ID X Summit
Deutschland ist Hotspot der ersten großen KI-Betrugswelle
Hamburg (ots) - Deutschland ist nach Einschätzung von Expert:innen aus Politik,
Wirtschaft und Technologie ins Zentrum der ersten KI-Betrugswelle geraten. Auf
dem ID X Summit wurde das Thema heute erstmals als eigenständige Bedrohung für
Demokratie und Wirtschaft diskutiert - mit Fokus auf Online-Identitäten.
Grundlage sind aktuelle Studien, wonach die Zahl der Deepfake-Angriffe im ersten
Quartal um 1100% und die von synthetischen Identitäten um 567% gestiegen ist.
Deutschland liegt damit europaweit an der Spitze, weltweit hinter Hongkong,
Singapur und China auf Rang vier.
"KI als Komplize für Identitätsbetrug ist vom Einzelfall zum systematischen
Problem geworden. Unsere vollautomatisierten Identitätsverfahren registrieren
täglich 50 bis 100 KI-basierte Betrugsversuche. Doppelt so viele wie noch 2023",
so Frank S. Jorga, Co-CEO des Identitätsdienstleisters WebID und Summit-Host.
Besonders gefährlich sei die Kombination von Deepfakes und Social Engineering,
also psychologischer Manipulation.
Auch die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte: "Wenn
Deutschland beim KI-Betrug führend ist, bei Wirtschaftsinnovation aber
zurückfällt, entsteht ein gefährliches Ungleichgewicht. Wir verlieren Vertrauen
und Wettbewerbsstärke. Für den Mittelstand sind die Schäden massiv. Unternehmen
müssen jetzt nachhaltig in digitale Sicherheit investieren, sie brauchen dabei
alle Unterstützung."
Laut Bitkom verursacht Cyberkriminalität Schäden von 289 Milliarden Euro, 8%
mehr als 2024. Fachleute erwarten, dass sich KI-basierte Betrugsversuche bis
2028 auf über ein Drittel aller Fälle ausweiten. Dadurch bedingte Schäden würden
sich verdreifachen.
Über WebID
Nach Erfindung der Videoidentifikation gründete Frank S. Jorga 2012 mit WebID
(https://webid-solutions.com/de/) den ersten Anbieter digitaler Identitäten
Deutschlands und etablierte diesen zum einzig durchgängig profitablen
Dienstleister des Landes. Mit 1100 Mitarbeitern und einem der umfangreichsten
Produktportfolios weltweit bedient das Unternehmen eines der größten
Branchenvolumina auf dem Markt, darunter 80% aller deutschen Großbanken,
Institutionen der Verwaltungslandschaft, des Gesundheitswesens sowie Akteure aus
den Bereichen E-Commerce, Mobility, Telekommunikation und Entertainment. Seit
2022 veranstaltet WebID den ID X Summit. (https://idxsummit.de)
Pressekontakt:
Irena Neumann
mailto:irena.neumann@webid-solutions.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127753/6125486
OTS: WebID Solutions GmbH
Autor folgen