    Dieselgate-Musterverfahren gegen Volkswagen gewonnen

    Deutsche Umwelthilfe erreicht Durchbruch für Saubere Luft und die Nachrüstung von Millionen Betrugsdiesel-Fahrzeugen

    Schleswig (ots) -

    - Oberverwaltungsgericht Schleswig bestätigt: Kraftfahrt-Bundesamt hat
    rechtswidrig verbotene Abschalteinrichtungen freigegeben
    - Damit bestätigt das Gericht die Entscheidung der ersten Instanz - Revision
    gegen das Urteil wurde nicht zugelassen
    - Musterverfahren hat Auswirkungen auf 7,8 Millionen Dieselfahrzeuge mit
    illegalen Abschalteinrichtungen und dadurch stark erhöhtem Stickoxid-Ausstoß,
    die bis heute auf deutschen Straßen fahren
    - DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert Bundesverkehrsminister Schnieder auf,
    das Kraftfahrt-Bundesamt anzuweisen, nun sofort alle betroffenen 7,8 Millionen
    Diesel-Pkw der Abgasstufen Euro 5 und Euro 6a bis 6c auf Kosten der Hersteller
    wirksam nachrüsten oder stilllegen zu lassen
    - Mit diesem Urteil können tausende Todesfälle pro Jahr durch das
    Dieselabgasgift Stickstoffdioxid vermieden werden

    Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen Durchbruch für die Saubere Luft und
    Millionen durch Dieselgate geschädigte Bürgerinnen und Bürger erreicht: Das
    Oberverwaltungsgericht Schleswig hat im Musterverfahren geurteilt, dass
    temperaturabhängige und höhenabhängige Abschalteinrichtungen bei einem VW Golf
    2.0 TDI mit dem EA 189 Motor der Abgasstufe Euro 5 unzulässig sind. Die DUH
    fordert nun von Bundesverkehrsminister Schnieder und dem ihm unterstellten
    Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das Urteil sofort umzusetzen und alle Fahrzeuge mit
    illegalen Abschalteinrichtungen amtlich zurückzurufen und deren Nachrüstung mit
    wirksamer Abgasreinigungstechnik oder die Stilllegung auf Kosten der Hersteller
    anzuordnen.

    Das dem Bundesverkehrsministerium unterstellte KBA hatte VW 2016 erlaubt, dass
    die entsprechenden Dieselfahrzeuge nach einem Software-Update wieder auf die
    Straßen durften - obwohl weiterhin illegale Abschalteinrichtungen vorhanden
    waren. Dadurch stoßen die Pkw bis heute mehr gesundheitsschädliche Stickoxide
    aus als erlaubt. Jedes Jahr sterben laut Europäischer Umweltagentur allein in
    Deutschland mehr als 28.000 Menschen durch Stickstoffdioxid. Das Urteil ist
    wegweisend für rund 7,8 Millionen Dieselfahrzeuge der Abgasnormen Euro 5 bis 6c
    mit ähnlicher Software, die noch auf deutschen Straßen unterwegs sind. Verfahren
    zu 118 weiteren Genehmigungen für Betrugsdiesel diverser Hersteller sind
    anhängig.

    Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Das heutige Urteil ist eine
    schallende Ohrfeige für alle Verkehrsminister der letzten zehn Jahre, die die
    Gewinne der Autokonzerne über die Gesundheit der Bevölkerung gestellt haben.
    Selbst zehn Jahre nach Dieselgate hat bisher kein Verkehrsminister die
    Autohersteller für ihre betrügerischen Machenschaften zur Verantwortung gezogen,
    obwohl die Unzulässigkeit der eingesetzten Abschalteinrichtungen aufgrund von
    Klagen der DUH bis zum Europäischen Gerichtshof mehrfach bestätigt wurden.
    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder muss nun das Kraftfahrt-Bundesamt
    anweisen, das Urteil zu akzeptieren und die 7,8 Millionen Betrugsdiesel-Pkw
    entweder mit einem auch in den Wintermonaten wirksamen Abgasreinigungssystem
    nachrüsten oder stilllegen zu lassen, samt finanzieller Entschädigung der
    Fahrzeughalter durch die betrügerischen Dieselkonzerne."

    Rechtsanwalt Remo Klinger: " Das Urteil hat eine große Bedeutung. Nicht nur,
    dass endlich die millionenfach zu viel Schadstoffe ausstoßenden Autos
    nachzurüsten sein werden, was für bessere Luft und weniger Krankheiten sorgt.
    Sondern auch, weil es ein starkes Signal für unsere unabhängige Justiz ist. Eine
    Justiz, bei der es nicht darauf ankommt, ob man mit dutzenden Parteivertretern
    in der Verhandlung erscheint und auch nicht entscheidend ist, wieviel Geld man
    in einen Prozess investieren kann. Es entscheidet allein das Recht und das
    Argument."

    Hintergrund:

    Im April 2018 reichte die DUH Klage ein gegen die Bundesregierung, vertreten
    durch das KBA. Nachdem der Europäische Gerichtshof im November 2022 die
    Klageberechtigung der DUH bestätigt hatte (C 873/19), folgte im Februar 2023 das
    Verwaltungsgericht Schleswig derselben Auffassung und gab der Klage statt (3 A
    113/18). Dagegen legten das KBA und der beigeladene VW-Konzern Berufung ein.
    Diese verhandelte nun das Oberverwaltungsgericht Schleswig und gab der DUH
    Recht. Revision wurde nicht zugelassen.

    Pressekontakt:

    Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH
    0171 3649170, mailto:resch@duh.de

    Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, Geulen & Klinger Rechtsanwälte
    0171 2435458, mailto:klinger@geulen.com

    DUH-Newsroom:

    030 2400867-20, mailto:presse@duh.de

    http://www.duh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6125574
    OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.


