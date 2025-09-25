Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -6,27 %
Platz 1
Performance 1M: +6,44 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 2
Performance 1M: -2,49 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 3
Performance 1M: +4,41 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 4
Performance 1M: +3,63 %
Kontron
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 5
Performance 1M: +17,14 %
Evotec
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 6
Performance 1M: +1,37 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 7
Performance 1M: +6,56 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 8
Performance 1M: +21,66 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 9
Performance 1M: +12,09 %
