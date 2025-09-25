Reifen aus dem 3D-Drucker und ein Fahrzeug mit Kugelrädern
Hankook zeigt Mobilität von morgen (FOTO)
Neu-Isenburg (ots) - Auf seinem "Design Innovation Day 2025" hat der koreanische
Premium-Reifenhersteller Hankook zwei Studien präsentiert, die zeigen, wie die
Mobilität von morgen aussehen kann: einen nachhaltigen, 3D-gedruckten Reifen und
eine Roboter-Plattform, die Fahrzeuge in alle Richtungen manövrieren lässt.
Der Sustainable Concept Tire entsteht Schicht für Schicht im 3D-Drucker. Er
setzt auf recycelte und nachwachsende Rohstoffe und zeigt ein organisches
Profildesign mit Formen, die auf natürlichen Effizienzprinzipien basieren.
Entwickelt wurde der Prototyp gemeinsam mit dem Engineering-Partner Harvestance
unter Einsatz der Designsoftware NTop. Ziel: ressourcenschonende Produktion,
lange Haltbarkeit und einfache Wiederverwertung.
Zukunftsweisend ist auch der zweisitzige Personentransporter PathCruizer, der
von der Roboter-Plattform WheelBot 2 angetrieben wird. Das geschieht über
spezielle Kugelräder, die in alle Richtungen rollen können. Dadurch fährt der
PathCruizer seitwärts, diagonal oder dreht sich auf der Stelle - ideal für
präzises Manövrieren in den Gangways von Flughäfen oder als flexibles
Transportmittel in urbanen Mobilitäts-Hubs. Entwickelt hat Hankook die
Technologie zusammen mit dem Robotik-Startup CALMANTECH.
Drehen auf der Stelle, Abbiegen im rechten Winkel, diagonales Fahren, das
nachfolgende Video gibt einen Eindruck von der Wendigkeit des PathCruizer:
https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU
Namhafte Partner aus Forschung und Industrie
Die Projekte sind Teil von Hankooks "Design Innovation Project", das seit 2012
gemeinsam mit führenden Designhochschulen weltweit läuft - darunter die
University of Cincinnati, das Royal College of Art in London und die Hochschule
Pforzheim. Namhafte Technologiepartner wie LG Electronics, Rainbow Robotics und
CALMANTECH bringen zusätzliches Know-how ein. Der Erfolg zeigt sich bei
internationalen Designwettbewerben wie dem Red Dot-, iF- und IDEA-Award, wo die
Projekte bereits hervorragende Platzierungen erzielten.
Der "Design Innovation Day" von Hankook ist ein jährliches Forum, um neue
Mobilitätstechnologien zu präsentieren, die Innovation, Design und
Nachhaltigkeit vereinen. Weiteres Ziel: die Verbindung zu den
Technologiepartnern zu stärken. Ort ist die Firmenzentrale "Technoplex" im
südkoreanischen Pangyo.
Pressekontakt:
Larissa Büsch
PR-Manager
Tel.: +49 6102 8149-173
mailto:l.buesch@hankookn.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114666/6125525
OTS: Hankook Tire Europe GmbH
