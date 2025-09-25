    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetmarble JH AktievorwärtsNachrichten zu Netmarble JH

    DAS OPEN-WORLD-RPG VON NETMARBLE, THE SEVEN DEADLY SINS

    ORIGIN, WIRD IM JANUAR 2026 WELTWEIT VERÖFFENTLICHT

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Neuer Gameplay-Trailer während State of Play enthüllt; Vorbestellungspaket für
    PlayStation® 5 jetzt erhältlich
    - Pressekonferenz der Tokyo Game Show enthüllt Zeitplan für geschlossene Beta

    Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat
    bekannt gegeben, dass sein kommendes Open-World-Action-RPG "The Seven Deadly
    Sins: Origin" am 28. Januar 2026 weltweit für PlayStation® 5, Steam (PC) und
    Mobilgeräte veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgte während des State of
    Play von Sony Interactive Entertainment, begleitet von der Premiere eines neuen
    Gameplay-Trailers.

    Das kürzlich veröffentlichte Walkthrough-Video verdeutlichte die nahtlose
    Verbindung zwischen der Einzelspieler-Story und den Multiplayer-Koop-Funktionen
    des Spiels. Die Spieler erkunden den Kontinent Britannia und gehen dabei
    verschiedenen Aktivitäten wie Fischen, Kochen, Sammeln von Ressourcen und vielem
    mehr nach. Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es den Spielern, eine Gruppe
    von bis zu fünf Personen zu bilden, um Dungeons zu erkunden und verborgene
    Geheimnisse zu entdecken.

    Gleichzeitig mit der Enthüllung ist im PlayStation® Store ein
    Vorbestellungspaket für PlayStation® 5 erhältlich, das Ingame-Gegenstände wie
    Ziehungsscheine, Materialien zur Heldenaufwertung und Materialien zur
    Waffenaufwertung enthält.

    Presseveranstaltung der Tokyo Game Show 2025 enthüllt CBT-Zeitplan

    Nach der Enthüllung im Rahmen des State of Play hielt The Seven Deadly Sins:
    Origin auch eine Pressekonferenz auf der Tokyo Game Show 2025 ab, auf der ein
    tieferer Einblick in die Entwicklung des Spiels und den bevorstehenden Closed
    Beta-Test gegeben wurde. Bei der Veranstaltung traten die Synchronsprecher der
    Hauptcharaktere "Tristan" und "Tioreh" sowie die wichtigsten Entwickler des
    Spiels live auf.

    Die Teilnehmer wurden mit einer Live-Gameplay-Demonstration verwöhnt, bei der
    die offene Welt von Britannia und die wichtigsten Kampfmechaniken vorgestellt
    wurden. Darüber hinaus wurde ein spezielles Videointerview mit Nakaba Suzuki,
    dem Schöpfer von The Seven Deadly Sins , präsentiert, das Einblicke in die
    Multiversum-Erzählung des Spiels und dessen Verbindung zur Originalserie bietet.

    Eine der wichtigsten Ankündigungen war der geschlossene Betatest (CBT), der vom
    30. Oktober bis zum 5. November 2025 eine Woche lang auf PlayStation® 5 und PC
    laufen soll. Die Teilnehmer erhalten frühzeitigen Zugang zu den ersten Kapiteln,
    den Kampfsystemen und ausgewählten Regionen der offenen Welt des Spiels.

    The Seven Deadly Sins: Origin basiert auf The Seven Deadly Sins , dem beliebten
    japanischen Manga und Anime, der weltweit 55 Millionen Exemplare verkauft hat.
