OHB Aktie startet durch - 25.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von +21,65 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten Verluste von -4,39 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +36,82 %.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,19 % 1 Monat -3,54 % 3 Monate -4,39 % 1 Jahr +46,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die OHB Aktie und die strategischen Überlegungen zu einem möglichen Squeeze-Out durch KKR und die Familie Fuchs. Die Teilnehmer analysieren die erforderlichen Aktienanteile, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Bewertung des Übernahmeangebots. Zudem wird die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursgewinne hinterfragt, insbesondere im Kontext der Aufträge im Verteidigungssektor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. wert.

"Aufholjagd im All": Die Bundesregierung wird nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in den nächsten fünf Jahren 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen. Der SPD-Politiker kündigte …

Die Bundesregierung will nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen. Als Ziel des Programms nannte der SPD-Politiker in …

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.