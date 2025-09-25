Drei neue Verfassungsrichter vom Bundestag gewählt
- Bundestag wählt drei neue Verfassungsrichter.
- Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold von SPD.
- Günter Spinner als Unions-Kandidat gewählt.
BERLIN (dpa-AFX) - Im zweiten Anlauf hat der Bundestag drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Wie Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz bekanntgab, erhielten die von der SPD nominierten Kandidatinnen Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold sowie der Unions-Kandidat Günter Spinner in geheimer Wahl jeweils die notwendige Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen./abc/mfi/DP/stw
