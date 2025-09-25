DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat L'Oreal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 407 auf 425 Euro angehoben. Der französische Kosmetikkonzern sei durch seine Innovationsstärke gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen und vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes zu profitieren, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weiteres Potenzial sieht die Expertin insbesondere für die Luxus- und die hochmargige Hautpflegesparte./rob/tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.