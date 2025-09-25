    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    40 Jahre Recycling-Know-how für eine starke Kreislaufwirtschaft

    Geisenheim bei Frankfurt am Main (ots) -

    - 40 Jahre Expertise: Inhabergeführtes Familienunternehmen Pekutherm feiert
    Jubiläum und zählt zu den führenden Spezialisten für PMMA- und PC-Recycling.
    - Nachhaltige Expansion: Geplante Verdopplung des Recyclingvolumens auf 10.000
    Tonnen und Ausbau der Aktivitäten in Europa.
    - Starke Partnerschaft: Pekutherm und Röhm gründen europäische Allianz für
    nachhaltiges PMMA-Recycling.

    Die Pekutherm Kunststoffe GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.
    Das Familienunternehmen aus Geisenheim im Rheingau hat sich als Spezialist für
    das Recycling technischer Kunststoffe etabliert und bereitet Acrylglas- und
    Polycarbonat-Reste zu hochwertigen sortenreinen Rezyklaten auf. Damit treibt
    Pekutherm seit Jahrzehnten die Kreislaufwirtschaft in Europa voran und leistet
    einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz - lange bevor
    Nachhaltigkeit in den öffentlichen Fokus rückte.

    Familienunternehmen mit Tradition

    Pekutherm wurde 1985 von Erwin Pfister gegründet - der Firmenname ist eine
    rückwärts geschriebene Abkürzung für "Thermoplastische Kunststoffe Erwin
    Pfister". 1993 trat sein Sohn Heiko Pfister ins Unternehmen ein, der seit 2000
    als geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit seiner Frau Daniela Pfister
    die Geschicke leitet. Mit Lena Pfister engagiert sich inzwischen auch die dritte
    Generation aktiv im Familienbetrieb.

    Wachstum am Standort Geisenheim

    2013 verlegte Pekutherm seinen Sitz von Raunheim nach Geisenheim und entwickelte
    dort ein modernes Gewerbeobjekt mit 15.000 Quadratmetern Produktions- und
    Lagerfläche. Rund zwei Millionen Euro wurden alleine in den letzten drei Jahren
    in die Modernisierung der Anlagentechnik sowie in den Ausbau der
    Produktionsflächen investiert. Der Standort ermöglicht erhebliche
    Kapazitätserweiterungen, die angesichts der steigenden Nachfrage nach Acrylglas
    weiter ausgebaut werden. So plant das Unternehmen, sein PMMA-Recyclingvolumen in
    den kommenden drei Jahren auf 10.000 Tonnen zu verdoppeln und die Aktivitäten in
    Europa konsequent voranzutreiben.

    Verantwortung für die Kreislaufwirtschaft

    Pekutherm verfolgt das klare Ziel, die PMMA-Kreislaufwirtschaft in Europa
    flächendeckend voranzubringen. Statt wertvolle Ressourcen in der Müllverbrennung
    zu verlieren, setzt das Unternehmen auf Rückgewinnung und Wiederverwertung. Als
    zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sieht sich Pekutherm in der Verantwortung,
    die stetig wachsenden Abfallmengen in geschlossene Materialkreisläufe
    zurückzuführen - und leistet so einen messbaren Beitrag zu Ressourcenschonung
    und Klimaschutz. "Eine verpflichtende Quote für den Einsatz von Rezyklaten wäre
