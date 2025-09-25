IDW startet Öffentlichkeitskampagne für mehr Sichtbarkeit von Wirtschaftsprüfern (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat
die Kampagne "WIRtschaft. Wichtig für dich." Ins Leben gerufen. Ziel ist es, die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz des Berufsstands der
Wirtschaftsprüfer sichtbarer zu machen und gezielt Nachwuchs anzusprechen. Die
Kampagne setzt die Arbeit der Wirtschaftsprüfer mit den Bedürfnissen der
Menschen wie sichere Jobs, Erfolg und Wohlstand in Bezug.
Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) will mit der neuen Kampagne
"WIRtschaft. Wichtig für dich." zeigen, wie wichtig die Arbeit der
Wirtschaftsprüfer für die Gesellschaft ist: Sie sorgen für sichere
Arbeitsplätze, begleiten Unternehmen auf ihrem Erfolgsweg und stärken den
Wohlstand in Deutschland. Ziel ist es, den Beruf sichtbar und verständlich zu
machen und Nachwuchs für die Wirtschaftsprüfung zu gewinnen. "Wir wollen zeigen,
dass die Aufgaben, die Wirtschaftsprüfer übernehmen, für viele persönlich
spürbar sind und, dass sie für eine funktionierende Wirtschaft unverzichtbar
sind", sagt Melanie Sack, Vorstandssprecherin des IDW.
Im Mittelpunkt stehen echte Beispiele aus dem Alltag von Wirtschaftsprüfern: Wie
sichern sie Arbeitsplätze? Wie helfen sie Unternehmen, Risiken früh zu erkennen
und erfolgreich zu wachsen? Wie schaffen sie Vertrauen bei Banken, Investoren
und der Öffentlichkeit? Für junge Menschen und potenzielle Nachwuchskräfte
bietet die Kampagne zudem eine Orientierungshilfe: Sie macht deutlich, welche
vielfältigen Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten der Berufsstand eröffnet
und welche Verantwortung, aber auch Gestaltungsspielräume, mit der Tätigkeit
verbunden sind. Im nächsten Schritt wird die laufende Recruiting-Kampagne
expedition-wirtschaft.de das Branding der Öffentlichkeitskampagne übernehmen, um
einen starken gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit und beim Nachwuchs zu
haben.
Alle Inhalte der Öffentlichkeitskampagne werden auf der neuen Website
wirtschaftspruefer.de gebündelt. Die Kampagne ist zunächst auf drei Jahre
angelegt und nutzt verschiedene Kanäle: Beiträge auf LinkedIn und Online-Werbung
richten sich gezielt an Fachpublikum und Nachwuchskräfte. In ausgewählten
Städten Deutschlands wird die Kampagne zudem auf Plakaten und digitalen Screens
sichtbar sein.
Die Kampagne startete am 19.09. mit der ersten Kommunikationsphase, weitere
folgen im Frühjahr und Herbst 2026.
Weitere Informationen zur Kampagne und den zentralen Inhalten finden Sie auf der
Website: https://wirtschaftspruefer.de
Pressekontakt:
Holger Externbrink
Director Communications
____________________________________________
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
Roßstr. 74, 40476 Düsseldorf
T: +49 211 4561 427
mailto:holger.externbrink@idw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115568/6125516
OTS: Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
Weitere Informationen zur Kampagne und den zentralen Inhalten finden Sie auf der
Website: https://wirtschaftspruefer.de
