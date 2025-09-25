    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHANKOOK TIRE & TECHNOLOGY JH AktievorwärtsNachrichten zu HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY JH

    Pneumatici prodotti da una stampante 3D e un veicolo con ruote a sfera

    Hankook mostra la mobilità di domani (FOTO)

    Neu-Isenburg (ots) - In occasione del "Design Innovation Day 2025", il
    produttore coreano di pneumatici premium Hankook ha presentato due concept che
    mostrano come potrebbe essere la mobilità di domani: uno pneumatico sostenibile
    stampato in 3D e una piattaforma robotizzata che consente ai veicoli di muoversi
    in tutte le direzioni.

    Lo pneumatico Sustainable Concept Tire viene creato strato dopo strato con una
    stampante 3D. Impiega materie prime riciclate e rinnovabili e presenta un
    disegno del battistrada organico con forme basate su principi di efficienza
    naturali. Il prototipo è stato sviluppato insieme al partner ingegneristico
    Harvestance impiegando il software di progettazione NTop. L'obiettivo è una
    produzione efficiente nell'uso delle risorse, con una lunga durata e facile
    riciclabilità.

    Anche il PathCruizer, il veicolo biposto per il trasporto di passeggeri,
    azionato dalla piattaforma robotizzata WheelBot 2, costituisce uno sviluppo
    pionieristico. Utilizza speciali ruote sferiche capaci di rotolare in tutte le
    direzioni. Questa soluzione consente al PathCruizer di spostarsi lateralmente,
    in diagonale o di ruotare sul posto: l'ideale per manovre precise nelle piste di
    aeroporti o come mezzo di trasporto flessibile nei centri di mobilità urbana.
    Hankook ha sviluppato questa tecnologia insieme alla start-up specializzata in
    robotica CALMANTECH.

    Girare sul posto, curvare ad angolo retto, guidare in diagonale: il video che
    segue offre un'idea della manovrabilità del PathCruizer:
    https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU

    Partner rinomati del mondo della ricerca e dell'industria

    Questi progetti si inseriscono nel contesto del progetto "Design Innovation
    Project" di Hankook, che dal 2012 collabora con le principali università di
    design del mondo, tra cui l'Università di Cincinnati, il Royal College of Art di
    Londra e l'Hochschule di Pforzheim. Partner tecnologici famosi quali LG
    Electronics, Rainbow Robotics e CALMANTECH contribuiscono apportando ulteriori
    competenze. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti in competizioni
    internazionali di design come il Red Dot, l'iF e l'IDEA Award, dove ha già
    raggiunto posizioni di grande prestigio.

    Il "Design Innovation Day" di Hankook è un evento annuale dedicato alla
    presentazione di nuove tecnologie per la mobilità, coniugando innovazione,
    design e sostenibilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel rafforzare il legame
    con i partner tecnologici. La sede dell'evento è il polo industriale
    "Technoplex" di Pangyo, nella Corea del Sud.

