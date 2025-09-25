40 Jahre Recycling-Know-how für eine starke Kreislaufwirtschaft

Geisenheim bei Frankfurt am Main (ots) -



- 40 Jahre Expertise: Inhabergeführtes Familienunternehmen Pekutherm feiert

Jubiläum und zählt zu den führenden Spezialisten für PMMA- und PC-Recycling.

- Nachhaltige Expansion: Geplante Verdopplung des Recyclingvolumens auf 10.000

Tonnen und Ausbau der Aktivitäten in Europa.

- Starke Partnerschaft: Pekutherm und Röhm gründen europäische Allianz für

nachhaltiges PMMA-Recycling.



Die Pekutherm Kunststoffe GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Das Familienunternehmen aus Geisenheim im Rheingau hat sich als Spezialist für

das Recycling technischer Kunststoffe etabliert und bereitet Acrylglas- und

Polycarbonat-Reste zu hochwertigen sortenreinen Rezyklaten auf. Damit treibt

Pekutherm seit Jahrzehnten die Kreislaufwirtschaft in Europa voran und leistet

einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz - lange bevor

Nachhaltigkeit in den öffentlichen Fokus rückte.









Pekutherm wurde 1985 von Erwin Pfister gegründet - der Firmenname ist eine

rückwärts geschriebene Abkürzung für "Thermoplastische Kunststoffe Erwin

Pfister". 1993 trat sein Sohn Heiko Pfister ins Unternehmen ein, der seit 2000

als geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit seiner Frau Daniela Pfister

die Geschicke leitet. Mit Lena Pfister engagiert sich inzwischen auch die dritte

Generation aktiv im Familienbetrieb.



Wachstum am Standort Geisenheim



2013 verlegte Pekutherm seinen Sitz von Raunheim nach Geisenheim und entwickelte

dort ein modernes Gewerbeobjekt mit 15.000 Quadratmetern Produktions- und

Lagerfläche. Rund zwei Millionen Euro wurden alleine in den letzten drei Jahren

in die Modernisierung der Anlagentechnik sowie in den Ausbau der

Produktionsflächen investiert. Der Standort ermöglicht erhebliche

Kapazitätserweiterungen, die angesichts der steigenden Nachfrage nach Acrylglas

weiter ausgebaut werden. So plant das Unternehmen, sein PMMA-Recyclingvolumen in

den kommenden drei Jahren auf 10.000 Tonnen zu verdoppeln und die Aktivitäten in

Europa konsequent voranzutreiben.



Verantwortung für die Kreislaufwirtschaft



Pekutherm verfolgt das klare Ziel, die PMMA-Kreislaufwirtschaft in Europa

flächendeckend voranzubringen. Statt wertvolle Ressourcen in der Müllverbrennung

zu verlieren, setzt das Unternehmen auf Rückgewinnung und Wiederverwertung. Als

zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sieht sich Pekutherm in der Verantwortung,

die stetig wachsenden Abfallmengen in geschlossene Materialkreisläufe

zurückzuführen - und leistet so einen messbaren Beitrag zu Ressourcenschonung

und Klimaschutz. "Eine verpflichtende Quote für den Einsatz von Rezyklaten wäre





