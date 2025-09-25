Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 25.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sonova Holding
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 1
Performance 1M: +0,30 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 2
Performance 1M: -6,75 %
Swiss Re
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 3
Performance 1M: -4,65 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 4
Performance 1M: -6,78 %
Holcim
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +1,49 %
UBS Group
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 6
Performance 1M: +2,81 %
