    Heute am 25.09.2025: Rational Aktie im Spotlight

    Am heutigen Handelstag konnte die Rational Aktie bisher um +2,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rational Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 25.09.2025: Rational Aktie im Spotlight
    Foto: Rational AG

    Rational AG ist führend in der Entwicklung von Kombidämpfern und VarioCookingCentern für Profiküchen, mit starker globaler Präsenz und einem Marktanteil von über 50%. Hauptkonkurrenten sind Electrolux und MKN. Rational überzeugt durch innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Kundenservice.

    Rational Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Rational Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,94 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rational Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,23 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rational Aktie damit um -0,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rational -20,16 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

    Rational Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,42 %
    1 Monat +1,39 %
    3 Monate -7,23 %
    1 Jahr -25,66 %

    Informationen zur Rational Aktie

    Es gibt 11 Mio. Rational Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,61 Mrd.EUR wert.

    Rational Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rational Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rational Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rational

    +3,64 %
    +2,14 %
    +3,72 %
    -6,44 %
    -24,29 %
    +61,08 %
    +8,61 %
    +92,95 %
    +1.615,38 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



