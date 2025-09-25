Heidelberg Pharma - Aktie rauscht in die Tiefe - 25.09.2025

Die Heidelberg Pharma Aktie notiert aktuell bei 2,8900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -16,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5600 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Heidelberg Pharma ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von ATACs zur Krebsbehandlung spezialisiert hat. Mit der einzigartigen ATAC-Technologie und der Verwendung von Amanitin hebt es sich von Konkurrenten wie ADC Therapeutics ab. Die Fokussierung auf diese Nische stärkt seine Marktstellung in der Onkologie.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Heidelberg Pharma Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Pharma Aktie damit um -3,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,18 % gewonnen.

Heidelberg Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,94 % 1 Monat -24,89 % 3 Monate -13,45 % 1 Jahr +45,73 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die drastischen Kostensenkungsmaßnahmen von Heidelberg Pharma, die eine Reduzierung der Belegschaft um 75% umfassen, als Reaktion auf die Ablehnung eines wichtigen Zulassungsantrags durch die FDA. Nutzer äußern Bedenken zur zukünftigen Finanzierung und Liquidität, während die Auswirkungen auf die Kursentwicklung und die langfristigen Perspektiven der Aktie thematisiert werden. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung und zur Bereitschaft der Großaktionäre, zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Es gibt 47 Mio. Heidelberg Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,54 Mio. wert.

EQS-News: Heidelberg Pharma AG / Key word(s): Study results Heidelberg Pharma Advances to Cohort 9 in Phase I/IIa Trial of Lead ATAC Candidate HDP-101 in Multiple Myeloma 25.09.2025 / 13:17 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content …

