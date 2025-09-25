    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDarktrace AktievorwärtsNachrichten zu Darktrace
    Darktrace präsentiert automatisierte Forensik-Funktionen in seiner ActiveAI Security Platform(TM) für mehr Sicherheit in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen (FOTO)

    München (ots) -

    - Einführung von Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM)
    - Die erste vollautomatisierte Cloud-Forensik-Lösung im Bereich
    Cybersecurity-Kürzung der Untersuchungszeiten von Tagen auf wenige Minuten

    Darktrace (https://www.darktrace.com/de) , ein weltweit führendes Unternehmen im
    Bereich KI-gestützter Cybersicherheit, kündigt heute die weltweite
    Markteinführung von Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM)
    (https://www.darktrace.com/forensic-acquisition-investigation) an - der ersten
    vollautomatisierten Cloud-Forensik-Lösung der Branche.

    Die neue Lösung verschafft Sicherheitsteams sofortigen Zugriff auf forensische
    Daten und liefert den entscheidenden Kontext, um Bedrohungen in hybriden,
    Multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen noch schneller und umfassender
    untersuchen zu können. In Kombination mit der erweiterten Lösung Darktrace /
    CLOUD(TM) (https://www.darktrace.com/products/cloud) erhalten Unternehmen eine
    ganzheitliche Cloud-Sicherheitslösung, die Posture Management mit
    Echtzeit-Erkennung, automatischer Abwehr und forensischer Untersuchung vereint -
    und Untersuchungszeiten potenziell von mehreren Tagen auf nur wenige Minuten
    reduziert.

    Wachsende Sicherheitslücke in der Cloud

    Während die Cloud-Nutzung immer weiter ansteigt, können die
    Sicherheitsoperationen oft nicht mehr mithalten. Laut einer aktuellen Umfrage
    geben fast 90 Prozent der Unternehmen (https://www.darktrace.com/resources/repor
    t-investigation-and-response-in-the-cloud) in den USA und Großbritannien Schaden
    erlitten zu haben, bevor sie Cloud-Vorfälle eindämmen konnten. Zudem benötigen
    65 Prozent der Befragten in der Cloud drei bis fünf Tage länger für
    Untersuchungen als in lokalen Umgebungen.

    Traditionelle, Log-basierte Ansätze übersehen häufig kritische
    Angriffsindikatoren wie laterale Bewegungen oder Rechteausweitungen. Flüchtige
    Daten aus Containern oder serverlosen Workloads verschwinden oft, bevor sie
    gesichert werden können - was Security-Teams erheblich behindert.

    Darktrace-Analysen von Cloud-Honeypots zeigen zudem, dass Angriffe auf
    Cloud-Workloads zunehmend aggressiv und in mehreren Wellen auftreten. So wurden
    beispielsweise Angriffe auf Jupyter Notebooks in kurzer Zeit in hohen Volumina
    von wenigen, sehr beharrlichen Angreifern registriert - was die Dringlichkeit
    schneller und fundierter Forensik unterstreicht.

    Automatisierte Forensik für die Cloud

    Die neue Lösung Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM) wurde
    speziell für die Geschwindigkeit und Komplexität moderner Cloud-Umgebungen
