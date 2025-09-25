    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHANKOOK TIRE & TECHNOLOGY JH AktievorwärtsNachrichten zu HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY JH

    Neumático producido con impresora 3D y vehículo con ruedas esféricas

    Hankook muestra la movilidad del futuro (FOTO)

    Neu-Isenburg (ots) - En su foro "Design Innovation Day 2025", el fabricante
    coreano de neumáticos prémium Hankook ha presentado dos estudios que muestran
    cómo puede ser la movilidad del futuro: un neumático sostenible impreso en 3D y
    una plataforma robotizada que permite que los vehículos puedan maniobrar en
    todas las direcciones.

    El "Sustainable Concept Tire" se crea capa por capa en una impresora 3D. Utiliza
    materias primas reciclables y renovables, y su perfil presenta un diseño
    orgánico con formas basadas en principios de eficiencia naturales. El prototipo
    ha sido desarrollado junto con el socio de ingeniería Harvestance utilizando el
    software de diseño NTop. El objetivo es conseguir una producción racional con
    los recursos, una gran durabilidad y un reciclaje sencillo.

    Otra innovación es el vehículo de transporte de dos plazas PathCruizer,
    impulsado por la plataforma robótica WheelBot 2. El movimiento se efectúa
    mediante ruedas esféricas especiales que pueden rodar en todas las direcciones.
    Esto permite que el PathCruizer se pueda desplazar lateralmente, diagonalmente o
    girar en el sitio, un aspecto ideal para maniobrar de forma precisa en los
    pasillos de aeropuertos o como flexible medio de transporte en centros de
    movilidad urbanos. Hankook ha desarrollado la tecnología junto con la empresa
    emergente de robótica CALMANTECH.

    Girar en el sitio, doblar en ángulo recto, conducir en diagonal; el siguiente
    vídeo ofrece una impresión de la maniobrabilidad del PathCruizer:
    https://www.youtube.com/watch?v=eFy7P3JbAsU

    Socios de renombre de la investigación y la industria

    Los proyectos forman parte del "Design Innovation Project", que Hankook lleva
    desarrollando desde 2012 en colaboración con universidades de diseño líderes en
    todo el mundo, como la Universidad de Cincinnati, el Royal College of Art de
    Londres y la Universidad de Pforzheim. Reconocidos socios tecnológicos, como LG
    Electronics, Rainbow Robotics y CALMANTECH, aportan además sus conocimientos
    técnicos. El éxito se refleja en concursos de diseño internacionales, como los
    premios Red Dot, iF e IDEA, donde los proyectos ya han obtenido excelentes
    clasificaciones.

    El "Design Innovation Day" de Hankook es un foro anual en el que se presentan
    nuevas tecnologías de movilidad que combinan innovación, diseño y
    sostenibilidad. Otro objetivo es fortalecer la conexión con los socios
    tecnológicos. El foro se celebra es la sede central de la empresa "Technoplex"
    en la surcoreana Pangyo.

    Contacto:

    Miguel Sese Garcia
    PR & Marketing
    tlf: + 34 914 90 39 49
    mailto:miguel.sese@hankook.es

    Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/114666/6125527
    OTS: Hankook Tire Europe GmbH


