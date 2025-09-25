Starke Performance IBM Aktie legt zu - 25.09.2025

Die IBM Aktie notiert aktuell bei 241,83€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,02 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,73 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von IBM in den letzten drei Monaten Verluste von -9,70 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +4,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,09 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,32 % 1 Monat +10,77 % 3 Monate -9,70 % 1 Jahr +15,82 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,89 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die britische Großbank HSBC hat erstmals Quantencomputern bei echten Trades eingesetzt – mit Erfolg! Das könnte die Wall Street revolutionieren und die nächste technologische Revolution starten.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.