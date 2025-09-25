    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Drei neue Verfassungsrichter vom Bundestag gewählt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag wählt drei neue Verfassungsrichter.
    • Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold von SPD.
    • Günter Spinner als Unions-Kandidat gewählt.

    BERLIN (dpa-AFX) - Im zweiten Anlauf hat der Bundestag drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Wie Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz bekanntgab, erhielten die von der SPD nominierten Kandidatinnen Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold sowie der Unions-Kandidat Günter Spinner in geheimer Wahl jeweils die notwendige Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen./abc/mfi/DP/stw



    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
