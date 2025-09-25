    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    IDW startet Öffentlichkeitskampagne für mehr Sichtbarkeit von Wirtschaftsprüfern (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat
    die Kampagne "WIRtschaft. Wichtig für dich." Ins Leben gerufen. Ziel ist es, die
    gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz des Berufsstands der
    Wirtschaftsprüfer sichtbarer zu machen und gezielt Nachwuchs anzusprechen. Die
    Kampagne setzt die Arbeit der Wirtschaftsprüfer mit den Bedürfnissen der
    Menschen wie sichere Jobs, Erfolg und Wohlstand in Bezug.

    Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) will mit der neuen Kampagne
    "WIRtschaft. Wichtig für dich." zeigen, wie wichtig die Arbeit der
    Wirtschaftsprüfer für die Gesellschaft ist: Sie sorgen für sichere
    Arbeitsplätze, begleiten Unternehmen auf ihrem Erfolgsweg und stärken den
    Wohlstand in Deutschland. Ziel ist es, den Beruf sichtbar und verständlich zu
    machen und Nachwuchs für die Wirtschaftsprüfung zu gewinnen. "Wir wollen zeigen,
    dass die Aufgaben, die Wirtschaftsprüfer übernehmen, für viele persönlich
    spürbar sind und, dass sie für eine funktionierende Wirtschaft unverzichtbar
    sind", sagt Melanie Sack, Vorstandssprecherin des IDW.

    Im Mittelpunkt stehen echte Beispiele aus dem Alltag von Wirtschaftsprüfern: Wie
    sichern sie Arbeitsplätze? Wie helfen sie Unternehmen, Risiken früh zu erkennen
    und erfolgreich zu wachsen? Wie schaffen sie Vertrauen bei Banken, Investoren
    und der Öffentlichkeit? Für junge Menschen und potenzielle Nachwuchskräfte
    bietet die Kampagne zudem eine Orientierungshilfe: Sie macht deutlich, welche
    vielfältigen Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten der Berufsstand eröffnet
    und welche Verantwortung, aber auch Gestaltungsspielräume, mit der Tätigkeit
    verbunden sind. Im nächsten Schritt wird die laufende Recruiting-Kampagne
    expedition-wirtschaft.de das Branding der Öffentlichkeitskampagne übernehmen, um
    einen starken gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit und beim Nachwuchs zu
    haben.

    Alle Inhalte der Öffentlichkeitskampagne werden auf der neuen Website
    wirtschaftspruefer.de gebündelt. Die Kampagne ist zunächst auf drei Jahre
    angelegt und nutzt verschiedene Kanäle: Beiträge auf LinkedIn und Online-Werbung
    richten sich gezielt an Fachpublikum und Nachwuchskräfte. In ausgewählten
    Städten Deutschlands wird die Kampagne zudem auf Plakaten und digitalen Screens
    sichtbar sein.

    Die Kampagne startete am 19.09. mit der ersten Kommunikationsphase, weitere
    folgen im Frühjahr und Herbst 2026.

    Weitere Informationen zur Kampagne und den zentralen Inhalten finden Sie auf der
    Website: https://wirtschaftspruefer.de

    Pressekontakt:

    Holger Externbrink
    Director Communications
    ____________________________________________
    Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
    Roßstr. 74, 40476 Düsseldorf
    T: +49 211 4561 427
    mailto:holger.externbrink@idw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115568/6125516
    OTS: Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    IDW startet Öffentlichkeitskampagne für mehr Sichtbarkeit von Wirtschaftsprüfern (FOTO) Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat die Kampagne "WIRtschaft. Wichtig für dich." Ins Leben gerufen. Ziel ist es, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer sichtbarer zu machen …