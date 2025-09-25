ADVANCION VERÖFFENTLICHT DEN NACHHALTIGKEITSBERICHT 2024

BUFFALO GROVE, Illinois, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Advancion Corporation („Advancion" oder „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von biowissenschaftlichen Puffern und proprietären Spezialinhaltsstoffen, gab heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 bekannt, der auf advancionsciences.com/sustainability verfügbar ist.

Im vierten Jahr seiner umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung verstärkt Advancion seinen Einsatz für Transparenz, Rechenschaftspflicht und messbare Auswirkungen. Das Thema des Berichts 2024 lautet „Driven by Science. Designed for the Future", was übersetzt in etwa „Von Wissenschaft angetrieben. Entworfen für die Zukunft" bedeutet, und unterstreicht, wie Advancion Nachhaltigkeit in Innovation, Betrieb und Stakeholder-Beziehungen integriert, um langfristigen Wert zu schaffen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Advancion-Berichts für 2024 gehören:

Nachhaltige Produktinnovation – Einführung mehrerer neuer multifunktionaler Inhaltsstoffplattformen, darunter ELEVANCE ELITE Bio65 , ein zu 50 % biobasierter Aminoalkohol für die Schönheits- und Körperpflege, und CORRGUARD SA-100 , ein Emulgator mit einem Anteil von 72 % an erneuerbaren Rohstoffen für Metallbearbeitungsflüssigkeiten. Zusammen mit den neuen Produktlinien OPTIMINE und ELEVANCE ULTRA bieten sie die Leistung der nächsten Generation und reduzieren gleichzeitig die Umweltbelastung in verschiedenen Verbraucher- und Industriemärkten.

– Einführung mehrerer neuer multifunktionaler Inhaltsstoffplattformen, darunter , ein zu 50 % biobasierter Aminoalkohol für die Schönheits- und Körperpflege, und , ein Emulgator mit einem Anteil von 72 % an erneuerbaren Rohstoffen für Metallbearbeitungsflüssigkeiten. Zusammen mit den neuen Produktlinien und bieten sie die Leistung der nächsten Generation und reduzieren gleichzeitig die Umweltbelastung in verschiedenen Verbraucher- und Industriemärkten. Fortschritt in den Biowissenschaften – Durch hat Expression Systems, ein Unternehmen von Advancion , eine skalierbare Baculovirus-Expressionsvektor-Plattform (BEVS) eingeführt, welche die Produktivität für neuartige Therapien erhöht und damit die Rolle des Unternehmens bei der Förderung biotechnologischer Innovationen unter Beweis stellt.

– Durch , eine skalierbare Baculovirus-Expressionsvektor-Plattform (BEVS) eingeführt, welche die Produktivität für neuartige Therapien erhöht und damit die Rolle des Unternehmens bei der Förderung biotechnologischer Innovationen unter Beweis stellt. Führend in Sachen Sicherheit – Im zweiten Jahr in Folge gab es in den Produktionsstätten von Advancion in Sterlington, Louisiana , und Ibbenbüren, Deutschland, keine meldepflichtigen Vorfälle, was die erstklassige Sicherheitskultur und das robuste Advancion Management System (AMS) unterstreicht.

– Im zweiten Jahr in Folge gab es in den Produktionsstätten von Advancion in , und Ibbenbüren, Deutschland, keine meldepflichtigen Vorfälle, was die erstklassige Sicherheitskultur und das robuste Advancion Management System (AMS) unterstreicht. Umweltverantwortung – Messbare Fortschritte bei der Erreichung der Umweltziele für 2030 durch die Verringerung der Treibhausgasintensität, des Energieverbrauchs, des Abfalls und des Wasserverbrauchs im Vergleich zum Basisjahr 2020.

– Messbare Fortschritte bei der Erreichung der Umweltziele für 2030 durch die Verringerung der Treibhausgasintensität, des Energieverbrauchs, des Abfalls und des Wasserverbrauchs im Vergleich zum Basisjahr 2020. Positive Auswirkungen – Im Jahr 2024 werden 53 % des Gesamtumsatzes mit Produkten erzielt, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken, die Abfallmenge minimieren oder die Umweltleistung verbessern.

„Unser Nachhaltigkeitsbericht 2024 spiegelt sowohl unsere messbaren Fortschritte als auch die tieferen Werte wider, die unser Handeln bestimmen", sagte David Neuberger, Präsident und Geschäftsführer. „Wir beweisen, dass Fortschritt und Verantwortung Hand in Hand gehen – von der Förderung der erneuerbaren Chemie über den Ausbau unserer Führungsrolle im Bereich Sicherheit bis hin zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks. Nachhaltigkeit ist nicht mehr optional – sie ist in jede Entscheidung, die wir treffen, jede Innovation, die wir auf den Weg bringen, und jede Beziehung, die wir aufbauen, eingebettet. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, für unsere Kundschaft, Beschäftigten und Gemeinden einen langfristigen Wert zu schaffen und gleichzeitig die Gesundheit unseres Planeten zu schützen."