Darktrace präsentiert automatisierte Forensik-Funktionen in seiner ActiveAI Security Platform(TM) für mehr Sicherheit in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen (FOTO)

Die neue Lösung verschafft Sicherheitsteams sofortigen Zugriff auf forensischeDaten und liefert den entscheidenden Kontext, um Bedrohungen in hybriden,Multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen noch schneller und umfassenderuntersuchen zu können. In Kombination mit der erweiterten Lösung Darktrace /CLOUD(TM) (https://www.darktrace.com/products/cloud) erhalten Unternehmen eineganzheitliche Cloud-Sicherheitslösung, die Posture Management mitEchtzeit-Erkennung, automatischer Abwehr und forensischer Untersuchung vereint -und Untersuchungszeiten potenziell von mehreren Tagen auf nur wenige Minutenreduziert.Wachsende Sicherheitslücke in der CloudWährend die Cloud-Nutzung immer weiter ansteigt, können dieSicherheitsoperationen oft nicht mehr mithalten. Laut einer aktuellen Umfragegeben fast 90 Prozent der Unternehmen (https://www.darktrace.com/resources/report-investigation-and-response-in-the-cloud) in den USA und Großbritannien Schadenerlitten zu haben, bevor sie Cloud-Vorfälle eindämmen konnten. Zudem benötigen65 Prozent der Befragten in der Cloud drei bis fünf Tage länger fürUntersuchungen als in lokalen Umgebungen.Traditionelle, Log-basierte Ansätze übersehen häufig kritischeAngriffsindikatoren wie laterale Bewegungen oder Rechteausweitungen. FlüchtigeDaten aus Containern oder serverlosen Workloads verschwinden oft, bevor siegesichert werden können - was Security-Teams erheblich behindert.Darktrace-Analysen von Cloud-Honeypots zeigen zudem, dass Angriffe aufCloud-Workloads zunehmend aggressiv und in mehreren Wellen auftreten. So wurdenbeispielsweise Angriffe auf Jupyter Notebooks in kurzer Zeit in hohen Voluminavon wenigen, sehr beharrlichen Angreifern registriert - was die Dringlichkeitschneller und fundierter Forensik unterstreicht.Automatisierte Forensik für die CloudDie neue Lösung Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM) wurdespeziell für die Geschwindigkeit und Komplexität moderner Cloud-Umgebungen