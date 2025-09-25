DHL sucht Tausende Paketboten für Weihnachtsgeschäft

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Logistikkonzern DHL sucht Tausende Paketboten für das Weihnachtsgeschäft. Dies sagte Konzernchef Tobias Meyer dem Nachrichtenmagazin "Focus".



Im Vorjahr hatte der Konzern 10.000 Leute für die Hochsaison engagiert. "In der Größenordnung dürften wir am Ende auch dieses Jahr liegen", kündigte Meyer an. Die Planungen dazu seien noch nicht ganz abgeschlossen.





Der Vorstandschef zeigt sich jedoch "sehr zuversichtlich", genügend arbeitswilliges Personal zu finden. "Wir haben in diesem Jahr deutlich mehr Bewerbungen als in den vergangenen Jahren, womöglich auch wegen der etwas schwächeren Lage am Arbeitsmarkt."Der Trend zum Online-Handel werde sich fortsetzen und damit auch das Paketaufkommen steigen, sagte Meyer. "Wir sehen in Märkten wie Tiernahrung, verschreibungspflichtige Medikamente und anderen Sektoren eine klare Trendwende weg vom stationären Handel hin zur Online-Bestellung. Das wird so weitergehen."Das bedeute "nicht zwingend", dauerhaft mehr Paketboten einzustellen, so Meyer. "Wir gehen eher davon aus, dass es zu Verschiebungen aus dem schrumpfenden Briefgeschäft hin zum Paketdienst kommt."