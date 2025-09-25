DAS OPEN-WORLD-RPG VON NETMARBLE, THE SEVEN DEADLY SINS
ORIGIN, WIRD IM JANUAR 2026 WELTWEIT VERÖFFENTLICHT
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Neuer Gameplay-Trailer während State of Play enthüllt; Vorbestellungspaket für
PlayStation® 5 jetzt erhältlich
- Pressekonferenz der Tokyo Game Show enthüllt Zeitplan für geschlossene Beta
Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat
bekannt gegeben, dass sein kommendes Open-World-Action-RPG "The Seven Deadly
Sins: Origin" am 28. Januar 2026 weltweit für PlayStation® 5, Steam (PC) und
Mobilgeräte veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgte während des State of
Play von Sony Interactive Entertainment, begleitet von der Premiere eines neuen
Gameplay-Trailers.
Das kürzlich veröffentlichte Walkthrough-Video verdeutlichte die nahtlose
Verbindung zwischen der Einzelspieler-Story und den Multiplayer-Koop-Funktionen
des Spiels. Die Spieler erkunden den Kontinent Britannia und gehen dabei
verschiedenen Aktivitäten wie Fischen, Kochen, Sammeln von Ressourcen und vielem
mehr nach. Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es den Spielern, eine Gruppe
von bis zu fünf Personen zu bilden, um Dungeons zu erkunden und verborgene
Geheimnisse zu entdecken.
Gleichzeitig mit der Enthüllung ist im PlayStation® Store ein
Vorbestellungspaket für PlayStation® 5 erhältlich, das Ingame-Gegenstände wie
Ziehungsscheine, Materialien zur Heldenaufwertung und Materialien zur
Waffenaufwertung enthält.
Presseveranstaltung der Tokyo Game Show 2025 enthüllt CBT-Zeitplan
Nach der Enthüllung im Rahmen des State of Play hielt The Seven Deadly Sins:
Origin auch eine Pressekonferenz auf der Tokyo Game Show 2025 ab, auf der ein
tieferer Einblick in die Entwicklung des Spiels und den bevorstehenden Closed
Beta-Test gegeben wurde. Bei der Veranstaltung traten die Synchronsprecher der
Hauptcharaktere "Tristan" und "Tioreh" sowie die wichtigsten Entwickler des
Spiels live auf.
Die Teilnehmer wurden mit einer Live-Gameplay-Demonstration verwöhnt, bei der
die offene Welt von Britannia und die wichtigsten Kampfmechaniken vorgestellt
wurden. Darüber hinaus wurde ein spezielles Videointerview mit Nakaba Suzuki,
dem Schöpfer von The Seven Deadly Sins , präsentiert, das Einblicke in die
Multiversum-Erzählung des Spiels und dessen Verbindung zur Originalserie bietet.
Eine der wichtigsten Ankündigungen war der geschlossene Betatest (CBT), der vom
30. Oktober bis zum 5. November 2025 eine Woche lang auf PlayStation® 5 und PC
laufen soll. Die Teilnehmer erhalten frühzeitigen Zugang zu den ersten Kapiteln,
den Kampfsystemen und ausgewählten Regionen der offenen Welt des Spiels.
The Seven Deadly Sins: Origin basiert auf The Seven Deadly Sins , dem beliebten
japanischen Manga und Anime, der weltweit 55 Millionen Exemplare verkauft hat.
