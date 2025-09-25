    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Trump appelliert an Erdogan

    Kein Öl von Russland kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump fordert Türkei auf, Ölhandel mit Russland zu stoppen
    • 66% der türkischen Ölimporte stammen aus Russland
    • Energiegeschäfte finanzieren Russlands Krieg gegen Ukraine
    Trump appelliert an Erdogan - Kein Öl von Russland kaufen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, den Energiehandel der Türkei mit Russland einzustellen. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft", solange Moskau den Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdogan im Oval Office des Weißen Hauses vor Journalisten. Etwas später sprach Trump nochmals über seinen türkischen Amtskollegen in dessen Beisein: "Das Beste, was er tun könnte, wäre, kein Öl und Gas aus Russland zu kaufen." Erdogan antwortete konkret darauf nicht.

    Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der türkischen Energiemarkt-Regulierungsbehörde 66 Prozent aller türkischen Ölimporte aus Russland, bei Gas waren es 41 Prozent. Die Türkei pflegt enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine und lehnt westliche Sanktionen gegen Moskau bislang ab.

    Trump forderte bereits europäische Partner auf

    Trump hatte jüngst bereits die EU aufgefordert, den Energiehandel mit Russland einzustellen. Der US-Präsident will so den Druck auf Russland erhöhen - indem er das Land wirtschaftlich schwächt. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle für die Finanzierung des Kriegs.

    Trump hatte vor einiger Zeit US-Sanktionen gegen Indien im Zusammenhang mit Russland verhängt - die Zusatzzölle für die Einfuhr von Produkten in die USA werden fällig, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Trump will Indien so bewegen, davon Abstand zu nehmen. Weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten hatte Trump kürzlich nun daran geknüpft, dass die europäischen Partner hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./rin/DP/stw




