Wie die mächtige Stiftung Familienunternehmen Klimaschutz und Steuergerechtigkeit verhindert

Hamburg (ots) - Recherche enthüllt Netzwerk von Superreichen und mehrheitlich

klimaschädlichen Großunternehmen



Hinter der einflussreichen Stiftung Familienunternehmen stecken Großunternehmen,

Konzerne und Superreiche. Die Stiftung nutzt diese Macht, um aktiv gegen

gerechte Besteuerung und Fortschritte beim Klimaschutz zu arbeiten. Das zeigt

eine neue investigative Greenpeace-Recherche (https://www.greenpeace.de/publikat

ionen/Recherche_Stiftung_Familienunternehmen.pdf) . Erstmals macht Greenpeace

damit 258 Unternehmen und Familiendynastien

(https://daten.greenpeace.de/dataset/netzwerk-der-stiftung-familienunternehmen)

hinter der verschlossenen Stiftung Familienunternehmen (SFU) öffentlich. Sie

belegt, wie das Stiftungs-Netzwerk um Unternehmen wie BMW, den Handelskonzern

Schwarz Gruppe oder die weltweit agierende Unternehmensgruppe Theo Müller seine

Lobbymacht gegen die Besteuerung großer Vermögen und gegen Klima- und

Umweltschutzvorgaben für große Unternehmen durchsetzt.



"Die Stiftung Familienunternehmen ist ein mächtiger Blockierer für

gesellschaftlichen und ökologischen Fortschritt in Deutschland", sagt Bastian

Neuwirth, Greenpeace-Wirtschaftsexperte. "Unsere Recherchen zeigen, dass hinter

der Stiftung ein Netzwerk von Superreichen steckt, deren geballte Lobbymacht dem

Gemeinwohl schadet. Dass Milliardäre in Deutschland seit Jahrzehnten keine

Vermögensteuer mehr zahlen müssen und das deutsche Lieferkettengesetz

aufgeweicht wird, ist auch den Machenschaften der Stiftung geschuldet." Die

Stiftung verlangt, dass Nachhaltigkeitsrichtlinien abgeschafft werden, etwa das

EU-Lieferkettengesetz mit Sorgfaltspflichten für große Unternehmen zum Umwelt-

und Menschenrechtsschutz, inklusive der Erstellung von Klimaschutzplänen.





