STRATEC Aktie mit Kurseinbruch - 25.09.2025

Mit einer Performance von -4,26 % musste die STRATEC Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von STRATEC in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,08 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um +8,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei STRATEC auf -0,25 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,61 % 1 Monat +15,08 % 3 Monate +15,08 % 1 Jahr -30,91 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 350,15 Mio.EUR wert.

An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Aktien positive Ausnahmen bilden. Besonders deutsche Indizes müssen stärkere Verluste hinnehmen als ihre US-Pendants.

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.