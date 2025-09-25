Pekutherm
40 Jahre Recycling-Know-how für eine starke Kreislaufwirtschaft
Geisenheim bei Frankfurt am Main (ots) -
- 40 Jahre Expertise: Inhabergeführtes Familienunternehmen Pekutherm feiert
Jubiläum und zählt zu den führenden Spezialisten für PMMA- und PC-Recycling.
- Nachhaltige Expansion: Geplante Verdopplung des Recyclingvolumens auf 10.000
Tonnen und Ausbau der Aktivitäten in Europa.
- Starke Partnerschaft: Pekutherm und Röhm gründen europäische Allianz für
nachhaltiges PMMA-Recycling.
Die Pekutherm Kunststoffe GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.
Das Familienunternehmen aus Geisenheim im Rheingau hat sich als Spezialist für
das Recycling technischer Kunststoffe etabliert und bereitet Acrylglas- und
Polycarbonat-Reste zu hochwertigen sortenreinen Rezyklaten auf. Damit treibt
Pekutherm seit Jahrzehnten die Kreislaufwirtschaft in Europa voran und leistet
einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz - lange bevor
Nachhaltigkeit in den öffentlichen Fokus rückte.
Familienunternehmen mit Tradition
Pekutherm wurde 1985 von Erwin Pfister gegründet - der Firmenname ist eine
rückwärts geschriebene Abkürzung für "Thermoplastische Kunststoffe Erwin
Pfister". 1993 trat sein Sohn Heiko Pfister ins Unternehmen ein, der seit 2000
als geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit seiner Frau Daniela Pfister
die Geschicke leitet. Mit Lena Pfister engagiert sich inzwischen auch die dritte
Generation aktiv im Familienbetrieb.
Wachstum am Standort Geisenheim
2013 verlegte Pekutherm seinen Sitz von Raunheim nach Geisenheim und entwickelte
dort ein modernes Gewerbeobjekt mit 15.000 Quadratmetern Produktions- und
Lagerfläche. Rund zwei Millionen Euro wurden alleine in den letzten drei Jahren
in die Modernisierung der Anlagentechnik sowie in den Ausbau der
Produktionsflächen investiert. Der Standort ermöglicht erhebliche
Kapazitätserweiterungen, die angesichts der steigenden Nachfrage nach Acrylglas
weiter ausgebaut werden. So plant das Unternehmen, sein PMMA-Recyclingvolumen in
den kommenden drei Jahren auf 10.000 Tonnen zu verdoppeln und die Aktivitäten in
Europa konsequent voranzutreiben.
Verantwortung für die Kreislaufwirtschaft
Pekutherm verfolgt das klare Ziel, die PMMA-Kreislaufwirtschaft in Europa
flächendeckend voranzubringen. Statt wertvolle Ressourcen in der Müllverbrennung
zu verlieren, setzt das Unternehmen auf Rückgewinnung und Wiederverwertung. Als
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sieht sich Pekutherm in der Verantwortung,
die stetig wachsenden Abfallmengen in geschlossene Materialkreisläufe
zurückzuführen - und leistet so einen messbaren Beitrag zu Ressourcenschonung
und Klimaschutz. "Eine verpflichtende Quote für den Einsatz von Rezyklaten wäre
Wachstum am Standort Geisenheim
Verantwortung für die Kreislaufwirtschaft
