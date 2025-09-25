Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.731,57USD pro Feinunze und notiert damit -0,11 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 44,79USD und damit +1,96 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,32USD und verzeichnet ein Minus von -0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,02 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.245,00USD
|+2,60 %
|Platin
|1.514,50USD
|+2,61 %
|Kupfer London Rolling
|10.283,86USD
|-0,61 %
|Aluminium
|2.661,55PKT
|+0,58 %
|Erdgas
|3,245USD
|+3,84 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +3,84 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.09.25, 17:29 Uhr.