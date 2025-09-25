Plan der Lombardei zur Anziehung ausländischer Investitionen / Strategie der Region zur Stärkung von Wertschöpfungsketten und Entwicklung innovativer Projekte (FOTO)

Mailand (ots) - Die Region Lombardei präsentiert ihre neue Strategie zur

verstärkten Anziehung ausländischer Investitionen. Das Ziel besteht darin, die

bestehenden Ökosysteme und Wertschöpfungsketten in der Region zu stärken. So

soll die Lombardei zu einem idealen Standort für innovative Projekte werden, die

in strategischen Sektoren wie Halbleiter, Biotechnologie und Pharma

Arbeitsplätze schaffen und Mehrwert generieren. Die Strategie wird von Attilio

Fontana, Präsident der Region, sowie Guido Guidesi, Wirtschaftsreferent,

gefördert und sieht auch die Unterstützung von Unternehmen vor. Dabei kommt ein

"One-Stop-Shop"-Ansatz zum Einsatz, der Investoren eine persönliche Betreuung

bietet - nicht nur in allen Phasen der Umsetzung, sondern auch danach. Die

sogenannten "Aftercare"-Services sorgen dafür, dass Unternehmen langfristig

begleitet werden. Das neue System sieht zudem ein strukturiertes Netzwerk von

Ansprechpartnern für die Region und das Projekt vor. Diese begleiten die

Investoren während des gesamten Investitionszyklus - von der Entscheidungsphase

über die Erlangung der Genehmigungen bis hin zur konkreten Umsetzung des

Projekts. Auch beim Beginn der Geschäftstätigkeit stehen die Ansprechpartner

unterstützend zur Seite.



Die Region wird das Image der Lombardei in der Welt fördern und zudem einen

neuen integrierten Kommunikationsplan umsetzen. Eine der wichtigsten Neuerungen

der neuen Strategie betrifft die Weiterentwicklung hin zu einem neuen

Organisationsmodell: Geplant ist die Schaffung einer regionalen Agentur für die

Investitionsförderung.







Genehmigungsverfahren, Monitoring und Aftercare gestärkt - mit dem Ziel,

schnelle und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit diesem Ansatz, so erklärt

die Region, soll die Lombardei "in eine echte, investorenfreundliche Plattform

verwandelt werden", die in der Lage ist, effizient und individuell auf die

Bedürfnisse von Unternehmen und Investoren zu reagieren.



In diesem Zusammenhang wird auch die Initiative "Opportunity Lombardy"

fortgeführt. Damit wird das Ziel verfolgt, Investitions- und

Ansiedlungsmöglichkeiten in der Lombardei systematisch zu erfassen. Unternehmen

steht dadurch ein Portfolio an Grundstücken und

sofort für neue Produktionsstätten genutzt werden können - wodurch das regionale

Standortangebot erweitert wird.



Bis heute wurden dank der von der Region bereitgestellten Dienstleistungen und

Initiativen bereits mehr als 600 ausländische Unternehmen unterstützt. Von

diesen haben bereits 71 Unternehmen Investitionsprojekte gestartet, mit

geschätzten Investitionsausgaben von 2,82 Milliarden Euro und 3.744 neuen

Arbeitsplätzen.



"Wir arbeiten daran, hochkarätige Investitionen in unserer Region noch stärker

zu fördern - eine Region, die Sinnbild für Arbeit und Innovation ist", erklärte

Präsident Fontana.



Wirtschaftsreferent Guidesi fügte hinzu: "Als Region Lombardei wollen wir unsere

Spitzenposition festigen und weiter ausbauen. Beabsichtigt sind neue

Investitionen mit hohem Mehrwert, die darauf abzielen, die bereits bestehenden

und verankerten Ökosysteme in den verschiedenen Gebieten weiter zu stärken. Die

Lombardei soll zunehmend zu einem idealen Standort für die Entwicklung

innovativer Projekte gemacht werden, die neue Arbeitsplätze und weitreichende

wirtschaftliche Impulse schaffen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Wirtschaftsentwicklung der Region Lombardei:

mailto:luca_checola@regione.lombardia.it



Pressekontakt:



Luca Checola

Email: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it

Phone number: +39 393 435 3338



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175613/6125554

OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico







Zudem werden die technischen und operativen Arbeitsgruppen fürGenehmigungsverfahren, Monitoring und Aftercare gestärkt - mit dem Ziel,schnelle und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit diesem Ansatz, so erklärtdie Region, soll die Lombardei "in eine echte, investorenfreundliche Plattformverwandelt werden", die in der Lage ist, effizient und individuell auf dieBedürfnisse von Unternehmen und Investoren zu reagieren.In diesem Zusammenhang wird auch die Initiative "Opportunity Lombardy"fortgeführt. Damit wird das Ziel verfolgt, Investitions- undAnsiedlungsmöglichkeiten in der Lombardei systematisch zu erfassen. Unternehmensteht dadurch ein Portfolio an Grundstücken und Immobilien zur Verfügung, diesofort für neue Produktionsstätten genutzt werden können - wodurch das regionaleStandortangebot erweitert wird.Bis heute wurden dank der von der Region bereitgestellten Dienstleistungen undInitiativen bereits mehr als 600 ausländische Unternehmen unterstützt. Vondiesen haben bereits 71 Unternehmen Investitionsprojekte gestartet, mitgeschätzten Investitionsausgaben von 2,82 Milliarden Euro und 3.744 neuenArbeitsplätzen."Wir arbeiten daran, hochkarätige Investitionen in unserer Region noch stärkerzu fördern - eine Region, die Sinnbild für Arbeit und Innovation ist", erklärtePräsident Fontana.Wirtschaftsreferent Guidesi fügte hinzu: "Als Region Lombardei wollen wir unsereSpitzenposition festigen und weiter ausbauen. Beabsichtigt sind neueInvestitionen mit hohem Mehrwert, die darauf abzielen, die bereits bestehendenund verankerten Ökosysteme in den verschiedenen Gebieten weiter zu stärken. DieLombardei soll zunehmend zu einem idealen Standort für die Entwicklunginnovativer Projekte gemacht werden, die neue Arbeitsplätze und weitreichendewirtschaftliche Impulse schaffen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung fürWirtschaftsentwicklung der Region Lombardei:mailto:luca_checola@regione.lombardia.itPressekontakt:Luca ChecolaEmail: mailto:luca_checola@regione.lombardia.itPhone number: +39 393 435 3338Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175613/6125554OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico