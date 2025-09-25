Robotaxis erobern die Welt: Die Expansion nimmt rasant Fahrt auf!

Kürzlich erklärte Finanzchef Leo Haojun Wang, dass Pony AI dank wachsender Flotte und sinkender Kosten erwartet, bereits Ende 2025 oder Anfang 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen . Nun hat der chinesische Anbieter autonomer Fahrdienste angekündigt, seine internationale Expansion voranzutreiben und den Blick auf den Nahen Osten zu richten. Bis 2028 will das an der Nasdaq notierte Unternehmen 1.000 Robotaxis in der Region einsetzen.

"Wir hoffen, bis 2028 eintausend Fahrzeuge im Nahen Osten auf die Straße zu bringen", erklärte Ann Yu Shi, Vizepräsidentin für Strategie und Geschäftsentwicklung, gegenüber dem Wall Street Journal.

Lizenz in Dubai als Türöffner

Die Pläne folgen auf die erteilte Genehmigung für Robotaxi-Tests in Dubai. Damit darf Pony AI seine Fahrzeuge in ausgewählten Stadtgebieten erproben. Shi betonte, die Region eigne sich besonders für Investitionen: "Der Nahe Osten verbindet den Westen und den Osten und verfügt über eine einzigartige internationale Sichtbarkeit." Zudem sei die Bevölkerung technologieaffin, was den Markteintritt erleichtere.

Konkurrenzdruck wächst

Pony AI ist nicht allein. Baidu, ebenfalls ein chinesischer Pionier im Robotaxi-Segment, erhielt zeitgleich 50 Testlizenzen in Dubai. Der Wettbewerber WeRide hat sich – wie Pony AI – mit Uber in der Stadt zusammengeschlossen. Pony AI selbst kooperiert zusätzlich mit dem katarischen Transportunternehmen Mowasalat in Doha.

Die aggressiven Expansionen der chinesischen Anbieter unterstreichen den hohen Wettbewerbsdruck. Das Ziel ist klar: größere Flotten und ein schnellerer Weg zur Profitabilität.

Markt mit Milliardenpotenzial

Analysten sehen die Branche an einem Wendepunkt. Mit jedem weiteren Fahrzeug sinken die Betriebskosten und die Profitabilität steigt. Laut einer aktuellen Einschätzung der UBS könnte die weltweite Robotaxi-Flotte – ohne die Vereinigten Staaten – bis Ende der 2030er Jahre rund 6 Millionen Fahrzeuge umfassen. Der Marktwert, ohne China und die USA, liege demnach bei etwa 212 Milliarden US-Dollar.

Dubai setzt ehrgeizige Ziele

Auch auf politischer Ebene erhält die Technologie Rückenwind. Dubai will bis 2030 ein Viertel aller Fahrten im Stadtgebiet mit autonomen Fahrzeugen abwickeln. Für Anbieter wie Pony AI eröffnet dies große Chancen, in einem frühen Stadium Marktanteile zu sichern.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion