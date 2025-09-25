So sichern Autozulieferer ihre Zukunft trotz Nachfrage- und Kostendruck

N.Y./München (ots) - Professionelles Claims-Management wird zum entscheidenden

Erfolgsfaktor in einer Zeit volatiler Märkte.



Experteneinblick von Geng Wu (https://www.linkedin.com/in/geng-wu-0bba5213/) ,

Managing Director bei Alvarez & Marsal



Automobilzulieferer stehen durch volatile Rahmenbedingungen unter hohem Druck.

Steigender Wettbewerb, Nachfrage- und Volumenschwankungen, Zölle und

Handelsspannungen sowie Inflation erschweren es den betroffenen Unternehmen ihre

Margen zu halten. Gleichzeitig sind sie aber durch langfristige

Lieferantenverträge gebunden und können diese im Regelfall nur sehr schwer an

Kosten- und/oder Marktfaktoren anpassen.





Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen oder zumindest abfedern?



Der Ansatz ist eine Margenrückgewinnung durch professionelles Claims- und

Verhandlungsmanagement bei gleichzeitiger Stärkung des Kundenverhältnisses mit

den Herstellern (OEMs). Was sich anhört wie die Quadratur des Kreises ist ein

Set an Best Practices für Verhandlungen mit OEMs.



Welche Faktoren gilt es zu beachten?



Optimiertes "Pain Share" : Zulieferer müssen ihre Kostenpositionen strategisch

und strukturiert aufbereiten, um so eine gerechte Verteilung der Kostenrisiken

zwischen allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette zu erstellen. Dadurch

wird eine faire Margenverteilung erreicht und das Risiko einzelner Akteure

reduziert. Wichtig ist hier, dass die Vorbereitung eine analytische Planung mit

klarer Kostenaufstellung und wirksamer Umsetzung verbindet.



Stakeholder-Mapping: Verhandlungen dürfen nicht auf die Einkaufsabteilung eines

Herstellers beschränkt bleiben.Zuliefererunternehmen sollten die relevanten

Entscheider im OEM-Unternehmen klar identifizieren und gezielt in die

Verhandlungen einbinden. Nur so können Forderungen auf der richtigen

Entscheidungsebene platziert werden. So erhöhen sich auch die Erfolgschancen, da

Budgets und deren Freigaben häufig außerhalb des Einkaufs verantwortet werden.



Faire Margenverteilung in der Lieferkette: Um Verhandlungen effizienter zu

gestalten, müssen Zulieferer die Bedürfnisse und internen Prozesse der OEMs

verstehen.Claims-Dokumentationen und Analysen müssen entsprechend aufbereitet

werden, dass sie für den Vertragspartner leicht nachvollziehbar sind.So werden

Maßnahmen auch langfristig akzeptiert und in der Lieferkette umgesetzt.



Neue Normalität der Verhandlungen: Viele Zulieferunternehmen agieren immer noch

nach veralteten Interaktionsmustern . In Zukunft ist eine andere Haltung und

Tonalität nötig - angepasst an die neuen Marktbedingungen. Es kommt auf

dierichtige Positionierung und Benchmarking im Vergleich zu ähnlichen Fällen an,

damit Zulieferer realistische und durchsetzbare Forderungen stellen können. Ein

Einblick, den häufig besser externe Partner und Berater geben können.



Geschäftsbeziehungen ganzheitlich betrachten: Zulieferer sollten Claims nicht

mit laufenden Ausschreibungen oder anderen Geschäftsbeziehungen vermischen. Ein

strategischer Fokus ist entscheidend: Claims müssen für sich stehen und klar auf

das Ziel der Margensicherung ausgerichtet sein. Werden Claims mit anderen Themen

vermischt, schwächt das die Argumentation und erschwert ein sachorientiertes

Ergebnis.



A&M-Ansatz "Arts & Science"



Science bedeutet hier eine analytische Strenge: Kostendaten, Benchmarks,

Claims-Bewertung, Simulationen gepaart mit Art - einer 360°-Verhandlungstaktik,

Eskalationsmanagement, Proben und einem klaren Closing.



Analytisch fundiert, strukturiert und gleichzeitig beziehungsorientiert müssen

Zulieferer verhandeln, und zwar mit den richtigen Personen immer auf Augenhöhe

und mit klarer Trennung von strategischen Themen.



