Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 128,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,76 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA belasteten die Anleihen etwas. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche unerwartet und merklich gefallen. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind.