STL präsentiert auf der Connected Britain 2025 sein hochdichtes Unitube-Indoor-Glasfaserkabel mit Multicore-Faser (MCF)
- Zertifiziert nach der Bauproduktenverordnung (Construction Products Regulation, CPR)
- Entwickelt für Leistung und Sicherheit in anspruchsvollen Innenraumumgebungen
LONDON, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, präsentierte heute auf der Connected Britain 2025 sein fortschrittliches Unitube Single Jacket Indoor-Glasfaserkabel mit 4-adriger Multi-Core Fiber (MCF). MCF packt 4 Kerne in den gleichen Mantel-Durchmesser wie Standard-Singlemode-Fasern (SMF), wobei die Mantelgröße bei 250/200 Mikrometern bleibt.
STL ist eines der ersten Unternehmen, das den Einsatz der MCF-Technologie in der Praxis demonstriert und dabei ein komplettes Ökosystem von Fasern, Kabeln und Anschlusslösungen für Untergrund- und Kanalnetze einsetzt. Aufbauend auf dieser Grundlage hat STL das „Unitube Single Jacket Indoor Fiber Optic Cable" mit MCF entwickelt. Dieses Kabel ist nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Sicherheit in anspruchsvollen Innenräumen ausgelegt. Zertifiziert nach der Bauproduktenverordnung (Construction Products Regulation, CPR) EuroClass Cca-s2, d1, a1, gewährleistet es ein hohes Maß an Feuerbeständigkeit und schützt kritische Infrastrukturen bei Bränden. Mit dieser Zertifizierung eignet sich das STL-Kabel ideal für Rechenzentren, Campus-Netzwerke, gewerbliche Gebäude und andere Installationen in Innenräumen, bei denen eine hohe Datenübertragungskapazität und die Einhaltung strenger Brandschutznormen erforderlich sind. Ergänzend dazu gibt es optische Verteilereinheiten und Konnektivitätslösungen, die auf eine einfache Integration in bestehende Netzarchitekturen zugeschnitten sind.
Das Unitube Single Jacket Indoor-Glasfaserkabel mit MCF von STL bietet unter anderem folgende Eigenschaften:
- Überlegene Sicherheit: QKD (Quantum Key Distribution) für physische und digitale fälschungssichere Verschlüsselung.
- Zukunftssichere Bandbreite: Unterstützt Anwendungen der nächsten Generation (KI, 5G, Quantum) mit dem 4-fachen Durchsatzpotenzial herkömmlicher Glasfasern.
- Kompakte Effizienz: Packt mehrere Kerne in einen kleineren Durchmesser und vervielfacht so die Anzahl der Fasern (z. B. 864 Fasern mit 4 Kernen = 3.456) bei gleichzeitiger Erhöhung der Kapazität ohne Vergrößerung der Abmessungen.
- Hoher RoI: Sicheres und skalierbares Netzwerk-Backbone in einer einzigen Bereitstellung.
Dr. Badri Gomatam, CTO, STL, , kommentierte: „Durch kontinuierliche Innovation und globale Partnerschaften beschleunigt STL die Einführung fortschrittlicher optischer Technologien. Unser Unitube Single Jacket Indoor-Glasfaserkabel mit MCF wurde entwickelt, um die ständig wachsenden Anforderungen an leistungsfähige, sichere und zukunftssichere Netzwerke zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, mit unseren fortlaufenden globalen Standardisierungsbemühungen und realen Implementierungen bei der Entwicklung der optischen Infrastruktur für die Anwendungen der nächsten Generation ganz vorne mit dabei zu sein."
Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd
STL ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Konnektivitätslösungen, der End-to-End-Lösungen für den Aufbau von KI-fähigen Infrastrukturen, FTTx-, Land-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerken anbietet.
