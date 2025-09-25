Plan der Lombardei zur Anziehung ausländischer Investitionen / Strategie der Region zur Stärkung von Wertschöpfungsketten und Entwicklung innovativer Projekte (FOTO)
Mailand (ots) - Die Region Lombardei präsentiert ihre neue Strategie zur
verstärkten Anziehung ausländischer Investitionen. Das Ziel besteht darin, die
bestehenden Ökosysteme und Wertschöpfungsketten in der Region zu stärken. So
soll die Lombardei zu einem idealen Standort für innovative Projekte werden, die
in strategischen Sektoren wie Halbleiter, Biotechnologie und Pharma
Arbeitsplätze schaffen und Mehrwert generieren. Die Strategie wird von Attilio
Fontana, Präsident der Region, sowie Guido Guidesi, Wirtschaftsreferent,
gefördert und sieht auch die Unterstützung von Unternehmen vor. Dabei kommt ein
"One-Stop-Shop"-Ansatz zum Einsatz, der Investoren eine persönliche Betreuung
bietet - nicht nur in allen Phasen der Umsetzung, sondern auch danach. Die
sogenannten "Aftercare"-Services sorgen dafür, dass Unternehmen langfristig
begleitet werden. Das neue System sieht zudem ein strukturiertes Netzwerk von
Ansprechpartnern für die Region und das Projekt vor. Diese begleiten die
Investoren während des gesamten Investitionszyklus - von der Entscheidungsphase
über die Erlangung der Genehmigungen bis hin zur konkreten Umsetzung des
Projekts. Auch beim Beginn der Geschäftstätigkeit stehen die Ansprechpartner
unterstützend zur Seite.
Die Region wird das Image der Lombardei in der Welt fördern und zudem einen
neuen integrierten Kommunikationsplan umsetzen. Eine der wichtigsten Neuerungen
der neuen Strategie betrifft die Weiterentwicklung hin zu einem neuen
Organisationsmodell: Geplant ist die Schaffung einer regionalen Agentur für die
Investitionsförderung.
verstärkten Anziehung ausländischer Investitionen. Das Ziel besteht darin, die
bestehenden Ökosysteme und Wertschöpfungsketten in der Region zu stärken. So
soll die Lombardei zu einem idealen Standort für innovative Projekte werden, die
in strategischen Sektoren wie Halbleiter, Biotechnologie und Pharma
Arbeitsplätze schaffen und Mehrwert generieren. Die Strategie wird von Attilio
Fontana, Präsident der Region, sowie Guido Guidesi, Wirtschaftsreferent,
gefördert und sieht auch die Unterstützung von Unternehmen vor. Dabei kommt ein
"One-Stop-Shop"-Ansatz zum Einsatz, der Investoren eine persönliche Betreuung
bietet - nicht nur in allen Phasen der Umsetzung, sondern auch danach. Die
sogenannten "Aftercare"-Services sorgen dafür, dass Unternehmen langfristig
begleitet werden. Das neue System sieht zudem ein strukturiertes Netzwerk von
Ansprechpartnern für die Region und das Projekt vor. Diese begleiten die
Investoren während des gesamten Investitionszyklus - von der Entscheidungsphase
über die Erlangung der Genehmigungen bis hin zur konkreten Umsetzung des
Projekts. Auch beim Beginn der Geschäftstätigkeit stehen die Ansprechpartner
unterstützend zur Seite.
Die Region wird das Image der Lombardei in der Welt fördern und zudem einen
neuen integrierten Kommunikationsplan umsetzen. Eine der wichtigsten Neuerungen
der neuen Strategie betrifft die Weiterentwicklung hin zu einem neuen
Organisationsmodell: Geplant ist die Schaffung einer regionalen Agentur für die
Investitionsförderung.
Zudem werden die technischen und operativen Arbeitsgruppen für
Genehmigungsverfahren, Monitoring und Aftercare gestärkt - mit dem Ziel,
schnelle und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit diesem Ansatz, so erklärt
die Region, soll die Lombardei "in eine echte, investorenfreundliche Plattform
verwandelt werden", die in der Lage ist, effizient und individuell auf die
Bedürfnisse von Unternehmen und Investoren zu reagieren.
In diesem Zusammenhang wird auch die Initiative "Opportunity Lombardy"
fortgeführt. Damit wird das Ziel verfolgt, Investitions- und
Ansiedlungsmöglichkeiten in der Lombardei systematisch zu erfassen. Unternehmen
steht dadurch ein Portfolio an Grundstücken und Immobilien zur Verfügung, die
sofort für neue Produktionsstätten genutzt werden können - wodurch das regionale
Standortangebot erweitert wird.
Bis heute wurden dank der von der Region bereitgestellten Dienstleistungen und
Initiativen bereits mehr als 600 ausländische Unternehmen unterstützt. Von
diesen haben bereits 71 Unternehmen Investitionsprojekte gestartet, mit
geschätzten Investitionsausgaben von 2,82 Milliarden Euro und 3.744 neuen
Arbeitsplätzen.
"Wir arbeiten daran, hochkarätige Investitionen in unserer Region noch stärker
zu fördern - eine Region, die Sinnbild für Arbeit und Innovation ist", erklärte
Präsident Fontana.
Wirtschaftsreferent Guidesi fügte hinzu: "Als Region Lombardei wollen wir unsere
Spitzenposition festigen und weiter ausbauen. Beabsichtigt sind neue
Investitionen mit hohem Mehrwert, die darauf abzielen, die bereits bestehenden
und verankerten Ökosysteme in den verschiedenen Gebieten weiter zu stärken. Die
Lombardei soll zunehmend zu einem idealen Standort für die Entwicklung
innovativer Projekte gemacht werden, die neue Arbeitsplätze und weitreichende
wirtschaftliche Impulse schaffen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Wirtschaftsentwicklung der Region Lombardei:
mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Pressekontakt:
Luca Checola
Email: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Phone number: +39 393 435 3338
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175613/6125554
OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico
Genehmigungsverfahren, Monitoring und Aftercare gestärkt - mit dem Ziel,
schnelle und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit diesem Ansatz, so erklärt
die Region, soll die Lombardei "in eine echte, investorenfreundliche Plattform
verwandelt werden", die in der Lage ist, effizient und individuell auf die
Bedürfnisse von Unternehmen und Investoren zu reagieren.
In diesem Zusammenhang wird auch die Initiative "Opportunity Lombardy"
fortgeführt. Damit wird das Ziel verfolgt, Investitions- und
Ansiedlungsmöglichkeiten in der Lombardei systematisch zu erfassen. Unternehmen
steht dadurch ein Portfolio an Grundstücken und Immobilien zur Verfügung, die
sofort für neue Produktionsstätten genutzt werden können - wodurch das regionale
Standortangebot erweitert wird.
Bis heute wurden dank der von der Region bereitgestellten Dienstleistungen und
Initiativen bereits mehr als 600 ausländische Unternehmen unterstützt. Von
diesen haben bereits 71 Unternehmen Investitionsprojekte gestartet, mit
geschätzten Investitionsausgaben von 2,82 Milliarden Euro und 3.744 neuen
Arbeitsplätzen.
"Wir arbeiten daran, hochkarätige Investitionen in unserer Region noch stärker
zu fördern - eine Region, die Sinnbild für Arbeit und Innovation ist", erklärte
Präsident Fontana.
Wirtschaftsreferent Guidesi fügte hinzu: "Als Region Lombardei wollen wir unsere
Spitzenposition festigen und weiter ausbauen. Beabsichtigt sind neue
Investitionen mit hohem Mehrwert, die darauf abzielen, die bereits bestehenden
und verankerten Ökosysteme in den verschiedenen Gebieten weiter zu stärken. Die
Lombardei soll zunehmend zu einem idealen Standort für die Entwicklung
innovativer Projekte gemacht werden, die neue Arbeitsplätze und weitreichende
wirtschaftliche Impulse schaffen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Wirtschaftsentwicklung der Region Lombardei:
mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Pressekontakt:
Luca Checola
Email: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Phone number: +39 393 435 3338
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175613/6125554
OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico
Autor folgen