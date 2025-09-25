    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Verkaufsstart von Togg

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beide Elektromodelle ab 29. September bestellbar (FOTO)

    Gebze/Istanbul (ots) - Mit dem Verkaufsstart für das SUV T10X und die Limousine
    T10F betritt Togg als erster türkischer E-Mobilitätsanbieter den deutschen
    Markt. Beide Modelle verfügen über einen vollelektrischen Antrieb.

    Nachdem sich die türkische Mobilitätsmarke Togg mit dem Elektro-SUV T10X
    erfolgreich im Heimatmarkt etabliert hat, erfolgt nun die Expansion nach Europa.
    Im Fokus steht dabei zunächst Deutschland, wo am 29. September ab 10:00 Uhr
    sowohl das SUV-Modell T10X als auch die neue Limousine T10F bestellt werden
    können.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    225,19€
    Basispreis
    1,79
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,62€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konfiguration und Vorbestellung laufen über die von Togg entwickelte
    Trumore-App. Die Trumore-App ist in den App-Stores von Google und Apple
    verfügbar und bietet neben der Konfigurations- und Bestellfunktion auch die
    digitalen Mobilitäts-Features für Togg-Nutzerinnen und -Nutzer.

    Erste Auslieferungen noch in diesem Jahr

    Zum Marktstart gibt Togg ein erstes Kontingent von insgesamt 1.000 Fahrzeugen
    der Modelle T10X und T10F zur Bestellung über die Trumore-App frei. Die ersten
    600 Fahrzeuge werden noch 2025 ausgeliefert.

    Pro bestelltes Fahrzeug stellt Togg eine Anzahlung von 1.000 Euro in Rechnung,
    die im Fall einer Stornierung vollständig zurückerstattet wird. Wenn das erste
    Kontingent ausgeschöpft ist, wird der Konfigurator geschlossen und kurz darauf
    für die Auslieferungen ab Anfang 2026 wieder geöffnet. Ab dann sind auch
    Fahrzeuge mit Standardreichweite und Basisausstattung bestellbar.

    Angeboten wird zunächst die Komfort-Ausstattungsvariante V2 RWD Long Range, die
    über einen Hinterradantrieb verfügt und eine WLTP-Reichweite bis zu 523
    Kilometern (T10X) bzw. 623 Kilometern (T10F) bietet. Die für Deutschland
    geltende Preisliste wird ebenfalls am 29. September auf der Togg-Website unter
    http://www.togg.eu/de veröffentlicht.

    Verkaufserfolge in Türkiye

    Im türkischen Heimatmarkt verlief der Start der neuen Mobilitätsmarke Togg vor
    gut zwei Jahren vielversprechend: Vom ersten Elektromodell T10X wurden bislang
    70.000 Exemplare verkauft.

    Neben einem großzügig gestalteten und flexiblen Innenraum sowie innovativen
    Multimedia- und Konnektivitätsfunktionen bietet Togg ein Höchstmaß an
    Sicherheit. Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem sieben Airbags, ein
    hochfester Fahrgastraum sowie zahlreiche Assistenz- und Warnsysteme. Dank dieses
    Konzeptes erhielten sowohl der T10X als auch der T10F im NCAP-Crashtest die
    Bestnote von fünf Sternen.

    Togg #ReDefineMobility

    Togg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als
    Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der
    Kammern und Börsen Türkiyes (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globale
    Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen. Das
    Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft ein
    integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt. Als
    technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität
    intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klaren
    Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien
    Zukunft.

    Weitere Informationen: http://www.togg.eu/

    Pressekontakt:

    Sacit Dizman
    Telefonnummer: +49 179 7798591
    E-Mail: mailto:dizman@modusfactum.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163766/6125416
    OTS: Togg


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verkaufsstart von Togg Beide Elektromodelle ab 29. September bestellbar (FOTO) Mit dem Verkaufsstart für das SUV T10X und die Limousine T10F betritt Togg als erster türkischer E-Mobilitätsanbieter den deutschen Markt. Beide Modelle verfügen über einen vollelektrischen Antrieb. Nachdem sich die türkische Mobilitätsmarke Togg …