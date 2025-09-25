Hankook muestra la movilidad del futuro (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - En su foro "Design Innovation Day 2025", el fabricante

coreano de neumáticos prémium Hankook ha presentado dos estudios que muestran

cómo puede ser la movilidad del futuro: un neumático sostenible impreso en 3D y

una plataforma robotizada que permite que los vehículos puedan maniobrar en

todas las direcciones.



El "Sustainable Concept Tire" se crea capa por capa en una impresora 3D. Utiliza

materias primas reciclables y renovables, y su perfil presenta un diseño

orgánico con formas basadas en principios de eficiencia naturales. El prototipo

ha sido desarrollado junto con el socio de ingeniería Harvestance utilizando el

software de diseño NTop. El objetivo es conseguir una producción racional con

los recursos, una gran durabilidad y un reciclaje sencillo.





Otra innovación es el vehículo de transporte de dos plazas PathCruizer,impulsado por la plataforma robótica WheelBot 2. El movimiento se efectúamediante ruedas esféricas especiales que pueden rodar en todas las direcciones.Esto permite que el PathCruizer se pueda desplazar lateralmente, diagonalmente ogirar en el sitio, un aspecto ideal para maniobrar de forma precisa en lospasillos de aeropuertos o como flexible medio de transporte en centros demovilidad urbanos. Hankook ha desarrollado la tecnología junto con la empresaemergente de robótica CALMANTECH.Girar en el sitio, doblar en ángulo recto, conducir en diagonal; el siguientevídeo ofrece una impresión de la maniobrabilidad del PathCruizer:https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsUSocios de renombre de la investigación y la industriaLos proyectos forman parte del "Design Innovation Project", que Hankook llevadesarrollando desde 2012 en colaboración con universidades de diseño líderes entodo el mundo, como la Universidad de Cincinnati, el Royal College of Art deLondres y la Universidad de Pforzheim. Reconocidos socios tecnológicos, como LGElectronics, Rainbow Robotics y CALMANTECH, aportan además sus conocimientostécnicos. El éxito se refleja en concursos de diseño internacionales, como lospremios Red Dot, iF e IDEA, donde los proyectos ya han obtenido excelentesclasificaciones.El "Design Innovation Day" de Hankook es un foro anual en el que se presentannuevas tecnologías de movilidad que combinan innovación, diseño ysostenibilidad. Otro objetivo es fortalecer la conexión con los sociostecnológicos. El foro se celebra es la sede central de la empresa "Technoplex"en la surcoreana Pangyo.Contacto:Miguel Sese GarciaPR & Marketingtlf: + 34 914 90 39 49mailto:miguel.sese@hankook.esContenido adicional: http://presseportal.de/pm/114666/6125527OTS: Hankook Tire Europe GmbH