    Pneus en impression 3D et roues sphériques

    Hankook présente la mobilité du futur (FOTO)

    Neu-Isenburg (ots) - Ã€ l'occasion de sa journÃ©e " Design Innovation Day 2025 ",
    le manufacturier corÃ©en de pneumatiques premium Hankook a prÃ©sentÃ© deux Ã©tudes
    illustrant sa vision de la mobilitÃ© du futur: un pneumatique durable, fabriquÃ©
    par impression 3D, et une plateforme robotisÃ©e qui permet de manoeuvrer les
    vÃ©hicules dans toutes les directions.

    Le " Sustainable Concept Tire ", ou pneumatique concept durable, est fabriquÃ©
    couche par couche par impression 3D. Il intÃ¨gre des matiÃ¨res premiÃ¨res recyclÃ©es
    et renouvelables et ses sculptures adoptent un design organique dont les formes
    se basent sur des principes d'efficacitÃ© naturels. DÃ©veloppÃ© en collaboration
    avec le partenaire en ingÃ©nierie Harvestance, ce prototype a Ã©tÃ© conÃ§u en
    recourant au logiciel de design NTop. Objectif : une production Ã©conome en
    ressources, une grande longÃ©vitÃ© et un recyclage simple.

    Le vÃ©hicule de transport de personnes Ã  deux places, baptisÃ© PathCruizer, est
    tout aussi innovant. Il est entraÃ®nÃ© par la plateforme robotisÃ©e WheelBot 2, qui
    permet de rouler dans toutes les directions grÃ¢ce Ã  des roues sphÃ©riques. GrÃ¢ce
    Ã  cette technologie, le PathCruizer peut se dÃ©placer latÃ©ralement, en diagonale
    ou pivoter sur place : une solution idÃ©ale pour des manoeuvres prÃ©cises dans des
    environnements restreints, comme les allÃ©es des aÃ©roports ou comme moyen de
    transport flexible dans des hubs de mobilitÃ© urbaine. Hankook a dÃ©veloppÃ© cette
    technologie en collaboration avec la start-up spÃ©cialisÃ©e dans la robotique
    CALMANTECH.

    Tourner sur place, tourner Ã  angle droit, ou rouler en diagonale : la vidÃ©o
    suivante illustre la manoeuvrabilitÃ© sans limite du PathCruizer :
    https://www.youte.com/watch?v=eFy7P3JbAsU
    (https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU)

    Des partenaires de renom issus de la recherche et de l'industrie

    Ces projets s'inscrivent dans le cadre du " Design Innovation Project " de
    Hankook, lancÃ© en 2012. Ce programme est menÃ© en partenariat avec les plus
    grandes Ã©coles de design du monde entier, dont l'UniversitÃ© de Cincinnati, le
    Royal College of Art de Londres et l'UniversitÃ© de Pforzheim. Des partenaires
    technologiques de renom, comme LG Electronics, Rainbow Robotics et CALMANTECH,
    ont Ã©galement contribuÃ© Ã  ces innovations en apportant leur savoir-faire. Les
    rÃ©sultats ne se sont pas fait attendre : les projets ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© classÃ©s
    favorablement dans plusieurs concours internationaux de design prestigieux, tels
    que le Red Dot Award, l'iF Award et l'IDEA Award.

    La journÃ©e " Design Innovation Day " de Hankook est un forum annuel destinÃ© Ã 
    prÃ©senter les derniÃ¨res avancÃ©es technologiques en matiÃ¨re de mobilitÃ©, alliant
    innovation, design et durabilitÃ©. L'Ã©vÃ©nement vise aussi Ã  renforcer les liens
    avec les partenaires technologiques de l'entreprise. Il se tient au sein du
    Technoplex, le centre de recherche et dÃ©veloppement de Hankook, situÃ© dans la
    ville sud-corÃ©enne de Pangyo.

