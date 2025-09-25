    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Plan der Lombardei zur Anziehung ausländischer Investitionen / Strategie der Region zur Stärkung von Wertschöpfungsketten und Entwicklung innovativer Projekte (FOTO)

    Mailand (ots) - Die Region Lombardei präsentiert ihre neue Strategie zur
    verstärkten Anziehung ausländischer Investitionen. Das Ziel besteht darin, die
    bestehenden Ökosysteme und Wertschöpfungsketten in der Region zu stärken. So
    soll die Lombardei zu einem idealen Standort für innovative Projekte werden, die
    in strategischen Sektoren wie Halbleiter, Biotechnologie und Pharma
    Arbeitsplätze schaffen und Mehrwert generieren. Die Strategie wird von Attilio
    Fontana, Präsident der Region, sowie Guido Guidesi, Wirtschaftsreferent,
    gefördert und sieht auch die Unterstützung von Unternehmen vor. Dabei kommt ein
    "One-Stop-Shop"-Ansatz zum Einsatz, der Investoren eine persönliche Betreuung
    bietet - nicht nur in allen Phasen der Umsetzung, sondern auch danach. Die
    sogenannten "Aftercare"-Services sorgen dafür, dass Unternehmen langfristig
    begleitet werden. Das neue System sieht zudem ein strukturiertes Netzwerk von
    Ansprechpartnern für die Region und das Projekt vor. Diese begleiten die
    Investoren während des gesamten Investitionszyklus - von der Entscheidungsphase
    über die Erlangung der Genehmigungen bis hin zur konkreten Umsetzung des
    Projekts. Auch beim Beginn der Geschäftstätigkeit stehen die Ansprechpartner
    unterstützend zur Seite.

    Die Region wird das Image der Lombardei in der Welt fördern und zudem einen
    neuen integrierten Kommunikationsplan umsetzen. Eine der wichtigsten Neuerungen
    der neuen Strategie betrifft die Weiterentwicklung hin zu einem neuen
    Organisationsmodell: Geplant ist die Schaffung einer regionalen Agentur für die
    Investitionsförderung.

    Zudem werden die technischen und operativen Arbeitsgruppen für
    Genehmigungsverfahren, Monitoring und Aftercare gestärkt - mit dem Ziel,
    schnelle und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit diesem Ansatz, so erklärt
    die Region, soll die Lombardei "in eine echte, investorenfreundliche Plattform
    verwandelt werden", die in der Lage ist, effizient und individuell auf die
    Bedürfnisse von Unternehmen und Investoren zu reagieren.

    In diesem Zusammenhang wird auch die Initiative "Opportunity Lombardy"
    fortgeführt. Damit wird das Ziel verfolgt, Investitions- und
    Ansiedlungsmöglichkeiten in der Lombardei systematisch zu erfassen. Unternehmen
    steht dadurch ein Portfolio an Grundstücken und Immobilien zur Verfügung, die
    sofort für neue Produktionsstätten genutzt werden können - wodurch das regionale
    Standortangebot erweitert wird.

    Bis heute wurden dank der von der Region bereitgestellten Dienstleistungen und
    Initiativen bereits mehr als 600 ausländische Unternehmen unterstützt. Von
    diesen haben bereits 71 Unternehmen Investitionsprojekte gestartet, mit
    geschätzten Investitionsausgaben von 2,82 Milliarden Euro und 3.744 neuen
    Arbeitsplätzen.

    "Wir arbeiten daran, hochkarätige Investitionen in unserer Region noch stärker
    zu fördern - eine Region, die Sinnbild für Arbeit und Innovation ist", erklärte
    Präsident Fontana.

    Wirtschaftsreferent Guidesi fügte hinzu: "Als Region Lombardei wollen wir unsere
    Spitzenposition festigen und weiter ausbauen. Beabsichtigt sind neue
    Investitionen mit hohem Mehrwert, die darauf abzielen, die bereits bestehenden
    und verankerten Ökosysteme in den verschiedenen Gebieten weiter zu stärken. Die
    Lombardei soll zunehmend zu einem idealen Standort für die Entwicklung
    innovativer Projekte gemacht werden, die neue Arbeitsplätze und weitreichende
    wirtschaftliche Impulse schaffen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
    Wirtschaftsentwicklung der Region Lombardei:
    mailto:luca_checola@regione.lombardia.it

    Pressekontakt:

    Luca Checola
    Email: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
    Phone number: +39 393 435 3338

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175613/6125554
    OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico




