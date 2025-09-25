Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.731,57USD pro Feinunze und notiert damit -0,11 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 44,79USD und damit +1,96 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,32USD und verzeichnet ein Minus von -0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,02 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.245,00 USD +2,60 % Platin 1.514,50 USD +2,61 % Kupfer London Rolling 10.283,86 USD -0,61 % Aluminium 2.661,55 PKT +0,58 % Erdgas 3,245 USD +3,84 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,84 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.09.25, 17:29 Uhr.