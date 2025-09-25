Klingbeil will gerechtes Gesamtpaket bei Sozialreformen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil spricht sich bei Reformen des Sozialstaats für ein "gerechtes Gesamtpaket" aus. Dies werde "wahrscheinlich allen ein bisschen was abverlangen", sagte der SPD-Vorsitzende bei einer Veranstaltung des Verbands der Chemischen Industrie in Berlin. Nötig seien Strukturreformen in Deutschland. "Da ist was aus dem Ruder gelaufen und das muss korrigiert werden." Die Diskussion sollte aber ohne "Kraftmeierei" geführt werden. Der Sozialstaat dürfe nicht aufgegeben werden.

Der SPD-Chef sprach weiter von einem Gerechtigkeitsempfinden - wenn jemand sei, der Geld vom Staat bekomme und nicht dafür arbeiten gehe, obwohl er könnte - oder wenn Menschen Bürgergeld bekämen und schwarz arbeiteten. Das müsse korrigiert werden. In dieser Frage gebe es überhaupt keine Differenzen zwischen SPD und Union.