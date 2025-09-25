IDW startet Öffentlichkeitskampagne für mehr Sichtbarkeit von Wirtschaftsprüfern (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat

die Kampagne "WIRtschaft. Wichtig für dich." Ins Leben gerufen. Ziel ist es, die

gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz des Berufsstands der

Wirtschaftsprüfer sichtbarer zu machen und gezielt Nachwuchs anzusprechen. Die

Kampagne setzt die Arbeit der Wirtschaftsprüfer mit den Bedürfnissen der

Menschen wie sichere Jobs, Erfolg und Wohlstand in Bezug.



Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) will mit der neuen Kampagne

"WIRtschaft. Wichtig für dich." zeigen, wie wichtig die Arbeit der

Wirtschaftsprüfer für die Gesellschaft ist: Sie sorgen für sichere

Arbeitsplätze, begleiten Unternehmen auf ihrem Erfolgsweg und stärken den

Wohlstand in Deutschland. Ziel ist es, den Beruf sichtbar und verständlich zu

machen und Nachwuchs für die Wirtschaftsprüfung zu gewinnen. "Wir wollen zeigen,

dass die Aufgaben, die Wirtschaftsprüfer übernehmen, für viele persönlich

spürbar sind und, dass sie für eine funktionierende Wirtschaft unverzichtbar

sind", sagt Melanie Sack, Vorstandssprecherin des IDW.





Im Mittelpunkt stehen echte Beispiele aus dem Alltag von Wirtschaftsprüfern: Wie

sichern sie Arbeitsplätze? Wie helfen sie Unternehmen, Risiken früh zu erkennen

und erfolgreich zu wachsen? Wie schaffen sie Vertrauen bei Banken, Investoren

und der Öffentlichkeit? Für junge Menschen und potenzielle Nachwuchskräfte

bietet die Kampagne zudem eine Orientierungshilfe: Sie macht deutlich, welche

vielfältigen Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten der Berufsstand eröffnet

und welche Verantwortung, aber auch Gestaltungsspielräume, mit der Tätigkeit

verbunden sind. Im nächsten Schritt wird die laufende Recruiting-Kampagne

expedition-wirtschaft.de das Branding der Öffentlichkeitskampagne übernehmen, um

einen starken gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit und beim Nachwuchs zu

haben.



Alle Inhalte der Öffentlichkeitskampagne werden auf der neuen Website

wirtschaftspruefer.de gebündelt. Die Kampagne ist zunächst auf drei Jahre

angelegt und nutzt verschiedene Kanäle: Beiträge auf LinkedIn und Online-Werbung

richten sich gezielt an Fachpublikum und Nachwuchskräfte. In ausgewählten

Städten Deutschlands wird die Kampagne zudem auf Plakaten und digitalen Screens

sichtbar sein.



Die Kampagne startete am 19.09. mit der ersten Kommunikationsphase, weitere

folgen im Frühjahr und Herbst 2026.



Weitere Informationen zur Kampagne und den zentralen Inhalten finden Sie auf der

Website: https://wirtschaftspruefer.de



