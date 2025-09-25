Pneus en impression 3D et roues sphériques
Hankook présente la mobilité du futur (FOTO)
Neu-Isenburg (ots) - Ã€ l'occasion de sa journÃ©e " Design Innovation Day 2025 ",
le manufacturier corÃ©en de pneumatiques premium Hankook a prÃ©sentÃ© deux Ã©tudes
illustrant sa vision de la mobilitÃ© du futur: un pneumatique durable, fabriquÃ©
par impression 3D, et une plateforme robotisÃ©e qui permet de manoeuvrer les
vÃ©hicules dans toutes les directions.
Le " Sustainable Concept Tire ", ou pneumatique concept durable, est fabriquÃ©
couche par couche par impression 3D. Il intÃ¨gre des matiÃ¨res premiÃ¨res recyclÃ©es
et renouvelables et ses sculptures adoptent un design organique dont les formes
se basent sur des principes d'efficacitÃ© naturels. DÃ©veloppÃ© en collaboration
avec le partenaire en ingÃ©nierie Harvestance, ce prototype a Ã©tÃ© conÃ§u en
recourant au logiciel de design NTop. Objectif : une production Ã©conome en
ressources, une grande longÃ©vitÃ© et un recyclage simple.
Le vÃ©hicule de transport de personnes Ã deux places, baptisÃ© PathCruizer, est
tout aussi innovant. Il est entraÃ®nÃ© par la plateforme robotisÃ©e WheelBot 2, qui
permet de rouler dans toutes les directions grÃ¢ce Ã des roues sphÃ©riques. GrÃ¢ce
Ã cette technologie, le PathCruizer peut se dÃ©placer latÃ©ralement, en diagonale
ou pivoter sur place : une solution idÃ©ale pour des manoeuvres prÃ©cises dans des
environnements restreints, comme les allÃ©es des aÃ©roports ou comme moyen de
transport flexible dans des hubs de mobilitÃ© urbaine. Hankook a dÃ©veloppÃ© cette
technologie en collaboration avec la start-up spÃ©cialisÃ©e dans la robotique
CALMANTECH.
Tourner sur place, tourner Ã angle droit, ou rouler en diagonale : la vidÃ©o
suivante illustre la manoeuvrabilitÃ© sans limite du PathCruizer :
https://www.youte.com/watch?v=eFy7P3JbAsU
(https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU)
Des partenaires de renom issus de la recherche et de l'industrie
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du " Design Innovation Project " de
Hankook, lancÃ© en 2012. Ce programme est menÃ© en partenariat avec les plus
grandes Ã©coles de design du monde entier, dont l'UniversitÃ© de Cincinnati, le
Royal College of Art de Londres et l'UniversitÃ© de Pforzheim. Des partenaires
technologiques de renom, comme LG Electronics, Rainbow Robotics et CALMANTECH,
ont Ã©galement contribuÃ© Ã ces innovations en apportant leur savoir-faire. Les
rÃ©sultats ne se sont pas fait attendre : les projets ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© classÃ©s
favorablement dans plusieurs concours internationaux de design prestigieux, tels
que le Red Dot Award, l'iF Award et l'IDEA Award.
La journÃ©e " Design Innovation Day " de Hankook est un forum annuel destinÃ© Ã
prÃ©senter les derniÃ¨res avancÃ©es technologiques en matiÃ¨re de mobilitÃ©, alliant
innovation, design et durabilitÃ©. L'Ã©vÃ©nement vise aussi Ã renforcer les liens
avec les partenaires technologiques de l'entreprise. Il se tient au sein du
Technoplex, le centre de recherche et dÃ©veloppement de Hankook, situÃ© dans la
ville sud-corÃ©enne de Pangyo.
