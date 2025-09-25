Heute am 25.09.2025: Rational Aktie im Spotlight

Am heutigen Handelstag konnte die Rational Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,94 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Rational AG ist führend in der Entwicklung von Kombidämpfern und VarioCookingCentern für Profiküchen, mit starker globaler Präsenz und einem Marktanteil von über 50%. Hauptkonkurrenten sind Electrolux und MKN. Rational überzeugt durch innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Kundenservice.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rational Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,23 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rational Aktie damit um -0,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rational -20,16 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

Rational Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,42 % 1 Monat +1,39 % 3 Monate -7,23 % 1 Jahr -25,66 %

Informationen zur Rational Aktie

Es gibt 11 Mio. Rational Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,61 Mrd.EUR wert.

Nach den leichten Gewinnen am Vortag hat der Dax am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Als Belastung für die hiesigen Börsen erwiesen sich zeitweise vor allem die Kursverluste bei Schwergewicht SAP und Aktien aus der Siemens -Familie. …

An den globalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Aktien positive Ausnahmen bilden. Besonders deutsche Indizes müssen stärkere Verluste hinnehmen als ihre US-Pendants.

Belastet von deutlichen Verlusten der Schwergewichte aus der Siemens-Familie und von SAP hat der Dax am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 1,1 Prozent tiefer bei 23.404 Punkten. Der MDax der …

Rational Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rational Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rational Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.