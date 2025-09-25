    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    So sichern Autozulieferer ihre Zukunft trotz Nachfrage- und Kostendruck

    N.Y./München (ots) - Professionelles Claims-Management wird zum entscheidenden
    Erfolgsfaktor in einer Zeit volatiler Märkte.

    Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/) ,
    Managing Director bei Alvarez & Marsal

    Automobilzulieferer stehen durch volatile Rahmenbedingungen unter hohem Druck.
    Steigender Wettbewerb, Nachfrage- und Volumenschwankungen, Zölle und
    Handelsspannungen sowie Inflation erschweren es den betroffenen Unternehmen ihre
    Margen zu halten. Gleichzeitig sind sie aber durch langfristige
    Lieferantenverträge gebunden und können diese im Regelfall nur sehr schwer an
    Kosten- und/oder Marktfaktoren anpassen.

    Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen oder zumindest abfedern?

    Der Ansatz ist eine Margenrückgewinnung durch professionelles Claims- und
    Verhandlungsmanagement bei gleichzeitiger Stärkung des Kundenverhältnisses mit
    den Herstellern (OEMs). Was sich anhört wie die Quadratur des Kreises ist ein
    Set an Best Practices für Verhandlungen mit OEMs.

    Welche Faktoren gilt es zu beachten?

    Optimiertes "Pain Share" : Zulieferer müssen ihre Kostenpositionen strategisch
    und strukturiert aufbereiten, um so eine gerechte Verteilung der Kostenrisiken
    zwischen allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette zu erstellen. Dadurch
    wird eine faire Margenverteilung erreicht und das Risiko einzelner Akteure
    reduziert. Wichtig ist hier, dass die Vorbereitung eine analytische Planung mit
    klarer Kostenaufstellung und wirksamer Umsetzung verbindet.

    Stakeholder-Mapping: Verhandlungen dürfen nicht auf die Einkaufsabteilung eines
    Herstellers beschränkt bleiben.Zuliefererunternehmen sollten die relevanten
    Entscheider im OEM-Unternehmen klar identifizieren und gezielt in die
    Verhandlungen einbinden. Nur so können Forderungen auf der richtigen
    Entscheidungsebene platziert werden. So erhöhen sich auch die Erfolgschancen, da
    Budgets und deren Freigaben häufig außerhalb des Einkaufs verantwortet werden.

    Faire Margenverteilung in der Lieferkette: Um Verhandlungen effizienter zu
    gestalten, müssen Zulieferer die Bedürfnisse und internen Prozesse der OEMs
    verstehen.Claims-Dokumentationen und Analysen müssen entsprechend aufbereitet
    werden, dass sie für den Vertragspartner leicht nachvollziehbar sind.So werden
    Maßnahmen auch langfristig akzeptiert und in der Lieferkette umgesetzt.

    Neue Normalität der Verhandlungen: Viele Zulieferunternehmen agieren immer noch
    nach veralteten Interaktionsmustern . In Zukunft ist eine andere Haltung und
    Tonalität nötig - angepasst an die neuen Marktbedingungen. Es kommt auf
    dierichtige Positionierung und Benchmarking im Vergleich zu ähnlichen Fällen an,
    damit Zulieferer realistische und durchsetzbare Forderungen stellen können. Ein
    Einblick, den häufig besser externe Partner und Berater geben können.

    Geschäftsbeziehungen ganzheitlich betrachten: Zulieferer sollten Claims nicht
    mit laufenden Ausschreibungen oder anderen Geschäftsbeziehungen vermischen. Ein
    strategischer Fokus ist entscheidend: Claims müssen für sich stehen und klar auf
    das Ziel der Margensicherung ausgerichtet sein. Werden Claims mit anderen Themen
    vermischt, schwächt das die Argumentation und erschwert ein sachorientiertes
    Ergebnis.

    A&M-Ansatz "Arts & Science"

    Science bedeutet hier eine analytische Strenge: Kostendaten, Benchmarks,
    Claims-Bewertung, Simulationen gepaart mit Art - einer 360°-Verhandlungstaktik,
    Eskalationsmanagement, Proben und einem klaren Closing.

    Analytisch fundiert, strukturiert und gleichzeitig beziehungsorientiert müssen
    Zulieferer verhandeln, und zwar mit den richtigen Personen immer auf Augenhöhe
    und mit klarer Trennung von strategischen Themen.

    Pressekontakt:

    PR-Agentur:
    HBI Communication Helga Bailey GmbH
    Corinna Voss M.D./Partner
    mailto:aandm@hbi.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6125495
    OTS: Alvarez & Marsal




