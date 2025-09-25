Der Börsen-Tag
Globale Börsen im Minus: Deutsche Indizes stärker betroffen als US-Pendants
An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Aktien positive Ausnahmen bilden. Besonders deutsche Indizes müssen stärkere Verluste hinnehmen als ihre US-Pendants.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.559,13 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,55%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,66% auf 30.067,61 Punkte. Noch deutlicher ist der Rückgang beim SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Minus von 1,06% auf 16.843,39 Punkte. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, verliert 1,12% und steht bei 3.613,68 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz, wenn auch in geringerem Ausmaß. Der Dow Jones Industrial Average, einer der bekanntesten Indizes weltweit, notiert bei 46.071,27 Punkten und verliert 0,12%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 6.617,28 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,29%. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärkere Verluste hinnehmen müssen als ihre US-amerikanischen Pendants. Besonders der TecDAX und der SDAX sind von den Rückgängen betroffen, während der Dow Jones vergleichsweise stabil bleibt. Die Gründe für die heutige Entwicklung könnten vielfältig sein, darunter geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Daten oder Unternehmensnachrichten, die die Märkte beeinflussen. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Hannover Rück mit einem Plus von 1.46%. E.ON folgt mit 1.37%, während die Deutsche Börse einen Anstieg von 1.17% verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu haben die DAX-Flopwerte deutliche Verluste erlitten. Daimler Truck Holding verzeichnete einen Rückgang von 2.44%, gefolgt von Brenntag mit -2.59% und Siemens Healthineers, das mit -3.62% den größten Verlust in diesem Index hinnehmen musste.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Rational mit einem Anstieg von 2.40% hervor. Nordex und RENK Group folgen mit Zuwächsen von 1.77% und 1.71% respektive.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von Delivery Hero mit -3.85%. Hochtief und Kion Group verzeichneten Verluste von -4.39% und -5.00%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind CANCOM SE und PNE die Spitzenreiter mit Zuwächsen von 1.83% und 1.56%. Heidelberger Druckmaschinen rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1.41% ab.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind von negativen Entwicklungen geprägt, wobei KWS SAAT mit -3.61% anführt. SCHOTT Pharma und STRATEC folgen mit -3.83% und -4.02%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind CANCOM SE und Nordex erneut unter den Topwerten, beide mit Zuwächsen von 1.83% und 1.77%. PNE folgt mit 1.56%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Kontron mit -3.24%. Carl Zeiss Meditec und Siemens Healthineers verzeichnen Rückgänge von -3.50% und -3.62%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt IBM mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.87%. Cisco Systems und NVIDIA folgen mit Zuwächsen von 1.27% und 1.02%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind durch moderate Verluste gekennzeichnet, mit Amgen bei -1.84%, Nike (B) bei -1.91% und Merck & Co mit -1.99%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Intel mit einem Anstieg von 6.18% hervor, gefolgt von Albemarle mit 5.91% und IBM mit 5.87%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von EPAM Systems mit -4.11%. Cencora und Cardinal Health verzeichnen Verluste von -4.53% und -4.55%.
