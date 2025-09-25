Verkaufsstart von Togg
Beide Elektromodelle ab 29. September bestellbar (FOTO)
T10F betritt Togg als erster türkischer E-Mobilitätsanbieter den deutschen
Markt. Beide Modelle verfügen über einen vollelektrischen Antrieb.
Nachdem sich die türkische Mobilitätsmarke Togg mit dem Elektro-SUV T10X
erfolgreich im Heimatmarkt etabliert hat, erfolgt nun die Expansion nach Europa.
Im Fokus steht dabei zunächst Deutschland, wo am 29. September ab 10:00 Uhr
sowohl das SUV-Modell T10X als auch die neue Limousine T10F bestellt werden
können.
Trumore-App. Die Trumore-App ist in den App-Stores von Google und Apple
verfügbar und bietet neben der Konfigurations- und Bestellfunktion auch die
digitalen Mobilitäts-Features für Togg-Nutzerinnen und -Nutzer.
Erste Auslieferungen noch in diesem Jahr
Zum Marktstart gibt Togg ein erstes Kontingent von insgesamt 1.000 Fahrzeugen
der Modelle T10X und T10F zur Bestellung über die Trumore-App frei. Die ersten
600 Fahrzeuge werden noch 2025 ausgeliefert.
Pro bestelltes Fahrzeug stellt Togg eine Anzahlung von 1.000 Euro in Rechnung,
die im Fall einer Stornierung vollständig zurückerstattet wird. Wenn das erste
Kontingent ausgeschöpft ist, wird der Konfigurator geschlossen und kurz darauf
für die Auslieferungen ab Anfang 2026 wieder geöffnet. Ab dann sind auch
Fahrzeuge mit Standardreichweite und Basisausstattung bestellbar.
Angeboten wird zunächst die Komfort-Ausstattungsvariante V2 RWD Long Range, die
über einen Hinterradantrieb verfügt und eine WLTP-Reichweite bis zu 523
Kilometern (T10X) bzw. 623 Kilometern (T10F) bietet. Die für Deutschland
geltende Preisliste wird ebenfalls am 29. September auf der Togg-Website unter
http://www.togg.eu/de veröffentlicht.
Verkaufserfolge in Türkiye
Im türkischen Heimatmarkt verlief der Start der neuen Mobilitätsmarke Togg vor
gut zwei Jahren vielversprechend: Vom ersten Elektromodell T10X wurden bislang
70.000 Exemplare verkauft.
Neben einem großzügig gestalteten und flexiblen Innenraum sowie innovativen
Multimedia- und Konnektivitätsfunktionen bietet Togg ein Höchstmaß an
Sicherheit. Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem sieben Airbags, ein
hochfester Fahrgastraum sowie zahlreiche Assistenz- und Warnsysteme. Dank dieses
Konzeptes erhielten sowohl der T10X als auch der T10F im NCAP-Crashtest die
Bestnote von fünf Sternen.
Togg #ReDefineMobility
Togg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als
Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der
Kammern und Börsen Türkiyes (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globale
Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen. Das
Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft ein
integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt. Als
technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität
intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klaren
Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien
Zukunft.
Weitere Informationen: http://www.togg.eu/
