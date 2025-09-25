Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 1
Performance 1M: -2,49 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 2
Performance 1M: -2,51 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 3
Performance 1M: -9,96 %
Brenntag
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 4
Performance 1M: -7,46 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +5,66 %
