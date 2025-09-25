Trump stellt Ende von Sanktionen gegen Türkei in Aussicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Aufhebung von Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie in Aussicht gestellt. Im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, wann die Strafmaßnahmen beendet werden könnten, sagte Trump: "Wenn wir ein gutes Treffen haben, dann fast sofort."

Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben - die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) mit Sanktionen. Erdogan sagte, er hoffe, er könne mit Trump auch über die Kampfjets F-35 und F-16 sprechen.