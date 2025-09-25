Kursverluste - Robuste Konjunkturdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach schwachen US-Konjunkturdaten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 112,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 4,19 Prozent.

Schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihen. So waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche unerwartet und merklich gefallen. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Zahlen vom Jobmarkt werden derzeit stark beäugt, da die monatlichen Arbeitsmarktberichte enttäuschend ausgefallen waren. So erklärte die US-Notenbank Fed ihre jüngste Leitzinssenkung mit der enttäuschenden Arbeitsmarktentwicklung.