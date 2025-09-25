    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    KORREKTUR/Meta

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Instagram mit drei Milliarden Nutzern monatlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Instagram erreicht drei Milliarden monatliche Nutzer.
    • Fokus auf Direktnachrichten und Reels für Wachstum.
    • Nutzer können Algorithmus-Einstellungen anpassen.
    KORREKTUR/Meta - Instagram mit drei Milliarden Nutzern monatlich
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    (Berichtigt wird die Meldung "Instagram mit drei Milliarden Nutzern täglich" vom 24.09.2025. In Überschrift und erstem Satz wird korrigiert, dass es sich um monatlich rpt monatlich aktive Nutzer handelt.)

    MENLO PARK (dpa-AFX) - Die Foto- und Video-Plattform Instagram hat die Marke von drei Milliarden Nutzern im Monat geknackt. Für Zuwächse hätten zuletzt vor allem Direktnachrichten, als Reels bezeichnete Kurzvideos sowie Empfehlungen gesorgt, sagte der zuständige Manager des Mutterkonzerns Meta , Adam Mosseri. In den kommenden Monaten solle die App stärker auf diese Funktionen ausgerichtet werden, kündigte er an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    797,44€
    Basispreis
    4,40
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    703,22€
    Basispreis
    4,22
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zudem will Instagram Nutzer den Algorithmus, der für sie Fotos und Videos auswählt, anpassen lassen. Auf einer Seite in den Einstellungen werden sie sehen, wofür sie sich nach Einschätzung von Instagram interessieren - und Themen streichen oder hinzufügen können. Die Änderungen werden zunächst die Auswahl bei den Reels beeinflussen und später auch in anderen Teilen der App.

    Bei den Reels konkurriert Instagram mit der Video-App Tiktok, die monatelang um ihre Zukunft in den USA bangen musste. Inzwischen steuert das US-Geschäft von Tiktok auf einen Verkauf zu. Auch die Video-Plattform Youtube baute in den vergangenen Jahren ihr Kurzvideo-Angebot unter dem Namen Shorts aus. Bei der Nutzung von Tiktok wird die Auswahl der Videos noch stärker vom Algorithmus bestimmt. Die Software achtet unter anderem darauf, ob Nutzer sich einen Clip länger ansehen oder zum nächsten Video wechseln./so/DP/stw/men

    Meta Platforms (A)

    -0,94 %
    -1,95 %
    +0,64 %
    +5,89 %
    +29,77 %
    +349,64 %
    +200,44 %
    +660,97 %
    +2.030,65 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 646 auf Tradegate (25. September 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 874,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 812,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +26,50 %/+48,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR/Meta Instagram mit drei Milliarden Nutzern monatlich (Berichtigt wird die Meldung "Instagram mit drei Milliarden Nutzern täglich" vom 24.09.2025. In Überschrift und erstem Satz wird korrigiert, dass es sich um monatlich rpt monatlich aktive Nutzer handelt.) MENLO PARK (dpa-AFX) - Die Foto- und …