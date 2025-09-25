Hankook zeigt Mobilität von morgen (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Auf seinem "Design Innovation Day 2025" hat der koreanische

Premium-Reifenhersteller Hankook zwei Studien präsentiert, die zeigen, wie die

Mobilität von morgen aussehen kann: einen nachhaltigen, 3D-gedruckten Reifen und

eine Roboter-Plattform, die Fahrzeuge in alle Richtungen manövrieren lässt.



Der Sustainable Concept Tire entsteht Schicht für Schicht im 3D-Drucker. Er

setzt auf recycelte und nachwachsende Rohstoffe und zeigt ein organisches

Profildesign mit Formen, die auf natürlichen Effizienzprinzipien basieren.

Entwickelt wurde der Prototyp gemeinsam mit dem Engineering-Partner Harvestance

unter Einsatz der Designsoftware NTop. Ziel: ressourcenschonende Produktion,

lange Haltbarkeit und einfache Wiederverwertung.







von der Roboter-Plattform WheelBot 2 angetrieben wird. Das geschieht über

spezielle Kugelräder, die in alle Richtungen rollen können. Dadurch fährt der

PathCruizer seitwärts, diagonal oder dreht sich auf der Stelle - ideal für

präzises Manövrieren in den Gangways von Flughäfen oder als flexibles

Transportmittel in urbanen Mobilitäts-Hubs. Entwickelt hat Hankook die

Technologie zusammen mit dem Robotik-Startup CALMANTECH.



Drehen auf der Stelle, Abbiegen im rechten Winkel, diagonales Fahren, das

nachfolgende Video gibt einen Eindruck von der Wendigkeit des PathCruizer:

https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU



Namhafte Partner aus Forschung und Industrie



Die Projekte sind Teil von Hankooks "Design Innovation Project", das seit 2012

gemeinsam mit führenden Designhochschulen weltweit läuft - darunter die

University of Cincinnati, das Royal College of Art in London und die Hochschule

Pforzheim. Namhafte Technologiepartner wie LG Electronics, Rainbow Robotics und

CALMANTECH bringen zusätzliches Know-how ein. Der Erfolg zeigt sich bei

internationalen Designwettbewerben wie dem Red Dot-, iF- und IDEA-Award, wo die

Projekte bereits hervorragende Platzierungen erzielten.



Der "Design Innovation Day" von Hankook ist ein jährliches Forum, um neue

Mobilitätstechnologien zu präsentieren, die Innovation, Design und

Nachhaltigkeit vereinen. Weiteres Ziel: die Verbindung zu den

Technologiepartnern zu stärken. Ort ist die Firmenzentrale "Technoplex" im

südkoreanischen Pangyo.



Pressekontakt:



Larissa Büsch

PR-Manager

Tel.: +49 6102 8149-173

mailto:l.buesch@hankookn.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114666/6125525

OTS: Hankook Tire Europe GmbH





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte LG Electronics Inc. (WKN: 576798) "The face of the future" - das Gesicht der Zukunft LG Electronics -1,30 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 22.04.25, 15:00

Zukunftsweisend ist auch der zweisitzige Personentransporter PathCruizer, dervon der Roboter-Plattform WheelBot 2 angetrieben wird. Das geschieht überspezielle Kugelräder, die in alle Richtungen rollen können. Dadurch fährt derPathCruizer seitwärts, diagonal oder dreht sich auf der Stelle - ideal fürpräzises Manövrieren in den Gangways von Flughäfen oder als flexiblesTransportmittel in urbanen Mobilitäts-Hubs. Entwickelt hat Hankook dieTechnologie zusammen mit dem Robotik-Startup CALMANTECH.Drehen auf der Stelle, Abbiegen im rechten Winkel, diagonales Fahren, dasnachfolgende Video gibt einen Eindruck von der Wendigkeit des PathCruizer:https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsUNamhafte Partner aus Forschung und IndustrieDie Projekte sind Teil von Hankooks "Design Innovation Project", das seit 2012gemeinsam mit führenden Designhochschulen weltweit läuft - darunter dieUniversity of Cincinnati, das Royal College of Art in London und die HochschulePforzheim. Namhafte Technologiepartner wie LG Electronics, Rainbow Robotics undCALMANTECH bringen zusätzliches Know-how ein. Der Erfolg zeigt sich beiinternationalen Designwettbewerben wie dem Red Dot-, iF- und IDEA-Award, wo dieProjekte bereits hervorragende Platzierungen erzielten.Der "Design Innovation Day" von Hankook ist ein jährliches Forum, um neueMobilitätstechnologien zu präsentieren, die Innovation, Design undNachhaltigkeit vereinen. Weiteres Ziel: die Verbindung zu denTechnologiepartnern zu stärken. Ort ist die Firmenzentrale "Technoplex" imsüdkoreanischen Pangyo.Pressekontakt:Larissa BüschPR-ManagerTel.: +49 6102 8149-173mailto:l.buesch@hankookn.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114666/6125525OTS: Hankook Tire Europe GmbH