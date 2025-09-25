Neue Studie belegt enormen Umweltnutzen von pflanzlichem Hundefutter im Vereinigten Königreich

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 25. September 2025 / Eine neue Ökobilanz von 31 Trockenfutterprodukten für Hunde im Vereinigten Königreich zeigt, dass pflanzliche Ernährung in allen wichtigen Umweltaspekten durchwegs besser abschneidet als fleischbasierte Alternativen. Die von den Veterinärforschern Rebecca Brociek und Professor David Gardner von der Universität Nottingham durchgeführte und im Fachmagazin „Frontiers in Sustainable Food Systems“ veröffentlichte Studie zeigt eine große Chance für Tierhalter und die Tierfutterindustrie auf, ihren ökologischen „Pfotenabdruck“ zu verringern.

Wichtige Ergebnisse

- Treibhausgasemissionen: Pflanzliche Lebensmittel verursachten lediglich 2,82 kg CO₂-Äquivalente pro 1.000 kcal, verglichen mit Rezepturen auf Basis von Rindfleisch, die mit 31,47 kg um das über Zehnfache höher ausfielen.

- Bodennutzung: Für pflanzliche Nahrung wurden 2,73 m² pro 1.000 kcal beansprucht, für Produkte auf Rindfleischbasis hingegen 102,15 m².

- Wassernutzung: Für pflanzliche Alternativen wurden 249 Liter Frischwasser pro 1.000 kcal aufgewendet, also deutlich weniger als für Rindfleisch (575 Liter) oder Lammfleisch (684 Liter).

- Nährstoff- und Versauerungsbelastung: Eine Ernährung auf Rindfleischbasis verursachte 14- bis 16-mal mehr versauernde und eutrophierende Emissionen als eine Ernährung auf pflanzlicher Basis.

- Mittelfeld: Tierfutter auf Geflügelbasis und halbsynthetische Tierfuttermittel hatten geringere Auswirkungen als rotes Fleisch, lagen aber immer noch weit über pflanzlichen Nahrungsmitteln.

Um einen 20 kg schweren Labrador während einer durchschnittlichen Lebensdauer von neun Jahren ausschließlich mit pflanzlichem Trockenfutter zu ernähren, wären 8.964 m² Bodenfläche erforderlich und es würden Treibhausgase in einer Menge ausgestoßen, die bei 2,8 Hin- und Rückflügen zwischen London und New York anfällt. Würde man hingegen denselben Hund mit Futter auf Rindfleischbasis füttern, wäre dafür eine Bodenfläche von 334.851 m² nötig und der Ausstoß von Treibhausgasen würde jenem von 31,3 solcher Flüge entsprechen.