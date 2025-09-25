Lamplighter Group startet als Boutique-Beratungs- und Analyseunternehmen mit ehrgeizigen Wachstumsplänen

LONDON, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Lamplighter Group, eine neu gegründete Boutique-Beratungsfirma, die Führungskräfte, Investoren und Rechtsberater mit strategischer Intelligenz versorgt, gibt heute ihren offiziellen Start bekannt. Lamplighter hat sich auf die Bewältigung anspruchsvoller wirtschaftlicher, politischer sowie gesetzlicher Herausforderungen spezialisiert und kombiniert investigative Expertise, finanzielle Kompetenz sowie diplomatischen Zugang, um die für kritische Entscheidungen erforderliche Klarheit und Überzeugung zu schaffen.

Michael Auerbach, geschäftsführender Vorsitzender der Lamplighter Group, sagte:

„Wir führen Lamplighter zu einer Zeit ein, in der Führungskräfte mit außerordentlicher Unsicherheit konfrontiert sind – die Märkte sind beeinträchtigt, die Politik ist unbeständig und die Vorschriften ändern sich jede Woche. Was uns auszeichnet, ist nicht nur der Zugang zu menschlichen Quellen, sondern auch das Wissen, welche Stimmen wichtig sind, das Stellen der richtigen Fragen sowie das Umwandeln von Informationsfragmenten in handlungsfähige Informationen für unsere Kundschaft. In Momenten, in denen man unter Druck steht, ist das Urteilsvermögen genauso wertvoll wie die Daten – und das ist es, was Lamplighter liefert."

Das Unternehmen wurde von dem Team gegründet, das zuvor den von Chambers and Partners in den Bereichen „Investigative Due Diligence" und „Litigation Support" ausgezeichneten Geschäftsbereich „Business Intelligence" der DGA Group aufgebaut und geleitet hat. Neben Auerbach, der in seiner 25-jährigen Karriere unter anderem als Partner und Leiter des Bereichs Intelligence bei der DGA-Albright Stonebridge Group, als Gründer von Subversive Capital und als leitender unabhängiger Direktor bei Canaccord Genuity tätig war, bringen die Gründungspartner umfassende und sich ergänzende Fachkenntnisse mit. James Birkett berät Vorstände sowie Investoren bei komplexen Transaktionen und Streitigkeiten. Dabei stützt er sich auf mehr als 15 Jahre Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit für führende globale Kunden. Austen Josephs ist ein Ermittler und Spezialist für Rechtsstreitigkeiten mit umfangreicher Erfahrung in Schwellenländern, der für seine Fähigkeit bekannt ist, sich in politisch sensiblen Umgebungen zurechtzufinden sowie schwer zugängliche Informationen aufzudecken.