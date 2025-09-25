AGCO Tech Day 2025 stellt KI, Autonomie und gemischte Fahrzeugflotten in den Fokus, um die Rentabilität von Landwirten zu steigern

MARKTOBERDORF, Deutschland, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO), ein weltweit führender Anbieter von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft, präsentiert auf seinem jährlichen Techniktag auf dem mehr als hundert Jahre alten Hof von Götz Agrardienst in Markt Indersdorf, Deutschland, einige der innovativsten Technologien für die Präzisionslandwirtschaft der Branche. Das Programm am 30. September und 1. Oktober stellt Landwirt-orientierte Innovationen in den Mittelpunkt, die während des gesamten Erntezyklus und in fast allen Fuhrparks der Landwirte eingesetzt werden können, um die Erträge zu steigern und die Rentabilität zu erhöhen.

„Landwirte wünschen sich Technologien, die zu ihrer heutigen Arbeitsweise passen und mit ihnen für die Zukunft skalierbar sind", sagte Eric Hansotia, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von AGCO. „Dies ist unser sechster jährlicher Techniktag, und bei jedem dieser Tage wurde die Technologie auf die nächste Stufe gehoben. Wir zeigen, wie leistungsstarke Maschinen mit nachgerüsteten oder werkseitig installierten Präzisionsagrartechniklösungen kombiniert werden, die sich über verschiedene Marken und Baujahre hinweg integrieren lassen, um bessere Ergebnisse für die Landwirte zu erzielen. Die Möglichkeit, gemischte Flotten zu bedienen, erweitert unseren gesamten adressierbaren Markt erheblich und ermöglicht uns, mehr Landwirte zu erreichen sowie Lösungen anzubieten, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden."