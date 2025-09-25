Pneumatici prodotti da una stampante 3D e un veicolo con ruote a sfera
Hankook mostra la mobilità di domani (FOTO)
Neu-Isenburg (ots) - In occasione del "Design Innovation Day 2025", il
produttore coreano di pneumatici premium Hankook ha presentato due concept che
mostrano come potrebbe essere la mobilità di domani: uno pneumatico sostenibile
stampato in 3D e una piattaforma robotizzata che consente ai veicoli di muoversi
in tutte le direzioni.
Lo pneumatico Sustainable Concept Tire viene creato strato dopo strato con una
stampante 3D. Impiega materie prime riciclate e rinnovabili e presenta un
disegno del battistrada organico con forme basate su principi di efficienza
naturali. Il prototipo è stato sviluppato insieme al partner ingegneristico
Harvestance impiegando il software di progettazione NTop. L'obiettivo è una
produzione efficiente nell'uso delle risorse, con una lunga durata e facile
riciclabilità.
Anche il PathCruizer, il veicolo biposto per il trasporto di passeggeri,
azionato dalla piattaforma robotizzata WheelBot 2, costituisce uno sviluppo
pionieristico. Utilizza speciali ruote sferiche capaci di rotolare in tutte le
direzioni. Questa soluzione consente al PathCruizer di spostarsi lateralmente,
in diagonale o di ruotare sul posto: l'ideale per manovre precise nelle piste di
aeroporti o come mezzo di trasporto flessibile nei centri di mobilità urbana.
Hankook ha sviluppato questa tecnologia insieme alla start-up specializzata in
robotica CALMANTECH.
Girare sul posto, curvare ad angolo retto, guidare in diagonale: il video che
segue offre un'idea della manovrabilità del PathCruizer:
https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU
Partner rinomati del mondo della ricerca e dell'industria
Questi progetti si inseriscono nel contesto del progetto "Design Innovation
Project" di Hankook, che dal 2012 collabora con le principali università di
design del mondo, tra cui l'Università di Cincinnati, il Royal College of Art di
Londra e l'Hochschule di Pforzheim. Partner tecnologici famosi quali LG
Electronics, Rainbow Robotics e CALMANTECH contribuiscono apportando ulteriori
competenze. Il progetto ha ottenuto riconoscimenti in competizioni
internazionali di design come il Red Dot, l'iF e l'IDEA Award, dove ha già
raggiunto posizioni di grande prestigio.
Il "Design Innovation Day" di Hankook è un evento annuale dedicato alla
presentazione di nuove tecnologie per la mobilità, coniugando innovazione,
design e sostenibilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel rafforzare il legame
con i partner tecnologici. La sede dell'evento è il polo industriale
"Technoplex" di Pangyo, nella Corea del Sud.
Contatti:
Larissa Büsch
PR Manager
Tel.: +49 6102 8149-173
mailto:l.buesch@hankookn.com
Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/114666/6125524
OTS: Hankook Tire Europe GmbH
