Deutsche Umwelthilfe erreicht Durchbruch für Saubere Luft und die Nachrüstung von Millionen Betrugsdiesel-Fahrzeugen

Schleswig (ots) -



- Oberverwaltungsgericht Schleswig bestätigt: Kraftfahrt-Bundesamt hat

rechtswidrig verbotene Abschalteinrichtungen freigegeben

- Damit bestätigt das Gericht die Entscheidung der ersten Instanz - Revision

gegen das Urteil wurde nicht zugelassen

- Musterverfahren hat Auswirkungen auf 7,8 Millionen Dieselfahrzeuge mit

illegalen Abschalteinrichtungen und dadurch stark erhöhtem Stickoxid-Ausstoß,

die bis heute auf deutschen Straßen fahren

- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert Bundesverkehrsminister Schnieder auf,

das Kraftfahrt-Bundesamt anzuweisen, nun sofort alle betroffenen 7,8 Millionen

Diesel-Pkw der Abgasstufen Euro 5 und Euro 6a bis 6c auf Kosten der Hersteller

wirksam nachrüsten oder stilllegen zu lassen

- Mit diesem Urteil können tausende Todesfälle pro Jahr durch das

Dieselabgasgift Stickstoffdioxid vermieden werden



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen Durchbruch für die Saubere Luft und

Millionen durch Dieselgate geschädigte Bürgerinnen und Bürger erreicht: Das

Oberverwaltungsgericht Schleswig hat im Musterverfahren geurteilt, dass

temperaturabhängige und höhenabhängige Abschalteinrichtungen bei einem VW Golf

2.0 TDI mit dem EA 189 Motor der Abgasstufe Euro 5 unzulässig sind. Die DUH

fordert nun von Bundesverkehrsminister Schnieder und dem ihm unterstellten

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das Urteil sofort umzusetzen und alle Fahrzeuge mit

illegalen Abschalteinrichtungen amtlich zurückzurufen und deren Nachrüstung mit

wirksamer Abgasreinigungstechnik oder die Stilllegung auf Kosten der Hersteller

anzuordnen.





