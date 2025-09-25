    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    DZ BANK stuft ASML auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML von 655 auf 810 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zahlreiche positive Zahlen und Nachrichten aus der Chipindustrie. Damit besserten sich auch die Aussichten für den Anlagenbauer unter anderem auf den kriselnden Kunden Intel wieder. Auch steige die Nachfrage nach den EUV-Anlagen für Speicherchips von ASML. Der deutlich angehobene faire Wert resultiere aus höheren Schätzungen und überarbeiteten Parametern in seinem Bewertungsmodell, erläuterte Wermann./rob/tav/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 811,3EUR auf Tradegate (25. September 2025, 17:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Ingo Wermann
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 853,23, was eine Steigerung von +5,60% zum aktuellen Kurs entspricht.
