Zinsen: Zweifel wachsen - Konfrontation NATO-Russland rückt näher!

Nach guten US-Wirtschafsdaten wachsen die Zweifel, ob die Fed wirklich die Zinsen so stark senken wird wie von den Märkten längst eingepreist! Daher seigen die Kapitalmarkt-Zinsen wieder deutlich an (Geld wird also teurer), gleichzeitig wird der Dollar stärker - beides eigentlich eindeutiger Gegenwind für die Aktienmärkte! Daher sind auch Kryptos wie Bitcoin und Ethereum (also Liquiditäts-Assets) unter Druck. Morgen dürften die PCE-Verbraucherpreise wohl "heiß" ausfallen, wenn man den Andeutungen von Fed-Chef Powell glauben kann. Gleichzeitig nimmt das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland immer mehr zu - das ist ein Unfall in Zeitlupe..

1. Wie dramatisch eindeutig der KI-Boom die US-Börse dominiert

2. China steuert Europa jetzt über die Arktis an

