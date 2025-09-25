Neumático producido con impresora 3D y vehículo con ruedas esféricas
Hankook muestra la movilidad del futuro (FOTO)
Neu-Isenburg (ots) - En su foro "Design Innovation Day 2025", el fabricante
coreano de neumáticos prémium Hankook ha presentado dos estudios que muestran
cómo puede ser la movilidad del futuro: un neumático sostenible impreso en 3D y
una plataforma robotizada que permite que los vehículos puedan maniobrar en
todas las direcciones.
El "Sustainable Concept Tire" se crea capa por capa en una impresora 3D. Utiliza
materias primas reciclables y renovables, y su perfil presenta un diseño
orgánico con formas basadas en principios de eficiencia naturales. El prototipo
ha sido desarrollado junto con el socio de ingeniería Harvestance utilizando el
software de diseño NTop. El objetivo es conseguir una producción racional con
los recursos, una gran durabilidad y un reciclaje sencillo.
Otra innovación es el vehículo de transporte de dos plazas PathCruizer,
impulsado por la plataforma robótica WheelBot 2. El movimiento se efectúa
mediante ruedas esféricas especiales que pueden rodar en todas las direcciones.
Esto permite que el PathCruizer se pueda desplazar lateralmente, diagonalmente o
girar en el sitio, un aspecto ideal para maniobrar de forma precisa en los
pasillos de aeropuertos o como flexible medio de transporte en centros de
movilidad urbanos. Hankook ha desarrollado la tecnología junto con la empresa
emergente de robótica CALMANTECH.
Girar en el sitio, doblar en ángulo recto, conducir en diagonal; el siguiente
vídeo ofrece una impresión de la maniobrabilidad del PathCruizer:
https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU
Socios de renombre de la investigación y la industria
Los proyectos forman parte del "Design Innovation Project", que Hankook lleva
desarrollando desde 2012 en colaboración con universidades de diseño líderes en
todo el mundo, como la Universidad de Cincinnati, el Royal College of Art de
Londres y la Universidad de Pforzheim. Reconocidos socios tecnológicos, como LG
Electronics, Rainbow Robotics y CALMANTECH, aportan además sus conocimientos
técnicos. El éxito se refleja en concursos de diseño internacionales, como los
premios Red Dot, iF e IDEA, donde los proyectos ya han obtenido excelentes
clasificaciones.
El "Design Innovation Day" de Hankook es un foro anual en el que se presentan
nuevas tecnologías de movilidad que combinan innovación, diseño y
sostenibilidad. Otro objetivo es fortalecer la conexión con los socios
tecnológicos. El foro se celebra es la sede central de la empresa "Technoplex"
en la surcoreana Pangyo.
Contacto:
Miguel Sese Garcia
PR & Marketing
tlf: + 34 914 90 39 49
mailto:miguel.sese@hankook.es
Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/114666/6125527
OTS: Hankook Tire Europe GmbH
