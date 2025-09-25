Hankook mostra la mobilità di domani (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - In occasione del "Design Innovation Day 2025", il

produttore coreano di pneumatici premium Hankook ha presentato due concept che

mostrano come potrebbe essere la mobilità di domani: uno pneumatico sostenibile

stampato in 3D e una piattaforma robotizzata che consente ai veicoli di muoversi

in tutte le direzioni.



Lo pneumatico Sustainable Concept Tire viene creato strato dopo strato con una

stampante 3D. Impiega materie prime riciclate e rinnovabili e presenta un

disegno del battistrada organico con forme basate su principi di efficienza

naturali. Il prototipo è stato sviluppato insieme al partner ingegneristico

Harvestance impiegando il software di progettazione NTop. L'obiettivo è una

produzione efficiente nell'uso delle risorse, con una lunga durata e facile

riciclabilità.







azionato dalla piattaforma robotizzata WheelBot 2, costituisce uno sviluppo

pionieristico. Utilizza speciali ruote sferiche capaci di rotolare in tutte le

direzioni. Questa soluzione consente al PathCruizer di spostarsi lateralmente,

in diagonale o di ruotare sul posto: l'ideale per manovre precise nelle piste di

aeroporti o come mezzo di trasporto flessibile nei centri di mobilità urbana.

Hankook ha sviluppato questa tecnologia insieme alla start-up specializzata in

robotica CALMANTECH.



Girare sul posto, curvare ad angolo retto, guidare in diagonale: il video che

segue offre un'idea della manovrabilità del PathCruizer:

https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU



Partner rinomati del mondo della ricerca e dell'industria



Questi progetti si inseriscono nel contesto del progetto "Design Innovation

Project" di Hankook, che dal 2012 collabora con le principali università di

design del mondo, tra cui l'Università di Cincinnati, il Royal College of Art di

Londra e l'Hochschule di Pforzheim. Partner tecnologici famosi quali LG

Electronics, Rainbow Robotics e CALMANTECH contribuiscono apportando ulteriori

competenze. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti in competizioni

internazionali di design come il Red Dot, l'iF e l'IDEA Award, dove ha già

raggiunto posizioni di grande prestigio.



Il "Design Innovation Day" di Hankook è un evento annuale dedicato alla

presentazione di nuove tecnologie per la mobilità, coniugando innovazione,

design e sostenibilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel rafforzare il legame

con i partner tecnologici. La sede dell'evento è il polo industriale

"Technoplex" di Pangyo, nella Corea del Sud.



Contatti:



Larissa Büsch

PR Manager

Tel.: +49 6102 8149-173

mailto:l.buesch@hankookn.com



Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/114666/6125524

OTS: Hankook Tire Europe GmbH





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte LG Electronics Inc. (WKN: 576798) "The face of the future" - das Gesicht der Zukunft LG Electronics -1,30 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 22.04.25, 15:00

Anche il PathCruizer, il veicolo biposto per il trasporto di passeggeri,azionato dalla piattaforma robotizzata WheelBot 2, costituisce uno sviluppopionieristico. Utilizza speciali ruote sferiche capaci di rotolare in tutte ledirezioni. Questa soluzione consente al PathCruizer di spostarsi lateralmente,in diagonale o di ruotare sul posto: l'ideale per manovre precise nelle piste diaeroporti o come mezzo di trasporto flessibile nei centri di mobilità urbana.Hankook ha sviluppato questa tecnologia insieme alla start-up specializzata inrobotica CALMANTECH.Girare sul posto, curvare ad angolo retto, guidare in diagonale: il video chesegue offre un'idea della manovrabilità del PathCruizer:https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsUPartner rinomati del mondo della ricerca e dell'industriaQuesti progetti si inseriscono nel contesto del progetto "Design InnovationProject" di Hankook, che dal 2012 collabora con le principali università didesign del mondo, tra cui l'Università di Cincinnati, il Royal College of Art diLondra e l'Hochschule di Pforzheim. Partner tecnologici famosi quali LGElectronics, Rainbow Robotics e CALMANTECH contribuiscono apportando ulterioricompetenze. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti in competizioniinternazionali di design come il Red Dot, l'iF e l'IDEA Award, dove ha giàraggiunto posizioni di grande prestigio.Il "Design Innovation Day" di Hankook è un evento annuale dedicato allapresentazione di nuove tecnologie per la mobilità, coniugando innovazione,design e sostenibilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel rafforzare il legamecon i partner tecnologici. La sede dell'evento è il polo industriale"Technoplex" di Pangyo, nella Corea del Sud.Contatti:Larissa BüschPR ManagerTel.: +49 6102 8149-173mailto:l.buesch@hankookn.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/114666/6125524OTS: Hankook Tire Europe GmbH