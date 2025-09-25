Beide Elektromodelle ab 29. September bestellbar (FOTO)

Gebze/Istanbul (ots) - Mit dem Verkaufsstart für das SUV T10X und die Limousine

T10F betritt Togg als erster türkischer E-Mobilitätsanbieter den deutschen

Markt. Beide Modelle verfügen über einen vollelektrischen Antrieb.



Nachdem sich die türkische Mobilitätsmarke Togg mit dem Elektro-SUV T10X

erfolgreich im Heimatmarkt etabliert hat, erfolgt nun die Expansion nach Europa.

Im Fokus steht dabei zunächst Deutschland, wo am 29. September ab 10:00 Uhr

sowohl das SUV-Modell T10X als auch die neue Limousine T10F bestellt werden

können.





Konfiguration und Vorbestellung laufen über die von Togg entwickelteTrumore-App. Die Trumore-App ist in den App-Stores von Google und Appleverfügbar und bietet neben der Konfigurations- und Bestellfunktion auch diedigitalen Mobilitäts-Features für Togg-Nutzerinnen und -Nutzer.Erste Auslieferungen noch in diesem JahrZum Marktstart gibt Togg ein erstes Kontingent von insgesamt 1.000 Fahrzeugender Modelle T10X und T10F zur Bestellung über die Trumore-App frei. Die ersten600 Fahrzeuge werden noch 2025 ausgeliefert.Pro bestelltes Fahrzeug stellt Togg eine Anzahlung von 1.000 Euro in Rechnung,die im Fall einer Stornierung vollständig zurückerstattet wird. Wenn das ersteKontingent ausgeschöpft ist, wird der Konfigurator geschlossen und kurz darauffür die Auslieferungen ab Anfang 2026 wieder geöffnet. Ab dann sind auchFahrzeuge mit Standardreichweite und Basisausstattung bestellbar.Angeboten wird zunächst die Komfort-Ausstattungsvariante V2 RWD Long Range, dieüber einen Hinterradantrieb verfügt und eine WLTP-Reichweite bis zu 523Kilometern (T10X) bzw. 623 Kilometern (T10F) bietet. Die für Deutschlandgeltende Preisliste wird ebenfalls am 29. September auf der Togg-Website unterhttp://www.togg.eu/de veröffentlicht.Verkaufserfolge in TürkiyeIm türkischen Heimatmarkt verlief der Start der neuen Mobilitätsmarke Togg vorgut zwei Jahren vielversprechend: Vom ersten Elektromodell T10X wurden bislang70.000 Exemplare verkauft.Neben einem großzügig gestalteten und flexiblen Innenraum sowie innovativenMultimedia- und Konnektivitätsfunktionen bietet Togg ein Höchstmaß anSicherheit. Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem sieben Airbags, einhochfester Fahrgastraum sowie zahlreiche Assistenz- und Warnsysteme. Dank diesesKonzeptes erhielten sowohl der T10X als auch der T10F im NCAP-Crashtest dieBestnote von fünf Sternen.Togg #ReDefineMobilityTogg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 alsIndustrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union derKammern und Börsen Türkiyes (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globaleMobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen. DasUnternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft einintegriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt. Alstechnologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilitätintelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klarenFokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreienZukunft.Weitere Informationen: http://www.togg.eu/Pressekontakt:Sacit DizmanTelefonnummer: +49 179 7798591E-Mail: mailto:dizman@modusfactum.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163766/6125416OTS: Togg