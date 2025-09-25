    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Barrick Mining Corporation Aktie heute im Plus (29,59€) - 25.09.2025

    Am 25.09.2025 ist die Barrick Mining Corporation Aktie, bisher, um +3,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Barrick Mining Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Die Barrick Mining Corporation Aktie notiert aktuell bei 29,59 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,97  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Barrick Mining Corporation Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +60,42 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Barrick Mining Corporation auf +90,52 %.

    Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,68 %
    1 Monat +28,83 %
    3 Monate +60,42 %
    1 Jahr +56,19 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Barrick Mining Corporation Aktie, die kürzlich über 30 Euro gestiegen ist. Einige Mitglieder haben Gewinne realisiert, indem sie Teile ihrer Positionen verkauft haben, was auf Unsicherheit hinweist. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung, wobei einige optimistisch sind und auf einen Anstieg auf 35 Euro hoffen. Zudem wird der Einfluss von Rohstoffpreisen, insbesondere Kupfer, auf die Aktie thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.

    Zur Barrick Mining Corporation Diskussion

    Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,34 Mrd. wert.

    Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RSS-Feed abonnieren

