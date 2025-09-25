    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Greenpeace-Recherche

    Wie die mächtige Stiftung Familienunternehmen Klimaschutz und Steuergerechtigkeit verhindert

    Hamburg (ots) - Recherche enthüllt Netzwerk von Superreichen und mehrheitlich
    klimaschädlichen Großunternehmen

    Hinter der einflussreichen Stiftung Familienunternehmen stecken Großunternehmen,
    Konzerne und Superreiche. Die Stiftung nutzt diese Macht, um aktiv gegen
    gerechte Besteuerung und Fortschritte beim Klimaschutz zu arbeiten. Das zeigt
    eine neue investigative Greenpeace-Recherche (https://www.greenpeace.de/publikat
    ionen/Recherche_Stiftung_Familienunternehmen.pdf) . Erstmals macht Greenpeace
    damit 258 Unternehmen und Familiendynastien
    (https://daten.greenpeace.de/dataset/netzwerk-der-stiftung-familienunternehmen)
    hinter der verschlossenen Stiftung Familienunternehmen (SFU) öffentlich. Sie
    belegt, wie das Stiftungs-Netzwerk um Unternehmen wie BMW, den Handelskonzern
    Schwarz Gruppe oder die weltweit agierende Unternehmensgruppe Theo Müller seine
    Lobbymacht gegen die Besteuerung großer Vermögen und gegen Klima- und
    Umweltschutzvorgaben für große Unternehmen durchsetzt.

    "Die Stiftung Familienunternehmen ist ein mächtiger Blockierer für
    gesellschaftlichen und ökologischen Fortschritt in Deutschland", sagt Bastian
    Neuwirth, Greenpeace-Wirtschaftsexperte. "Unsere Recherchen zeigen, dass hinter
    der Stiftung ein Netzwerk von Superreichen steckt, deren geballte Lobbymacht dem
    Gemeinwohl schadet. Dass Milliardäre in Deutschland seit Jahrzehnten keine
    Vermögensteuer mehr zahlen müssen und das deutsche Lieferkettengesetz
    aufgeweicht wird, ist auch den Machenschaften der Stiftung geschuldet." Die
    Stiftung verlangt, dass Nachhaltigkeitsrichtlinien abgeschafft werden, etwa das
    EU-Lieferkettengesetz mit Sorgfaltspflichten für große Unternehmen zum Umwelt-
    und Menschenrechtsschutz, inklusive der Erstellung von Klimaschutzplänen.

    Stiftung vertritt nicht Mittelstand, sondern Großunternehmen und Konzerne

    Die Stiftung suggeriert, mit ihren nach eigenen Angaben 600 Mitgliedsunternehmen
    den breiten Mittelstand zu vertreten, hält die Liste der Mitglieder jedoch unter
    Verschluss. Die Recherchen zeigen, dass es sich bei den von Greenpeace
    zugeordneten Unternehmen fast ausschließlich um Großunternehmen und Konzerne
    handelt, deren Jahresumsätze 50 Millionen Euro überschreiten und bis zu
    dreistelligen Milliardenbeträgen reichen. In Deutschland setzen lediglich ein
    Prozent aller Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr um. Weiterhin
    stehen hinter den von Greenpeace der Stiftung zugeordneten Unternehmen laut
    Recherche Familiendynastien mit enormen Vermögen. Bei drei Viertel davon
    übersteigt dieses 100 Millionen Euro, bei mindestens 80 handelt es sich um
    Milliardärsfamilien, wie den BMW-Hauptaktionären der Familien Klatten und Quandt
    oder der Familie Merck hinter dem gleichnamigen Chemie- und Pharmakonzern.

    In einem weiteren Schritt hat Greenpeace die Geschäftsfelder der zugeordneten
    Unternehmen klassifiziert. Dabei zeigt sich, dass besonders klimaschädliche
    Branchen im zugeordneten Netzwerk der SFU mit knapp 90 Prozent deutlich
    überrepräsentiert sind. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der 258 Unternehmen
    gehören zum verarbeitenden Gewerbe, das mit seinen besonders hohen Emissionen
    als "äußerst kritisch" eingestuft wird. Stark unterrepräsentiert im Netzwerk ist
    hingegen der Dienstleistungssektor mit zukunftsträchtigen Bereichen wie
    Gesundheit oder Bildung. "Die Stiftung inszeniert sich als Vertreterin des
    breiten Mittelstands, in Wahrheit aber versammeln sich hier Superreiche und
    multinationale Konzerne wie BMW oder der Handelsgigant Lidl, um ihre
    klimaschädlichen Geschäftsmodelle zu schützen und Steuern auf ihre
    Milliardenvermögen zu verhindern", so Neuwirth. Greenpeace fordert, Superreiche
    als maßgebliche Verursacher der Klimakrise über eine Milliardärssteuer (https://
    www.greenpeace.de/klimaschutz/finanzwende/billions-for-millions-greenpeace-steue
    rkonzept-fuer-superreiche) fair an den Kosten der ökologischen Modernisierung zu
    beteiligen.

    Pressekontakt:

    Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Bastian Neuwirth, Tel. 0151-73070227
    oder bastian.neuwirth@greenpeace.org, und Pressesprecher Gregor Kessler, Tel.
    0151-72702918 oder gregor.kessler@greenpeace.org.
    Greenpeace-Pressestelle: Tel. 040/30618-340,
    presse@greenpeace.de, presseportal.greenpeace.de, www.greenpeace.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6343/6125573
    OTS: Greenpeace e.V.


    Verfasst von news aktuell
