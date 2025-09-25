Hankook présente la mobilité du futur (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Ã€ l'occasion de sa journÃ©e " Design Innovation Day 2025 ",

le manufacturier corÃ©en de pneumatiques premium Hankook a prÃ©sentÃ© deux Ã©tudes

illustrant sa vision de la mobilitÃ© du futur: un pneumatique durable, fabriquÃ©

par impression 3D, et une plateforme robotisÃ©e qui permet de manoeuvrer les

vÃ©hicules dans toutes les directions.



Le " Sustainable Concept Tire ", ou pneumatique concept durable, est fabriquÃ©

couche par couche par impression 3D. Il intÃ¨gre des matiÃ¨res premiÃ¨res recyclÃ©es

et renouvelables et ses sculptures adoptent un design organique dont les formes

se basent sur des principes d'efficacitÃ© naturels. DÃ©veloppÃ© en collaboration

avec le partenaire en ingÃ©nierie Harvestance, ce prototype a Ã©tÃ© conÃ§u en

recourant au logiciel de design NTop. Objectif : une production Ã©conome en

ressources, une grande longÃ©vitÃ© et un recyclage simple.







tout aussi innovant. Il est entraÃ®nÃ© par la plateforme robotisÃ©e WheelBot 2, qui

permet de rouler dans toutes les directions grÃ¢ce Ã des roues sphÃ©riques. GrÃ¢ce

Ã cette technologie, le PathCruizer peut se dÃ©placer latÃ©ralement, en diagonale

ou pivoter sur place : une solution idÃ©ale pour des manoeuvres prÃ©cises dans des

environnements restreints, comme les allÃ©es des aÃ©roports ou comme moyen de

transport flexible dans des hubs de mobilitÃ© urbaine. Hankook a dÃ©veloppÃ© cette

technologie en collaboration avec la start-up spÃ©cialisÃ©e dans la robotique

CALMANTECH.



Tourner sur place, tourner Ã angle droit, ou rouler en diagonale : la vidÃ©o

suivante illustre la manoeuvrabilitÃ© sans limite du PathCruizer :

https://www.youte.com/watch?v=eFy7P3JbAsU

(https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU)



Des partenaires de renom issus de la recherche et de l'industrie



Ces projets s'inscrivent dans le cadre du " Design Innovation Project " de

Hankook, lancÃ© en 2012. Ce programme est menÃ© en partenariat avec les plus

grandes Ã©coles de design du monde entier, dont l'UniversitÃ© de Cincinnati, le

Royal College of Art de Londres et l'UniversitÃ© de Pforzheim. Des partenaires

technologiques de renom, comme LG Electronics, Rainbow Robotics et CALMANTECH,

ont Ã©galement contribuÃ© Ã ces innovations en apportant leur savoir-faire. Les

rÃ©sultats ne se sont pas fait attendre : les projets ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© classÃ©s

favorablement dans plusieurs concours internationaux de design prestigieux, tels

que le Red Dot Award, l'iF Award et l'IDEA Award.



La journÃ©e " Design Innovation Day " de Hankook est un forum annuel destinÃ© Ã

prÃ©senter les derniÃ¨res avancÃ©es technologiques en matiÃ¨re de mobilitÃ©, alliant

innovation, design et durabilitÃ©. L'Ã©vÃ©nement vise aussi Ã renforcer les liens

avec les partenaires technologiques de l'entreprise. Il se tient au sein du

Technoplex, le centre de recherche et dÃ©veloppement de Hankook, situÃ© dans la

ville sud-corÃ©enne de Pangyo.



Contact:



Larissa BÃ¼sch

Responsable RP

TÃ©l. : +49 6102 8149-173

mailto:l.buesch@hankookn.com



Contenu(s) associÃ©(s): http://presseportal.de/pm/114666/6125521

OTS: Hankook Tire Europe GmbH





Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte LG Electronics Inc. (WKN: 576798) "The face of the future" - das Gesicht der Zukunft LG Electronics -1,30 % Aktie 0 Aufrufe heute BÃ¶rsenBot 22.04.25, 15:00

Le vÃ©hicule de transport de personnes Ã deux places, baptisÃ© PathCruizer, esttout aussi innovant. Il est entraÃ®nÃ© par la plateforme robotisÃ©e WheelBot 2, quipermet de rouler dans toutes les directions grÃ¢ce Ã des roues sphÃ©riques. GrÃ¢ceÃ cette technologie, le PathCruizer peut se dÃ©placer latÃ©ralement, en diagonaleou pivoter sur place : une solution idÃ©ale pour des manoeuvres prÃ©cises dans desenvironnements restreints, comme les allÃ©es des aÃ©roports ou comme moyen detransport flexible dans des hubs de mobilitÃ© urbaine. Hankook a dÃ©veloppÃ© cettetechnologie en collaboration avec la start-up spÃ©cialisÃ©e dans la robotiqueCALMANTECH.Tourner sur place, tourner Ã angle droit, ou rouler en diagonale : la vidÃ©osuivante illustre la manoeuvrabilitÃ© sans limite du PathCruizer :https://www.youte.com/watch?v=eFy7P3JbAsU(https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU)Des partenaires de renom issus de la recherche et de l'industrieCes projets s'inscrivent dans le cadre du " Design Innovation Project " deHankook, lancÃ© en 2012. Ce programme est menÃ© en partenariat avec les plusgrandes Ã©coles de design du monde entier, dont l'UniversitÃ© de Cincinnati, leRoyal College of Art de Londres et l'UniversitÃ© de Pforzheim. Des partenairestechnologiques de renom, comme LG Electronics, Rainbow Robotics et CALMANTECH,ont Ã©galement contribuÃ© Ã ces innovations en apportant leur savoir-faire. LesrÃ©sultats ne se sont pas fait attendre : les projets ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© classÃ©sfavorablement dans plusieurs concours internationaux de design prestigieux, telsque le Red Dot Award, l'iF Award et l'IDEA Award.La journÃ©e " Design Innovation Day " de Hankook est un forum annuel destinÃ© ÃprÃ©senter les derniÃ¨res avancÃ©es technologiques en matiÃ¨re de mobilitÃ©, alliantinnovation, design et durabilitÃ©. L'Ã©vÃ©nement vise aussi Ã renforcer les liensavec les partenaires technologiques de l'entreprise. Il se tient au sein duTechnoplex, le centre de recherche et dÃ©veloppement de Hankook, situÃ© dans laville sud-corÃ©enne de Pangyo.Contact:Larissa BÃ¼schResponsable RPTÃ©l. : +49 6102 8149-173mailto:l.buesch@hankookn.comContenu(s) associÃ©(s): http://presseportal.de/pm/114666/6125521OTS: Hankook Tire Europe GmbH