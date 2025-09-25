    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutschland ist Hotspot der ersten großen KI-Betrugswelle

    Hamburg (ots) - Deutschland ist nach Einschätzung von Expert:innen aus Politik,
    Wirtschaft und Technologie ins Zentrum der ersten KI-Betrugswelle geraten. Auf
    dem ID X Summit wurde das Thema heute erstmals als eigenständige Bedrohung für
    Demokratie und Wirtschaft diskutiert - mit Fokus auf Online-Identitäten.
    Grundlage sind aktuelle Studien, wonach die Zahl der Deepfake-Angriffe im ersten
    Quartal um 1100% und die von synthetischen Identitäten um 567% gestiegen ist.
    Deutschland liegt damit europaweit an der Spitze, weltweit hinter Hongkong,
    Singapur und China auf Rang vier.

    "KI als Komplize für Identitätsbetrug ist vom Einzelfall zum systematischen
    Problem geworden. Unsere vollautomatisierten Identitätsverfahren registrieren
    täglich 50 bis 100 KI-basierte Betrugsversuche. Doppelt so viele wie noch 2023",
    so Frank S. Jorga, Co-CEO des Identitätsdienstleisters WebID und Summit-Host.
    Besonders gefährlich sei die Kombination von Deepfakes und Social Engineering,
    also psychologischer Manipulation.

    Auch die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnte: "Wenn
    Deutschland beim KI-Betrug führend ist, bei Wirtschaftsinnovation aber
    zurückfällt, entsteht ein gefährliches Ungleichgewicht. Wir verlieren Vertrauen
    und Wettbewerbsstärke. Für den Mittelstand sind die Schäden massiv. Unternehmen
    müssen jetzt nachhaltig in digitale Sicherheit investieren, sie brauchen dabei
    alle Unterstützung."

    Laut Bitkom verursacht Cyberkriminalität Schäden von 289 Milliarden Euro, 8%
    mehr als 2024. Fachleute erwarten, dass sich KI-basierte Betrugsversuche bis
    2028 auf über ein Drittel aller Fälle ausweiten. Dadurch bedingte Schäden würden
    sich verdreifachen.

