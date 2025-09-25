    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStarbucks AktievorwärtsNachrichten zu Starbucks

    Ressourcen werden neu verteilt

    Starbucks in der Krise: Hunderte Entlassungen und Laden-Schließungen!

    Starbucks streicht Hunderte Bürostellen und schließt Filialen in Nordamerika. CEO Niccol will Kosten senken und mehr Geld in die Cafés investieren.

    • Starbucks streicht Hunderte Stellen und schließt Filialen.
    • CEO Niccol will Kosten senken und Cafés stärken.
    • Arbeitsmarkt abgekühlt, weniger Neueinstellungen geplant.
    Foto: John Minchillo/AP

    Starbucks plant, weitere 900 Stellen in der Unternehmenszentrale abzubauen und einige Filialen in Nordamerika zu schließen. Die Maßnahmen sollen Kosten senken und gleichzeitig mehr Geld in die Verbesserung der Cafés fließen lassen. Die meisten betroffenen Stellen liegen in Nordamerika. Viele offene Positionen werden nicht besetzt. Betroffene Mitarbeitende sollen ab Freitag informiert werden, zuvor arbeiten die Büroangestellten am Donnerstag und Freitag von zu Hause.

    Zweite Entlassungsrunde unter Niccol

    Seit rund einem Jahr steht Brian Niccol an der Spitze von Starbucks. Dies ist die zweite größere Entlassungsrunde unter seiner Führung. "Diese Maßnahmen dienen dazu, das zu stärken, was unserer Meinung nach funktioniert, und unsere Ressourcen entsprechend zu priorisieren", erklärte Niccol in einer Mitteilung. Ziel sei es, mehr Mittel in die Cafés zu lenken, wo Arbeitskraft und Schulungen ausgebaut werden, um die Gästeerfahrung zu verbessern.

    Starbucks kämpft nach sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufigen Umsätzen in bestehenden Filialen. Gleichzeitig steigen die Arbeitskosten, und der Kaffeepreis zieht an. Niccol versucht, das Geschäft in den Cafés anzukurbeln, während die Unternehmensstruktur gestrafft wird.

    Arbeitsmarkt und Unternehmensstrategie

    Die Ankündigung spiegelt die allgemeine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt wider. Viele Unternehmen wollen in der zweiten Jahreshälfte langsamer einstellen, manche führen Entlassungen durch oder lassen Stellen unbesetzt. Verschärfte Präsenzpflichten führen zudem dazu, dass Mitarbeitende flexiblere Arbeitsmodelle suchen.

    Bereits im Februar hatte Starbucks 1.100 Bürostellen gestrichen und viele offene Positionen nicht besetzt. Im Juli folgte ein freiwilliges Abgangsprogramm für nordamerikanische Angestellte mit Einmalzahlungen zwischen 20.000 und 100.000 US-Dollar. "Wir arbeiten daran, unsere Kostenstruktur neu zu gestalten und zu verbessern", erklärte Niccol bei einer Investorenkonferenz im Juli. Ab Oktober müssen nordamerikanische Büroangestellte vier Tage pro Woche im Büro arbeiten.

    Filialen und Renovierungen

    Niccol will zudem die Anzahl der verschiedenen Filialformate reduzieren und den Ausbau teurer Food- und Kaltgetränkestationen zurückfahren. Einige Standorte, die nicht profitabel oder qualitativ nicht überzeugend waren, wurden geschlossen oder sollen zeitnah schließen. Ab dem kommenden Monat wird Starbucks voraussichtlich insgesamt 18.300 firmeneigene und lizenzierte Filialen in Nordamerika haben. Das ist ein Rückgang von rund einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Das Unternehmen plant, im neuen Geschäftsjahr wieder Filialen zu eröffnen und über 1.000 Standorte zu renovieren. "In den renovierten Filialen bleiben die Kunden länger und kommen häufiger", sagte Niccol.

    Führungswechsel in der Technik

    Auch die Führungsebene wird angepasst. Am Montag kündigte Starbucks an, dass Chief Technology Officer Deb Hall Lefevre, die 2022 zu Starbucks kam, in den Ruhestand tritt. Das Unternehmen sucht nun nach einem Nachfolger, berichtete The Wall Street Journal.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Starbucks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 72,04EUR auf Tradegate (25. September 2025, 16:21 Uhr) gehandelt.


