-Roboter installiert - mehr als doppelt so viele wie vor

zehn Jahren. Das übertraf die Marke von 500.000 Einheiten bereits das vierte

Jahr in Folge. Den größten Anteil verzeichnete erneut Asien: 74 % aller neuen

Roboter wurden dort in Betrieb genommen. Europa kam auf 16 %, Amerika auf



9 %. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Jahrbuch der International Federation

of Robotics hervor.





"Die neue World Robotics-Statistik zeigt bei den jährlichen Installationen für2024 das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen - nur 2 % unter demHöchststand von vor zwei Jahren", sagt Takayuki Ito, Präsident der InternationalFederation of Robotics. "Der Übergang vieler Branchen ins digitale undautomatisierte Zeitalter ist von einem enormen Nachfrageanstieg geprägt. Derweltweite operative Bestand an Industrie-Robotern belief sich 2024 auf 4.664.000Einheiten - ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr."Asien, Europa und Amerika - ÜberblickChina ist im Jahr 2024 mit einem globalen Anteil von 54 % aller Einheiten dergrößte Robotermarkt weltweit. Mit 295.000 Stück nahm die chinesische Industriedie höchste jemals in einem Jahr installierte Zahl an Robotern in Betrieb. Zumersten Mal verkauften chinesische Hersteller dabei mehr Roboter im eigenen Landals ausländische Anbieter. Der Marktanteil stieg auf 57 % und übertraf damitdeutlich die Quote früherer Jahre, die vor 10 Jahren noch bei 28 % lag. Chinasoperativer Bestand an Industrie-Robotern überschritt 2024 die Marke von 2Millionen Einheiten - ebenfalls ein weltweiter Rekord. Den Anbietern von Robotikin China gelingt es, neue Märkte für die Automation zu erschließen. Das schafftdie Basis für weitere Nachfrage. Bis 2028 besteht für die chinesischeFertigungsindustrie Potenzial für ein durchschnittliches jährliches Wachstum von10 %.Japan ist mit 44.500 installierten Einheiten im Jahr 2024 der zweitgrößte Marktfür Industrieroboter weltweit und hat damit seine Position trotz eines leichtenRückgangs um 4 % behauptet. Der operative Bestand stieg um 3 % auf 450.500Einheiten. Die Nachfrage nach Fabrik-Robotern wird im Jahr 2025 leicht umniedrige einstellige Raten und in den nächsten Jahren durchschnittlich ummittlere einstellige Raten wachsen.Südkorea installierte 2024 insgesamt 30.600 Stück - ein Rückgang um 3 %. Seit2019 bewegen sich die jährlichen Raten bei einer Marke von rund 31.000 Einheiten