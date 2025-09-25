ORIGIN, WIRD IM JANUAR 2026 WELTWEIT VERÖFFENTLICHT

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Neuer Gameplay-Trailer während State of Play enthüllt; Vorbestellungspaket für

PlayStation® 5 jetzt erhältlich

- Pressekonferenz der Tokyo Game Show enthüllt Zeitplan für geschlossene Beta



Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat

bekannt gegeben, dass sein kommendes Open-World-Action-RPG "The Seven Deadly

Sins: Origin" am 28. Januar 2026 weltweit für PlayStation® 5, Steam (PC) und

Mobilgeräte veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgte während des State of

Play von Sony Interactive Entertainment, begleitet von der Premiere eines neuen

Gameplay-Trailers.





Das kürzlich veröffentlichte Walkthrough-Video verdeutlichte die nahtloseVerbindung zwischen der Einzelspieler-Story und den Multiplayer-Koop-Funktionendes Spiels. Die Spieler erkunden den Kontinent Britannia und gehen dabeiverschiedenen Aktivitäten wie Fischen, Kochen, Sammeln von Ressourcen und vielemmehr nach. Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es den Spielern, eine Gruppevon bis zu fünf Personen zu bilden, um Dungeons zu erkunden und verborgeneGeheimnisse zu entdecken.Gleichzeitig mit der Enthüllung ist im PlayStation® Store einVorbestellungspaket für PlayStation® 5 erhältlich, das Ingame-Gegenstände wieZiehungsscheine, Materialien zur Heldenaufwertung und Materialien zurWaffenaufwertung enthält.Presseveranstaltung der Tokyo Game Show 2025 enthüllt CBT-ZeitplanNach der Enthüllung im Rahmen des State of Play hielt The Seven Deadly Sins:Origin auch eine Pressekonferenz auf der Tokyo Game Show 2025 ab, auf der eintieferer Einblick in die Entwicklung des Spiels und den bevorstehenden ClosedBeta-Test gegeben wurde. Bei der Veranstaltung traten die Synchronsprecher derHauptcharaktere "Tristan" und "Tioreh" sowie die wichtigsten Entwickler desSpiels live auf.Die Teilnehmer wurden mit einer Live-Gameplay-Demonstration verwöhnt, bei derdie offene Welt von Britannia und die wichtigsten Kampfmechaniken vorgestelltwurden. Darüber hinaus wurde ein spezielles Videointerview mit Nakaba Suzuki,dem Schöpfer von The Seven Deadly Sins , präsentiert, das Einblicke in dieMultiversum-Erzählung des Spiels und dessen Verbindung zur Originalserie bietet.Eine der wichtigsten Ankündigungen war der geschlossene Betatest (CBT), der vom30. Oktober bis zum 5. November 2025 eine Woche lang auf PlayStation® 5 und PClaufen soll. Die Teilnehmer erhalten frühzeitigen Zugang zu den ersten Kapiteln,den Kampfsystemen und ausgewählten Regionen der offenen Welt des Spiels.The Seven Deadly Sins: Origin basiert auf The Seven Deadly Sins , dem beliebtenjapanischen Manga und Anime, der weltweit 55 Millionen Exemplare verkauft hat.