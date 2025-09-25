    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 26. September

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund veröffentlicht Jahresbericht.
    • Japan: Verbraucherpreise für Tokio am 25. September.
    • USA: Wichtige Daten zu Einkommen und Konsum um 14:30.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. September.

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
    09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
    10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
    14:30 USA: Private Einkommen 8/25
    14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
    14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
    16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 26. September Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. September. ^ TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25 09:00 SPA: BIP Q2/25 …