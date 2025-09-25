    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHANKOOK TIRE & TECHNOLOGY JH AktievorwärtsNachrichten zu HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY JH

    Reifen aus dem 3D-Drucker und ein Fahrzeug mit Kugelrädern

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hankook zeigt Mobilität von morgen (FOTO)

    Neu-Isenburg (ots) - Auf seinem "Design Innovation Day 2025" hat der koreanische
    Premium-Reifenhersteller Hankook zwei Studien präsentiert, die zeigen, wie die
    Mobilität von morgen aussehen kann: einen nachhaltigen, 3D-gedruckten Reifen und
    eine Roboter-Plattform, die Fahrzeuge in alle Richtungen manövrieren lässt.

    Der Sustainable Concept Tire entsteht Schicht für Schicht im 3D-Drucker. Er
    setzt auf recycelte und nachwachsende Rohstoffe und zeigt ein organisches
    Profildesign mit Formen, die auf natürlichen Effizienzprinzipien basieren.
    Entwickelt wurde der Prototyp gemeinsam mit dem Engineering-Partner Harvestance
    unter Einsatz der Designsoftware NTop. Ziel: ressourcenschonende Produktion,
    lange Haltbarkeit und einfache Wiederverwertung.

    Zukunftsweisend ist auch der zweisitzige Personentransporter PathCruizer, der
    von der Roboter-Plattform WheelBot 2 angetrieben wird. Das geschieht über
    spezielle Kugelräder, die in alle Richtungen rollen können. Dadurch fährt der
    PathCruizer seitwärts, diagonal oder dreht sich auf der Stelle - ideal für
    präzises Manövrieren in den Gangways von Flughäfen oder als flexibles
    Transportmittel in urbanen Mobilitäts-Hubs. Entwickelt hat Hankook die
    Technologie zusammen mit dem Robotik-Startup CALMANTECH.

    Drehen auf der Stelle, Abbiegen im rechten Winkel, diagonales Fahren, das
    nachfolgende Video gibt einen Eindruck von der Wendigkeit des PathCruizer:
    https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU

    Namhafte Partner aus Forschung und Industrie

    Die Projekte sind Teil von Hankooks "Design Innovation Project", das seit 2012
    gemeinsam mit führenden Designhochschulen weltweit läuft - darunter die
    University of Cincinnati, das Royal College of Art in London und die Hochschule
    Pforzheim. Namhafte Technologiepartner wie LG Electronics, Rainbow Robotics und
    CALMANTECH bringen zusätzliches Know-how ein. Der Erfolg zeigt sich bei
    internationalen Designwettbewerben wie dem Red Dot-, iF- und IDEA-Award, wo die
    Projekte bereits hervorragende Platzierungen erzielten.

    Der "Design Innovation Day" von Hankook ist ein jährliches Forum, um neue
    Mobilitätstechnologien zu präsentieren, die Innovation, Design und
    Nachhaltigkeit vereinen. Weiteres Ziel: die Verbindung zu den
    Technologiepartnern zu stärken. Ort ist die Firmenzentrale "Technoplex" im
    südkoreanischen Pangyo.

    Pressekontakt:

    Larissa Büsch
    PR-Manager
    Tel.: +49 6102 8149-173
    mailto:l.buesch@hankookn.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114666/6125525
    OTS: Hankook Tire Europe GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Reifen aus dem 3D-Drucker und ein Fahrzeug mit Kugelrädern Hankook zeigt Mobilität von morgen (FOTO) Auf seinem "Design Innovation Day 2025" hat der koreanische Premium-Reifenhersteller Hankook zwei Studien präsentiert, die zeigen, wie die Mobilität von morgen aussehen kann: einen nachhaltigen, 3D-gedruckten Reifen und eine Roboter-Plattform, die …