Trotz Rekordbörsen: Darum ist noch längst nicht alles eingepreist

1. Goldpreise auf Rekordniveau: Ein Zeichen der Unsicherheit Gold hat in den letzten Monaten neue Höchststände erreicht, selbst in realen Begriffen. Historisch gesehen ist dies ein klares Zeichen für Ängste und nicht für ungebremsten Optimismus. Gold gilt als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit und steigt häufig in Krisenzeiten, was deutlich zeigt, dass Anleger weiterhin in Alarmbereitschaft sind. Die derzeitigen Goldpreise übertreffen sogar das Niveau von 1980, als die USA kurz vor einer Rezession standen – ein starkes Indiz dafür, dass die Märkte noch nicht „perfekt“ bewertet sind.

Trotz der jüngsten Kursgewinne gibt es nach wie vor zahlreiche Risiken, die den Markt belasten könnten. Henry Allen, Analyst bei der Deutschen Bank, zeigt in seiner Analyse, warum die Vorstellung, dass die Märkte "perfekt bewertet", also alles Positive bereits eingepreist sei, nicht zutrifft. Hier sind die fünf wichtigsten Gründe.

2. US-Inflation bleibt über dem Ziel: Kein Ende der Unsicherheit in Sicht



Die Märkte gehen davon aus, dass die US-Inflation auch in den kommenden Jahren über dem Zielwert der Federal Reserve bleibt. Das bedeutet, dass die Fed voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die Zinsen schnell zu senken, was die Erholung der Märkte behindern könnte. Die hohe Inflation, unterstützt durch anhaltende Zölle, insbesondere in Sektoren wie Pharmazie und Halbleiter, trägt zur Unsicherheit bei. Falls die Inflation jedoch schneller sinken sollte als erwartet, könnte dies zu einer Erholung an den Anleihemärkten führen – ein mögliches Szenario, das noch nicht vollständig eingepreist ist.

3. Zollängste und geopolitische Spannungen



Die US-Beziehungen zu China bleiben angespannt, und die USA stehen weiterhin unter dem Druck, weitere Sektoren wie Halbleiter und kritische Mineralien einer tarifrechtlichen Überprüfung zu unterziehen. Während die Zölle derzeit etwas reduziert wurden, gibt es noch keine dauerhafte Lösung, was die Märkte weiterhin beunruhigt. Ein plötzlicher Anstieg der Zölle könnte die Inflation weiter anheizen und die Märkte destabilisieren.

4. Schwäche am US-Arbeitsmarkt: Anzeichen einer Rezession



Der US-Arbeitsmarkt zeigt zunehmend Schwächen. Die Zahl der monatlichen Stellenzuwächse ist auf den niedrigsten Stand dieses Wirtschaftszyklus gesunken, und die Arbeitslosenquote ist auf den höchsten Stand seit 2021 gestiegen. Dies hat die Märkte beunruhigt, was zu einem Anstieg der Risikoprämien führte. Schlechte Arbeitsmarktdaten werden zunehmend als schlechtes Zeichen für die Wirtschaft interpretiert, was die Sorgen über eine bevorstehende Rezession verstärkt.

5. Markterwartungen für Zinssenkungen: Ein Signal für schwache Wachstumsprognosen



Die Märkte erwarten zunehmend Zinssenkungen von der US-Notenbank und anderen großen Zentralbanken. Diese Erwartungen beruhen jedoch nicht auf der Hoffnung auf eine starke Wirtschaft, sondern auf der Sorge über schwaches Wachstum. Die jüngsten Zinssenkungen wurden in Reaktion auf die Schwäche des Arbeitsmarktes beschlossen, was deutlich macht, dass die Zentralbanken die Wirtschaft nicht weiter anheizen, sondern unterstützen müssen. Ein Szenario, das stark von den Markterwartungen für Zinssenkungen abhängt, könnte auf einen schwachen wirtschaftlichen Ausblick hinweisen.

Fazit



Die Märkte sind weit entfernt von einer "perfekten" Bewertung. Während es positive Entwicklungen gibt, sind auch viele Risiken eingepreist – von geopolitischen Unsicherheiten bis hin zu schwachem Wachstum und einem nervösen Arbeitsmarkt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





