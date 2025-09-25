Börsen Update
Börsen Update USA - 25.09. - US Tech 100 schwach -0,91 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.845,47 PKT und verliert bisher -0,61 %.
Top-Werte: IBM +5,44 %, Chevron Corporation +1,50 %, Walmart +1,34 %, Verizon Communications +1,06 %, Cisco Systems +1,03 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,11 %, Amgen -2,01 %, Salesforce -1,75 %, Merck & Co -1,62 %, Caterpillar -1,25 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.282,79 PKT und fällt um -0,91 %.
Top-Werte: Intel +4,95 %, Marvell Technology +4,12 %, Synopsys +3,21 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,16 %, Axon Enterprise +1,92 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,57 %, GE Healthcare Technologies -4,29 %, Tesla -3,75 %, Lululemon Athletica -3,62 %, Micron Technology -3,41 %
Der S&P 500 steht bei 6.581,47 PKT und verliert bisher -0,83 %.
Top-Werte: IBM +5,44 %, Intel +4,95 %, Albemarle +3,96 %, Synopsys +3,21 %, Charles Schwab +2,82 %
Flop-Werte: CarMax -20,16 %, Jabil -7,75 %, Tapestry -5,96 %, Freeport-McMoRan -5,26 %, Oracle -4,48 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.