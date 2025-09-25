Börsen Update USA - 25.09. - US Tech 100 schwach -0,91 %

Der Dow Jones steht bei 45.845,47 PKT und verliert bisher -0,61 %.

Top-Werte: IBM +5,44 %, Chevron Corporation +1,50 %, Walmart +1,34 %, Verizon Communications +1,06 %, Cisco Systems +1,03 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,11 %, Amgen -2,01 %, Salesforce -1,75 %, Merck & Co -1,62 %, Caterpillar -1,25 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.282,79 PKT und fällt um -0,91 %.

Top-Werte: Intel +4,95 %, Marvell Technology +4,12 %, Synopsys +3,21 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,16 %, Axon Enterprise +1,92 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,57 %, GE Healthcare Technologies -4,29 %, Tesla -3,75 %, Lululemon Athletica -3,62 %, Micron Technology -3,41 %

Der S&P 500 steht bei 6.581,47 PKT und verliert bisher -0,83 %.

Top-Werte: IBM +5,44 %, Intel +4,95 %, Albemarle +3,96 %, Synopsys +3,21 %, Charles Schwab +2,82 %

Flop-Werte: CarMax -20,16 %, Jabil -7,75 %, Tapestry -5,96 %, Freeport-McMoRan -5,26 %, Oracle -4,48 %