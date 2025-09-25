    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie leidet unter Verkäufen - 25.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Compagnie de Saint-Gobain Aktie bisher Verluste von -2,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Compagnie de Saint-Gobain Aktie.

    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Saint-Gobain ist ein globaler Marktführer im Bauwesen, bekannt für innovative und nachhaltige Materialien.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie ist bisher um -2,46 % auf 89,94 gefallen. Das sind -2,27  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Compagnie de Saint-Gobain Aktionäre einen Verlust von -5,92 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Compagnie de Saint-Gobain +7,24 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,16 %
    1 Monat -5,76 %
    3 Monate -5,92 %
    1 Jahr +12,38 %

    Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Es gibt 499 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,99 Mrd.EUR wert.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Compagnie de Saint-Gobain

    -2,39 %
    -0,92 %
    -5,61 %
    -5,74 %
    +12,79 %
    +148,71 %
    +162,62 %
    +139,52 %
    +557,51 %
    ISIN:FR0000125007WKN:872087



