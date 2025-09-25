    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat L'Oreal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 407 auf 425 Euro angehoben. Der französische Kosmetikkonzern sei durch seine Innovationsstärke gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen und vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes zu profitieren, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weiteres Potenzial sieht die Expertin insbesondere für die Luxus- und die hochmargige Hautpflegesparte./rob/tav/gl

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Katharina Schmenger
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
