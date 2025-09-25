AGCO Tech Day 2025 stellt KI, Autonomie und gemischte Fahrzeugflotten in den Fokus, um die Rentabilität von Landwirten zu steigern
MARKTOBERDORF, Deutschland, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO), ein weltweit führender Anbieter von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft, präsentiert auf seinem jährlichen Techniktag auf dem mehr als hundert Jahre alten Hof von Götz Agrardienst in Markt Indersdorf, Deutschland, einige der innovativsten Technologien für die Präzisionslandwirtschaft der Branche. Das Programm am 30. September und 1. Oktober stellt Landwirt-orientierte Innovationen in den Mittelpunkt, die während des gesamten Erntezyklus und in fast allen Fuhrparks der Landwirte eingesetzt werden können, um die Erträge zu steigern und die Rentabilität zu erhöhen.
„Landwirte wünschen sich Technologien, die zu ihrer heutigen Arbeitsweise passen und mit ihnen für die Zukunft skalierbar sind", sagte Eric Hansotia, Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer von AGCO. „Dies ist unser sechster jährlicher Techniktag, und bei jedem dieser Tage wurde die Technologie auf die nächste Stufe gehoben. Wir zeigen, wie leistungsstarke Maschinen mit nachgerüsteten oder werkseitig installierten Präzisionsagrartechniklösungen kombiniert werden, die sich über verschiedene Marken und Baujahre hinweg integrieren lassen, um bessere Ergebnisse für die Landwirte zu erzielen. Die Möglichkeit, gemischte Flotten zu bedienen, erweitert unseren gesamten adressierbaren Markt erheblich und ermöglicht uns, mehr Landwirte zu erreichen sowie Lösungen anzubieten, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden."
Die Präzisionslandwirtschaftslösungen von AGCOs neuester führender Marke PTx finden sich in jeder Station auf dem Hof. Diese Technologien erfüllen die Anforderungen der Landwirte, sei es durch die Nachrüstung ihrer bestehenden gemischten Flotte, die werkseitige Anpassung für Erstausrüster (OEMs) oder den direkten Einbau in Maschinen der führenden AGCO-Marken Fendt, Massey Ferguson und Valtra.
- Einblicke ins Landwirtschaftsbüro: PTx FarmENGAGE, das im August auf den Markt kam, ist die einzige digitale Plattform der Agrarindustrie, die den gesamten Betrieb von Landwirten mit Geräten verschiedener Marken verwalten kann.
- Autonome Bodenbearbeitung und Düngemittel: Die bereits für die Getreideverarbeitung während der Ernte eingesetzte autonome Outrun-Technologie von PTx Trimble wird bei Dünge- und Bodenbearbeitungsanwendungen auf zwei Fendt 900 Vario Traktoren gezeigt. Die Nachrüstsätze, die auch für Geräte anderer Hersteller erhältlich sind, ermöglichen Landwirten, ihre Effizienz zu steigern und dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Diese Angebote verdeutlichen die Fortschritte von AGCO auf dem Weg zu seinem Ziel, bis 2030 autonome Lösungen für den gesamten Erntezyklus anzubieten.
- Ernten: Technologien wie IDEALharvest, HarvestPlus, TI Headland Turn Assist, IDEALdrive und Task Doc Pro demonstrieren hochentwickelte Automatisierungslösungen, die innovative Sensoren und intelligente KI-Steuerungsalgorithmen zur Vereinfachung der Erntearbeiten nutzen.
- Unkrautbekämpfung: SymphonyVision von Precision Planting aus dem PTx-Portfolio ist ein KI-gestütztes, zielgerichtetes Sprühsystem, das den Einsatz von Chemikalien um bis zu 70 % reduzieren kann, da es Unkräuter in den Kulturen erkennt und genau das ausbringt, was benötigt wird. Ein weiteres Highlight ist RowPilot, ein KI-gesteuertes System für die mechanische Unkrautbekämpfung, das die Präzision der Landwirte verbessert und gleichzeitig die Schäden an der Ernte minimiert.
- Automatisierte Bepflanzung: Die Innovationen von Precision Planting wie 20|20 SeedSense, vSet, vDrive, SpeedTube, WaveVision und DeltaForce befassen sich mit häufigen Problemen, mit denen Landwirte in der wichtigsten Phase der Saison konfrontiert werden: das Pflanzen. Diese Technologien ermöglichen, Probleme bei der Aussaat sofort zu erkennen und zu korrigieren, die Saatgutablage zu verbessern, die Zahl der Bedienereingriffe zu verringern sowie eine gleichmäßige Saattiefe bei unterschiedlichen Feldbedingungen zu gewährleisten.
„Wir bieten Lösungen für alle Landwirte an, unabhängig von der Marke, die sie jenseits des Hoftors haben", sagte Hansotia. „Diese Landwirt-orientierte Mentalität und die Vision, der vertrauenswürdige Partner für branchenführende, intelligente Landwirtschaftslösungen zu sein, sind der Grund, warum ich zuversichtlich bin, dass AGCO unser Ziel von 2 Milliarden US-Dollar Umsatz im Bereich Präzisionslandwirtschaft bis 2029 erreichen wird."