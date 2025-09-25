Wirtschaft
DHL sucht Tausende Paketboten für Weihnachtsgeschäft
Foto: Deutsche-Post-Transporter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Logistikkonzern DHL sucht Tausende Paketboten für das Weihnachtsgeschäft. Dies sagte Konzernchef Tobias Meyer dem Nachrichtenmagazin "Focus".
Im Vorjahr hatte der Konzern 10.000 Leute für die Hochsaison engagiert. "In der Größenordnung dürften wir am Ende auch dieses Jahr liegen", kündigte Meyer an. Die Planungen dazu seien noch nicht ganz abgeschlossen.
Der Vorstandschef zeigt sich jedoch "sehr zuversichtlich", genügend arbeitswilliges Personal zu finden. "Wir haben in diesem Jahr deutlich mehr Bewerbungen als in den vergangenen Jahren, womöglich auch wegen der etwas schwächeren Lage am Arbeitsmarkt."
Der Trend zum Online-Handel werde sich fortsetzen und damit auch das Paketaufkommen steigen, sagte Meyer. "Wir sehen in Märkten wie Tiernahrung, verschreibungspflichtige Medikamente und anderen Sektoren eine klare Trendwende weg vom stationären Handel hin zur Online-Bestellung. Das wird so weitergehen."
Das bedeute "nicht zwingend", dauerhaft mehr Paketboten einzustellen, so Meyer. "Wir gehen eher davon aus, dass es zu Verschiebungen aus dem schrumpfenden Briefgeschäft hin zum Paketdienst kommt."
graueeminenz77 schrieb 16.05.25, 12:34
Dividende längst wieder aufgeholt! Basisinvestment im Deutschland Depot (bei mir zumindest) 🤞mitdiskutieren »
graueeminenz77 schrieb 05.05.25, 09:59
dafür ist derzeit der Abschlag nicht so hoch ... also positiv 😉mitdiskutieren »
Profi2000 schrieb 02.05.25, 13:39
trotz pünktlich beauftragtem Antrag "Eintragung ins Aktienregister" am 7.04.25 (Terminsache bis 24.04.) keine Antwort bekommen geschweige denn eine Aktionärsnummer. Die Beauftragung zur "Eintragung ins Aktienregister" schicken sie einem immer brav zu bzw. legen das Dokument im Postfach ab.mitdiskutieren »
Aber danach passiert leider nichts, letztes Jahr bekam ich die Aktionärsnummer im Schnitt zwei Wochen nach der jeweiligen HV.
Hat jemand positivere Erfahrungen mit SB+ bzgl. Eintragung Aktienregister oder HV Eintrittskarte gemacht?
