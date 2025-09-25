Darktrace präsentiert automatisierte Forensik-Funktionen in seiner ActiveAI Security Platform(TM) für mehr Sicherheit in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen (FOTO)
München (ots) -
- Einführung von Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM)
- Die erste vollautomatisierte Cloud-Forensik-Lösung im Bereich
Cybersecurity-Kürzung der Untersuchungszeiten von Tagen auf wenige Minuten
Darktrace (https://www.darktrace.com/de) , ein weltweit führendes Unternehmen im
Bereich KI-gestützter Cybersicherheit, kündigt heute die weltweite
Markteinführung von Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM)
(https://www.darktrace.com/forensic-acquisition-investigation) an - der ersten
vollautomatisierten Cloud-Forensik-Lösung der Branche.
Wachsende Sicherheitslücke in der Cloud
Während die Cloud-Nutzung immer weiter ansteigt, können die
Sicherheitsoperationen oft nicht mehr mithalten. Laut einer aktuellen Umfrage
geben fast 90 Prozent der Unternehmen (https://www.darktrace.com/resources/repor
t-investigation-and-response-in-the-cloud) in den USA und Großbritannien Schaden
erlitten zu haben, bevor sie Cloud-Vorfälle eindämmen konnten. Zudem benötigen
65 Prozent der Befragten in der Cloud drei bis fünf Tage länger für
Untersuchungen als in lokalen Umgebungen.
Traditionelle, Log-basierte Ansätze übersehen häufig kritische
Angriffsindikatoren wie laterale Bewegungen oder Rechteausweitungen. Flüchtige
Daten aus Containern oder serverlosen Workloads verschwinden oft, bevor sie
gesichert werden können - was Security-Teams erheblich behindert.
Darktrace-Analysen von Cloud-Honeypots zeigen zudem, dass Angriffe auf
Cloud-Workloads zunehmend aggressiv und in mehreren Wellen auftreten. So wurden
beispielsweise Angriffe auf Jupyter Notebooks in kurzer Zeit in hohen Volumina
von wenigen, sehr beharrlichen Angreifern registriert - was die Dringlichkeit
schneller und fundierter Forensik unterstreicht.
Automatisierte Forensik für die Cloud
Die neue Lösung Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM) wurde
speziell für die Geschwindigkeit und Komplexität moderner Cloud-Umgebungen
Automatisierte Forensik für die Cloud
Die neue Lösung Darktrace / Forensic Acquisition & Investigation(TM) wurde
speziell für die Geschwindigkeit und Komplexität moderner Cloud-Umgebungen
